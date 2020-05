Két és fél kilogramm kokain volt egy Pécsen balesetet szenvedő motoros hátizsákjában

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200524_facebook_tavmunka_mebizhato_telefonok_listaja_heic_ap_vizsga_huawei_tsmc_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892df959-f23b-4282-86f1-6256632501df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_facebook_tavmunka_mebizhato_telefonok_listaja_heic_ap_vizsga_huawei_tsmc_usa","timestamp":"2020. május. 24. 12:03","title":"Ez történt: kiadták a listát a legmegbízhatóbb telefonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc276e1-a693-479b-9bf0-6f5e7138e2de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap azt állítja, egy ápoltat három negatív teszttel sem engedtek ki, a negyedik pozitív lett.","shortLead":"A lap azt állítja, egy ápoltat három negatív teszttel sem engedtek ki, a negyedik pozitív lett.","id":"20200523_Nepszava_igy_lettek_gocpontok_a_zalai_szocialis_otthonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dc276e1-a693-479b-9bf0-6f5e7138e2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bf56dd-7ed5-4040-ad31-46d57bbe1391","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Nepszava_igy_lettek_gocpontok_a_zalai_szocialis_otthonok","timestamp":"2020. május. 23. 12:23","title":"Népszava: így lettek gócpontok a zalai szociális otthonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6632a0-b35a-43eb-b383-1e32f575cb1f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, és megakadályozzon egy újabb világháborút. Balul elsült próbálkozásáról a storytelling egyik nagyágyúja, Malcolm Gladwell számol be Ismerős ismeretlenek című könyvében. Részlet.","shortLead":"A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, és...","id":"20200524_Az_ember_aki_megprobalta_megismerni_a_Fuhrert_hogy_megakadalyozza_a_haborut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b6632a0-b35a-43eb-b383-1e32f575cb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34f6897-3147-47b0-8856-f02e0c28126a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200524_Az_ember_aki_megprobalta_megismerni_a_Fuhrert_hogy_megakadalyozza_a_haborut","timestamp":"2020. május. 24. 19:15","title":"Az ember, aki megpróbálta megismerni a Führert, hogy megakadályozza a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombatra egy nap alatt 432 új esetet azonosítottak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte a 20 580-at ","shortLead":"Szombatra egy nap alatt 432 új esetet azonosítottak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte a 20 580-at ","id":"20200523_Nem_lassul_a_koronavirusfertozes_terjedese_Ukrajnaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a967990-9ab9-47bb-89f4-fa139df90be0","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Nem_lassul_a_koronavirusfertozes_terjedese_Ukrajnaban","timestamp":"2020. május. 23. 15:06","title":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9771d054-d32b-4563-83c6-659a6deaa31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK Központi Ügyfélszolgálata mellett az ügyfélközpontok is újra fogadják az ügyfeleket május 25-étől.","shortLead":"A BKK Központi Ügyfélszolgálata mellett az ügyfélközpontok is újra fogadják az ügyfeleket május 25-étől.","id":"20200523_Hetfon_nyitnak_a_BKK_ugyfelszolgalatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9771d054-d32b-4563-83c6-659a6deaa31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1ddb27-2ea5-4fe9-be0f-7c1e18315fcd","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Hetfon_nyitnak_a_BKK_ugyfelszolgalatai","timestamp":"2020. május. 23. 09:34","title":"Hétfőn nyitnak a BKK ügyfélszolgálatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bővítésre készül a mogyoródi Astra Filmstúdió, amelynek egyik tulajdonosa Rajna Gábor, az Oscar-díjas Saul fia című film producere. ","shortLead":"Bővítésre készül a mogyoródi Astra Filmstúdió, amelynek egyik tulajdonosa Rajna Gábor, az Oscar-díjas Saul fia című...","id":"202021_mogyorod_filmpark_jarvany_utan_is_forog_akamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1ddbf0-d289-41ab-a4d3-d878cc9632e8","keywords":null,"link":"/360/202021_mogyorod_filmpark_jarvany_utan_is_forog_akamera","timestamp":"2020. május. 24. 10:15","title":"A járvány ellenére is fejlesztenek egy magyar stúdióban, remélik hamarosan foroghat a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyelőre kétféle modell verseng, az egyiknél leülni nem lehet, a másiknál tömeget alkotni.","shortLead":"Egyelőre kétféle modell verseng, az egyiknél leülni nem lehet, a másiknál tömeget alkotni.","id":"20200523_Internetes_helyfoglalassal_terhetnek_vissza_a_francia_strandok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9508db3b-13a9-4e59-adbf-99e533c6deb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Internetes_helyfoglalassal_terhetnek_vissza_a_francia_strandok","timestamp":"2020. május. 23. 15:04","title":"Internetes helyfoglalással kísérleteznek a francia strandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091b7106-2f55-41b7-a054-aa712a300d25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A teniszező tagadja a vádakat. ","shortLead":"A teniszező tagadja a vádakat. ","id":"20200524_Nikoloz_Baszilasvilit_csaladon_beluli_eroszakkal_gyanusitjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=091b7106-2f55-41b7-a054-aa712a300d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860bd984-dafc-4943-9c40-8558de9c6b34","keywords":null,"link":"/sport/20200524_Nikoloz_Baszilasvilit_csaladon_beluli_eroszakkal_gyanusitjak","timestamp":"2020. május. 24. 19:46","title":"Nikoloz Baszilasvilit családon belüli erőszakkal gyanúsítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]