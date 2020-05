Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adf92aca-972c-4efc-a6e4-9d295a3a297c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól a legnagyobb Mini hátulját is az Egyesült Királyság zászlómotívuma díszíti.\r

","shortLead":"Mostantól a legnagyobb Mini hátulját is az Egyesült Királyság zászlómotívuma díszíti.\r

","id":"20200528_megerkezett_a_felfrissitett_mini_countryman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adf92aca-972c-4efc-a6e4-9d295a3a297c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce310bd-345b-4a08-ba46-42d5b1e6f806","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_megerkezett_a_felfrissitett_mini_countryman","timestamp":"2020. május. 28. 09:21","title":"Megérkezett a felfrissített Mini Countryman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt világszerte ajánlják a maszkviselést, ám gyerekekre bizonyos kor alatt nem tanácsos ráadni egy tanulmány szerint.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt világszerte ajánlják a maszkviselést, ám gyerekekre bizonyos kor alatt nem tanácsos ráadni...","id":"20200527_maszkviseles_maszk_arcmaszk_keteves_gyermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc1eced-7592-43d9-9ead-31780e82a68c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_maszkviseles_maszk_arcmaszk_keteves_gyermek","timestamp":"2020. május. 27. 15:03","title":"Kell-e maszkot viselniük az egészen kicsi gyermekeknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b9fe31-7733-4f92-9338-259048f96c38","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A napfény elől menekülnek egy repülővel a Netflix belga sorozatának szereplői, Hollywood aranykorát mutatja be a Glee és Kés/Alatt alkotója, izgalmas ügyvédes sorozat jött az HBO-ra. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója, három titkos favorittal, amire kevesebb figyelem jutott az elmúlt hetekben. ","shortLead":"A napfény elől menekülnek egy repülővel a Netflix belga sorozatának szereplői, Hollywood aranykorát mutatja be a Glee...","id":"20200528_Stream360_Hatodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33b9fe31-7733-4f92-9338-259048f96c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c16a0c-980c-4c90-bb57-f7a3c0390700","keywords":null,"link":"/360/20200528_Stream360_Hatodik_resz","timestamp":"2020. május. 28. 19:00","title":"Stream360: A belgák megcsinálták a saját Lost-jukat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2799fb-d353-4ea8-9d11-93f7eb9b6739","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200528_Egy_fogadas_15_ezer_olvaso_es_a_hvg360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be2799fb-d353-4ea8-9d11-93f7eb9b6739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c428b3c6-43d7-4918-abf2-ef42c7cee45e","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Egy_fogadas_15_ezer_olvaso_es_a_hvg360","timestamp":"2020. május. 28. 13:15","title":"Egy fogadás, 15 ezer olvasó és a hvg360","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"Raj Persaud","category":"360","description":"Nők leginkább akkor kerülnek vezető pozícióba, amikor az veszélyes és kockázatos. A koronavírus-járvány során világszerte bizonyították rátermettségüket - írja Raj Persaud pszichológus. Vélemény. ","shortLead":"Nők leginkább akkor kerülnek vezető pozícióba, amikor az veszélyes és kockázatos. A koronavírus-járvány során...","id":"202021_az_uvegszikla_hosei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22f8629-01b1-4dd7-bc40-122f91e62c1b","keywords":null,"link":"/360/202021_az_uvegszikla_hosei","timestamp":"2020. május. 27. 17:00","title":"Női vezetők mutatják meg, milyen a sikeres válságkezelés járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c10517-4331-4615-ad26-54ecac675fb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több NER-közeli vállalkozó szállodai érdekeltségét is kitömték pénzzel a Kisfaludy-programban.","shortLead":"Több NER-közeli vállalkozó szállodai érdekeltségét is kitömték pénzzel a Kisfaludy-programban.","id":"20200528_Meszarosek_kirugtak_tobb_szaz_embert_mielott_milliardos_tamogatast_kaptak_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1c10517-4331-4615-ad26-54ecac675fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa20d0b-ebde-466d-ad27-589fceff2226","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_Meszarosek_kirugtak_tobb_szaz_embert_mielott_milliardos_tamogatast_kaptak_volna","timestamp":"2020. május. 28. 11:17","title":"Mészárosék kirúgtak több száz embert, mielőtt milliárdos támogatást kaptak volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbb áldozata a koronavírusnak az Egyesült Államokban van, ahol a halottak száma már majdnem elérte a 100 ezret.","shortLead":"A legtöbb áldozata a koronavírusnak az Egyesült Államokban van, ahol a halottak száma már majdnem elérte a 100 ezret.","id":"20200527_koronavirus_jarvany_vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef31315f-4709-4ca7-8686-f22e2ed7421d","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_koronavirus_jarvany_vilag","timestamp":"2020. május. 27. 09:11","title":"Már 350 ezer áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 47 vádlott van az ügyben: A házaspárnak és 45 ügyfelének kell a bíróság elé állnia.","shortLead":"Összesen 47 vádlott van az ügyben: A házaspárnak és 45 ügyfelének kell a bíróság elé állnia.","id":"20200527_jogositvany_okirat_hamisitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f9d302-898e-4b4c-8d67-bafb2a037817","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_jogositvany_okirat_hamisitas","timestamp":"2020. május. 27. 10:40","title":"Magyar jogosítványokat intézett külföldieknek egy vecsési házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]