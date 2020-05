Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt két hónap a kézműves főzdéket is rosszul érintette.","shortLead":"Az elmúlt két hónap a kézműves főzdéket is rosszul érintette.","id":"20200525_kezmuves_sor_fozde_koronavirus_jarvany_vendeglatohelyek_vendeglatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1de131c-abdc-47bd-8af6-87dd8cb372e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_kezmuves_sor_fozde_koronavirus_jarvany_vendeglatohelyek_vendeglatas","timestamp":"2020. május. 25. 06:12","title":"Elég nagy bajban vannak a kisebb sörfőzdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59330c90-7dfd-4cbd-9186-dd8b1540f6d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudományosan is igazolták, hogy aki este hat óra után eszik, az nemcsak hogy nagyobb valószínűséggel hízik el, hanem könnyebben lesz cukorbeteg is.","shortLead":"Tudományosan is igazolták, hogy aki este hat óra után eszik, az nemcsak hogy nagyobb valószínűséggel hízik el, hanem...","id":"20200524_esti_etkezes_vacsora_6_utan_cukorbetegseg_magas_vernyomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59330c90-7dfd-4cbd-9186-dd8b1540f6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da78c47-4764-4c70-8b1e-54f7a37e5c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_esti_etkezes_vacsora_6_utan_cukorbetegseg_magas_vernyomas","timestamp":"2020. május. 24. 18:03","title":"Ezért se egyen este hat után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55366eea-966b-4dc6-83c8-4d4f96596bcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfinál elvégzett gyorsteszt is pozitív lett. ","shortLead":"A férfinál elvégzett gyorsteszt is pozitív lett. ","id":"20200524_Kokain_motoros_baleset_Pecs_hatizsak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55366eea-966b-4dc6-83c8-4d4f96596bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e2f991-61dd-49dd-bef5-e6407fd86959","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Kokain_motoros_baleset_Pecs_hatizsak","timestamp":"2020. május. 24. 20:25","title":"Két és fél kilogramm kokain volt egy Pécsen balesetet szenvedő motoros hátizsákjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombatra egy nap alatt 432 új esetet azonosítottak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte a 20 580-at ","shortLead":"Szombatra egy nap alatt 432 új esetet azonosítottak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte a 20 580-at ","id":"20200523_Nem_lassul_a_koronavirusfertozes_terjedese_Ukrajnaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a967990-9ab9-47bb-89f4-fa139df90be0","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Nem_lassul_a_koronavirusfertozes_terjedese_Ukrajnaban","timestamp":"2020. május. 23. 15:06","title":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2ac4aa-09db-45ae-a44b-41119ee0a90a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Többféleképpen nyerhetünk a hulladékból energiát. Amíg a hulladékégető erőművek környezetszennyezőbbek és kisebb hatékonysággal működnek, egyre elterjedtebb és támogatott a technológia. Ezzel szemben a biogáz hatékonyabb, teljesen környezetbarát és alig használjuk ki, holott rengeteg hasznosítható szerves hulladékot termelnek nem is csak az élelmiszeripari cégek, de a háztartások is. ","shortLead":"Többféleképpen nyerhetünk a hulladékból energiát. Amíg a hulladékégető erőművek környezetszennyezőbbek és kisebb...","id":"20200523_Hulladekbol_energia_Nem_mindegy_hogyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b2ac4aa-09db-45ae-a44b-41119ee0a90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c0def3-3b32-4cc3-8971-093d2e15d735","keywords":null,"link":"/zhvg/20200523_Hulladekbol_energia_Nem_mindegy_hogyan","timestamp":"2020. május. 23. 11:00","title":"Nagyon nem mindegy, hogyan nyerünk energiát hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ee089-e64e-4dd1-83ec-00bb2072ee87","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Orsi február 21-én egy hónapra érkezett Mianmar egyik szigetére, hogy önkéntes aktivistaként vegyen részt a helyi korallmentésben. Az egy hónapból már három lett és Orsi továbbra sem tudott hazajutni, pedig azért már szeretne.","shortLead":"Orsi február 21-én egy hónapra érkezett Mianmar egyik szigetére, hogy önkéntes aktivistaként vegyen részt a helyi...","id":"20200524_Karanten_mianmar_korallmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05ee089-e64e-4dd1-83ec-00bb2072ee87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e92a27e-6106-4b8d-b13d-cd4cc5b58357","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Karanten_mianmar_korallmentes","timestamp":"2020. május. 24. 17:00","title":"Korallmentésre indult egy trópusi szigetre egy magyar lány, de három hónapja nem tud hazajutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat reggel Magyarországra.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat...","id":"20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e719af89-a9e9-434b-89e0-351f3dd13e49","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","timestamp":"2020. május. 23. 15:01","title":"Szijjártó Péter: Magyarország elsők között tesztelheti a japán Avigan gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elbeszélgette az időt. ","shortLead":"Elbeszélgette az időt. ","id":"20200524_Megsertette_a_kijarasi_korlatozasokat_az_osztrak_allamfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad3cde7-abbd-45db-9a6f-cf41f2146e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Megsertette_a_kijarasi_korlatozasokat_az_osztrak_allamfo","timestamp":"2020. május. 24. 19:22","title":"Megsértette a kijárási korlátozásokat az osztrák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]