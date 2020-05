Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A civil szervezet szerint mostanra megsokszorozódott a szabálytalanul parkolók száma, és többen járnak kocsival, mint korábban. Ez utóbbi pedig a levegőnek nem tesz jót.","shortLead":"A civil szervezet szerint mostanra megsokszorozódott a szabálytalanul parkolók száma, és többen járnak kocsival, mint...","id":"20200527_levego_munkacsoport_ingyenes_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f1aa74-6df4-4cb2-848a-c63b1cc2d5bf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200527_levego_munkacsoport_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. május. 27. 16:56","title":"A Levegő Munkacsoport szerint az ingyenes parkolás többet árt, mint használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Február eleje óta először nem nőtt, hanem csökkent a munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban.","shortLead":"Február eleje óta először nem nőtt, hanem csökkent a munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban.","id":"20200528_Tiz_het_alatt_41_millio_amerikai_lett_munkanelkuli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12de58e3-f1fb-47cd-ae92-c7af78661163","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Tiz_het_alatt_41_millio_amerikai_lett_munkanelkuli","timestamp":"2020. május. 28. 16:26","title":"Tíz hét alatt 41 millió amerikai lett munkanélküli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy arra számítani lehetett, Donald Trumpban heves érzelmeket váltott ki, hogy a Twitter félrevezető információnak nyilvánította egyik – bizonyítás nélkül tett – állítását.","shortLead":"Ahogy arra számítani lehetett, Donald Trumpban heves érzelmeket váltott ki, hogy a Twitter félrevezető információnak...","id":"20200528_donald_trump_kozossegi_media_szabalyozas_twitter_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2543f0-62fa-442a-a164-6f314cc94c62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_donald_trump_kozossegi_media_szabalyozas_twitter_facebook","timestamp":"2020. május. 28. 08:03","title":"\"Vagy bezárjuk őket\" – Donald Trump ultimátumot adott a Facebooknak, Twitternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2799fb-d353-4ea8-9d11-93f7eb9b6739","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200528_Egy_fogadas_15_ezer_olvaso_es_a_hvg360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be2799fb-d353-4ea8-9d11-93f7eb9b6739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c428b3c6-43d7-4918-abf2-ef42c7cee45e","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Egy_fogadas_15_ezer_olvaso_es_a_hvg360","timestamp":"2020. május. 28. 13:15","title":"Egy fogadás, 15 ezer olvasó és a hvg360","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Windows 10 májusi frissítőcsomagjával elkezdte közelebb húzni magához a Linuxot, aminek előnyeit hosszú távon nemcsak a fejlesztők, de a felhasználók is élvezhetik majd.","shortLead":"A Microsoft a Windows 10 májusi frissítőcsomagjával elkezdte közelebb húzni magához a Linuxot, aminek előnyeit hosszú...","id":"20200528_microsoft_windows_10_may_2020_update_frissites_linux_kernel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbc155b-b3fc-4100-84d9-317840bd7dc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_microsoft_windows_10_may_2020_update_frissites_linux_kernel","timestamp":"2020. május. 28. 10:23","title":"Már letöltheti a Windows 10 legújabb frissítését, benne egy nagyon fontos újdonsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.","shortLead":"Semjén Zsolt nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.","id":"20200527_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_alapitvany_itm_semjen_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaba2637-2562-4c74-93b2-84788824237a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_alapitvany_itm_semjen_zsolt","timestamp":"2020. május. 27. 09:36","title":"Alapítványi formában működhet tovább a Színház- és Filmművészeti Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9782038e-17f6-4b11-9409-20376dc61176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elemzése szerint már nemcsak az agrár élőhelyeken, de a magyarországi erdőkben is csökken a madárállomány. Az elmúlt húsz évben összesen 30 madárfaj száma csökkent az élőhelyük romlásának következtében. ","shortLead":"A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elemzése szerint már nemcsak az agrár élőhelyeken, de a magyarországi...","id":"20200527_Tunnek_el_a_madarak_az_erdeinkbol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9782038e-17f6-4b11-9409-20376dc61176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe7e819-365b-4390-a598-ba81971f501a","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Tunnek_el_a_madarak_az_erdeinkbol_is","timestamp":"2020. május. 27. 12:11","title":"Tűnnek el a madarak az erdeinkből is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6fd8ee6-12ef-482d-aa9d-7f2d8c7a9af8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt borozunk, koccintunk, eszünk és bulizunk, de most egy kicsit másként. Ez a Rosalia #csakazértis, vagyis az idén 9 éves nyári borfesztivál 2020-as online kiadása.\r

","shortLead":"Együtt borozunk, koccintunk, eszünk és bulizunk, de most egy kicsit másként. Ez a Rosalia #csakazértis, vagyis az idén...","id":"20200528_Rosalia_maskent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6fd8ee6-12ef-482d-aa9d-7f2d8c7a9af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5add6219-65f8-4226-97a8-fe231355a5ac","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Rosalia_maskent","timestamp":"2020. május. 28. 15:04","title":"Rosalia idén másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]