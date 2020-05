Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt két hónap a kézműves főzdéket is rosszul érintette.","shortLead":"Az elmúlt két hónap a kézműves főzdéket is rosszul érintette.","id":"20200525_kezmuves_sor_fozde_koronavirus_jarvany_vendeglatohelyek_vendeglatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1de131c-abdc-47bd-8af6-87dd8cb372e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_kezmuves_sor_fozde_koronavirus_jarvany_vendeglatohelyek_vendeglatas","timestamp":"2020. május. 25. 06:12","title":"Elég nagy bajban vannak a kisebb sörfőzdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e20496-3b7f-4436-8a2f-b7cadd77a880","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Európában a hivatalos adatok szerint lakosságarányosan Belgiumban haltak meg a legtöbben, ezért sokan a kormányt teszik felelőssé, egy kórház dolgozói személyesen Sophie Wilmès miniszterelnökön verték el a port.","shortLead":"Európában a hivatalos adatok szerint lakosságarányosan Belgiumban haltak meg a legtöbben, ezért sokan a kormányt teszik...","id":"20200526_Szeretettel_Brusszelbol_a_foter_egyre_zoldebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82e20496-3b7f-4436-8a2f-b7cadd77a880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634e600b-1395-4a5e-8332-a25386301164","keywords":null,"link":"/360/20200526_Szeretettel_Brusszelbol_a_foter_egyre_zoldebb","timestamp":"2020. május. 26. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: A belga kormányfővel megtörtént, ami Orbán Viktorral nemigen fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A hónapokig tartó kényszerű bezártság után a világ számos pontján, a szabályok betartásával ugyan, de már szabadabban mozoghatnak az emberek. A kijárási korlátozások gyökerestől felforgatták a mindennapokat, született azonban néhány olyan inspiráló történet, amely a karantén elmúltával is velünk maradhat majd.","shortLead":"A hónapokig tartó kényszerű bezártság után a világ számos pontján, a szabályok betartásával ugyan, de már szabadabban...","id":"20200524_Amit_a_karanten_nelkul_nem_tudtunk_volna_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e56672-8a37-4809-bb22-c0ebedfa695a","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Amit_a_karanten_nelkul_nem_tudtunk_volna_meg","timestamp":"2020. május. 24. 20:00","title":"Amit a karantén nélkül nem tudtunk volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök hétfőn újra ígéretet tett arra, hogy a közelgő hónapokban megvalósítja Ciszjordánia egyes részeinek annexióját, az egyre erősödő nemzetközi bírálatok ellenére is.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök hétfőn újra ígéretet tett arra, hogy a közelgő hónapokban megvalósítja Ciszjordánia egyes...","id":"20200526_izrael_ciszjordania_annexio_benjamin_netanjanu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aa952d-d4b1-4e78-b31d-538c4e3ce6e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_izrael_ciszjordania_annexio_benjamin_netanjanu","timestamp":"2020. május. 26. 06:27","title":"Rövid időn belül Izraelhez csatolná Ciszjordánia egyes részeit Netanjanu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3edc3d81-e28f-4409-9315-348c898d83e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet nemcsak cuki, hanem fontos is.","shortLead":"A jelenet nemcsak cuki, hanem fontos is.","id":"20200526_A_gendernormakat_felrugva_jelentkezett_be_a_Zoomon_egy_afrikai_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3edc3d81-e28f-4409-9315-348c898d83e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009de3a-0a65-462f-8628-e780fc5ea9ff","keywords":null,"link":"/elet/20200526_A_gendernormakat_felrugva_jelentkezett_be_a_Zoomon_egy_afrikai_miniszter","timestamp":"2020. május. 26. 09:05","title":"A gendernormákat felrúgva jelentkezett be a Zoomon egy afrikai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6269772-fff6-4b88-9bc1-017a06a63779","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Ali közel négy hónapot, Ghanim és családja másfél évet töltött magas kerítések között a tompai tranzitzónában. A múlt héten kerültek Vámosszabadiba, ahol szabadabb körülmények között várhatják menedékkérelmük elbírálását. Örülnek, hogy kijárhatnak a táborból, de nem múlt el nyom nélkül a hosszú bezártság, és sorsuk is bizonytalan. ","shortLead":"Ali közel négy hónapot, Ghanim és családja másfél évet töltött magas kerítések között a tompai tranzitzónában. A múlt...","id":"20200526_Nem_szabad__ezt_a_ket_szot_tudja_magyarul_a_tranzitzonabol_kikerult_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6269772-fff6-4b88-9bc1-017a06a63779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31829833-0355-4250-8c25-05c39a08c9c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Nem_szabad__ezt_a_ket_szot_tudja_magyarul_a_tranzitzonabol_kikerult_fiu","timestamp":"2020. május. 26. 14:00","title":"Nem szabad – ezt a két szót tudja magyarul a tranzitzónából kikerült fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal öt elhunytról adtak hírt.","shortLead":"Ezúttal öt elhunytról adtak hírt.","id":"20200525_koronavirus_fertozott_elhunyt_idos_kronikus_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ab9b2-1de8-4722-970e-30083c92f4bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_koronavirus_fertozott_elhunyt_idos_kronikus_beteg","timestamp":"2020. május. 25. 06:53","title":"Újabb idős áldozatai vannak a koronavírusnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bb9f48-7cb3-44c8-8248-d0943a593ada","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly teljesítmény és az alacsony fogyasztás az ígéretek szerint ezúttal kéz a kézben jár. ","shortLead":"A komoly teljesítmény és az alacsony fogyasztás az ígéretek szerint ezúttal kéz a kézben jár. ","id":"20200526_csucstechnika_hibridesitett_uj_benzines_es_dizelmotorok_a_mercedestol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bb9f48-7cb3-44c8-8248-d0943a593ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041e02fc-825b-4325-9d32-dc8de891de90","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_csucstechnika_hibridesitett_uj_benzines_es_dizelmotorok_a_mercedestol","timestamp":"2020. május. 26. 11:21","title":"Csúcstechnika: hibridesített új benzines és dízelmotorok a Mercedestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]