Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többek között ettől a lépéstől várja a kormány, hogy csökken az iskolai erőszak. A tervről Horváth László miniszterelnöki megbízott beszélt az M1-en.","shortLead":"Többek között ettől a lépéstől várja a kormány, hogy csökken az iskolai erőszak. A tervről Horváth László...","id":"20200529_Elvennek_a_csaladi_potlekot_az_iskolai_eroszak_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9d16ac-5958-4cf1-ac72-435e1113347f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Elvennek_a_csaladi_potlekot_az_iskolai_eroszak_miatt","timestamp":"2020. május. 29. 21:15","title":"Elvennék a családi pótlékot az iskolai erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar tanulmánykötet jelent meg a labdarúgásról, amelynek bemutatóját Felcsúton tartották. Az eseményen Orbán Viktor is beszédet mondott. ","shortLead":"Magyar tanulmánykötet jelent meg a labdarúgásról, amelynek bemutatóját Felcsúton tartották. Az eseményen Orbán Viktor...","id":"20200530_Orban_Viktor_osszefuggest_lat_Trianon_es_a_magyar_foci_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc3a1c6-0fd4-44c0-be57-2836f06685f3","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Orban_Viktor_osszefuggest_lat_Trianon_es_a_magyar_foci_kozott","timestamp":"2020. május. 30. 13:50","title":"Orbán Viktor összefüggést lát Trianon és a magyar foci között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","shortLead":"Az érkezőket szúrópróba-szerűen tesztelik, hogy nem koronavírus-fertőzöttek-e.","id":"20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a49763a-dd8d-423d-bb71-e800fab3f305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_koronavirus_jarvany_ujranyitas_gorogorszag_turizmus","timestamp":"2020. május. 29. 17:45","title":"A magyarok is mehetnek Görögországba nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f95019-7046-4189-9bdd-724a255845a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ágazat a spanyol GDP több mint tizedét teszi ki.","shortLead":"Az ágazat a spanyol GDP több mint tizedét teszi ki.","id":"20200530_Spanyolorszag_biztonsagos_turisztikai_folyoso_megnyitasan_dolgozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09f95019-7046-4189-9bdd-724a255845a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30ec980-d2d1-400b-9df8-44287654f3f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Spanyolorszag_biztonsagos_turisztikai_folyoso_megnyitasan_dolgozik","timestamp":"2020. május. 30. 21:27","title":"Spanyolország biztonságos turisztikai folyosó megnyitásán dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban megint kiderült, hogy kínos és veszélyes tud lenni, ha fehérként kritizálja az ember – látszólag nem faji alapon – a nem fehér embertársait. Kis kultúrharc-körkép kommentháborúval, bónusz kutyasétáltatással.","shortLead":"Az Egyesült Államokban megint kiderült, hogy kínos és veszélyes tud lenni, ha fehérként kritizálja az ember – látszólag...","id":"20200529_A_feher_no_privilegiuma_epp_nagyot_csattan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec015c5-e7fc-4511-836f-9535165d97c5","keywords":null,"link":"/elet/20200529_A_feher_no_privilegiuma_epp_nagyot_csattan","timestamp":"2020. május. 29. 20:00","title":"A fehér nő privilégiuma épp nagyot csattan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","id":"20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb933d-5ca9-4443-8302-b2b4367ac691","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","timestamp":"2020. május. 31. 07:42","title":"Hamarosan feloldhatják az időseknek fenntartott vásárlási sávot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790b6b9f-232e-4a18-a78f-8a6f2316159e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőri túlkapások, a feketék ellen elkövetett bántalmazások, a rasszizmus ellen szólalt fel a Nike a legújabb videójában. Ide már nem kellenek az erőszakot illusztráló képsorok sem, csak szavak.","shortLead":"A rendőri túlkapások, a feketék ellen elkövetett bántalmazások, a rasszizmus ellen szólalt fel a Nike a legújabb...","id":"20200530_Ne_dolj_hatra_ne_legyel_csendben__eros_reklammal_reagal_a_Nike_a_rasszizmusra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=790b6b9f-232e-4a18-a78f-8a6f2316159e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c6b29e-222e-4dc7-b5ee-abb68689c2c7","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Ne_dolj_hatra_ne_legyel_csendben__eros_reklammal_reagal_a_Nike_a_rasszizmusra","timestamp":"2020. május. 30. 12:51","title":"\"Ne dőlj hátra, ne legyél csendben\" - erős reklámmal reagál a Nike a rasszizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Számszerűen is csak alig valamivel nő az önkormányzati szektor bevétele 2021-ben. És az igazán nehéz év nem is az lesz, hanem 2020.","shortLead":"Számszerűen is csak alig valamivel nő az önkormányzati szektor bevétele 2021-ben. És az igazán nehéz év nem is az lesz...","id":"20200530_Az_onkormanyzatok_kevesebb_penzt_kapnak_2021ben_az_inflaciot_is_figyelembe_veve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb10f538-cbb6-4fff-abfa-941326e840e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Az_onkormanyzatok_kevesebb_penzt_kapnak_2021ben_az_inflaciot_is_figyelembe_veve","timestamp":"2020. május. 30. 08:30","title":"Az önkormányzatok reálértéken kevesebb pénzt kapnak jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]