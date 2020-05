Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53fa67af-03f0-47f6-9ec3-d2b3199877f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt is bejelentette az elnök, hogy az amerikai kormányzat felfüggeszti kínai állampolgárok beutazásának engedélyezését.","shortLead":"Azt is bejelentette az elnök, hogy az amerikai kormányzat felfüggeszti kínai állampolgárok beutazásának engedélyezését.","id":"20200529_trump_who_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53fa67af-03f0-47f6-9ec3-d2b3199877f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a62e040-85ee-46fc-95aa-1596eac123a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_trump_who_kina","timestamp":"2020. május. 29. 21:55","title":"Trump minden kapcsolatot megszakított a WHO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március közepe óta alig néhány hazai bank kínál hitelkártyákat. Azután tűntek el ezek a termékek, hogy rögzítették a hitelkártyák teljes hiteldíjmutatóját.","shortLead":"Március közepe óta alig néhány hazai bank kínál hitelkártyákat. Azután tűntek el ezek a termékek, hogy rögzítették...","id":"20200529_bank_hitelkartya_thm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4fe95a-d37b-48b6-86fb-7f14f408fa7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_bank_hitelkartya_thm","timestamp":"2020. május. 29. 14:52","title":"Hiány van a bankoknál hitelkártyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem kapott kormányzati jóváhagyást a Gül baba türbéjét kezelő alapítvány arra, hogy leszerződjön a türbe és a magyar kultúra törökországi promotálására.","shortLead":"Nem kapott kormányzati jóváhagyást a Gül baba türbéjét kezelő alapítvány arra, hogy leszerződjön a türbe és a magyar...","id":"20200529_A_jarvany_keresztbe_tett_a_Gul_baba_turbeje_torokorszagi_terjeszkedesenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd1c0a8-03d5-48da-b752-82cb4cb38b94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_A_jarvany_keresztbe_tett_a_Gul_baba_turbeje_torokorszagi_terjeszkedesenek","timestamp":"2020. május. 29. 13:40","title":"A járvány keresztbe tett a Gül baba türbéje törökországi terjeszkedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A napos órák számában is kiemelkedő a belga tavasz, a hétvégén megdőlhet a 2011-es abszolút rekord.","shortLead":"A napos órák számában is kiemelkedő a belga tavasz, a hétvégén megdőlhet a 2011-es abszolút rekord.","id":"20200529_Ketszaz_eve_nem_tapasztalt_szarazsag_sujtja_Belgiumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3debbc-a400-4a6f-8852-f971a0b9ffce","keywords":null,"link":"/zhvg/20200529_Ketszaz_eve_nem_tapasztalt_szarazsag_sujtja_Belgiumot","timestamp":"2020. május. 29. 18:01","title":"Történelmi aszály sújtja Belgiumot, több településen vízhasználati korlátozást vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba hazánkban. ","shortLead":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba...","id":"20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586f7e90-278b-4839-9732-fed00b58b4fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 30. 08:51","title":"Újabb 7 ember halt meg és 26-tal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c527d97a-2bfd-47a6-ab2a-5c24793ec3ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kiskamaszokat megcélzó könyv akár bevezetés lehetne a művészet- és tudománytörténet világába, annyi benne a műalkotásokkal kapcsolatos kuriózum.","shortLead":"A kiskamaszokat megcélzó könyv akár bevezetés lehetne a művészet- és tudománytörténet világába, annyi benne...","id":"202022_konyv__allatimadok_kis_kedvencek_es_hires_gazdaik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c527d97a-2bfd-47a6-ab2a-5c24793ec3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08563db-134d-4f64-a9a2-049587ba6ee7","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__allatimadok_kis_kedvencek_es_hires_gazdaik","timestamp":"2020. május. 30. 11:15","title":"Freud asszisztense kutyája volt, Einstein kigyógyította papagáját egy traumából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5054be0d-5bba-44ed-a69d-ba7c0d27265b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200530_Autosmoziszeru_koncertet_adott_a_Tankcsapda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5054be0d-5bba-44ed-a69d-ba7c0d27265b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b3e2b8-b745-4b89-b316-7d417ec20c5f","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Autosmoziszeru_koncertet_adott_a_Tankcsapda","timestamp":"2020. május. 30. 12:23","title":"Autósmoziszerű koncertet adott a Tankcsapda (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyes becsapódási szöge miatt okozott katasztrofális kihalást a Földön a mai Mexikói-öböl térségében 66 millió éve becsapódott, az állat- és növényfajok 75 százalékának pusztulását okozó aszteroida – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Veszélyes becsapódási szöge miatt okozott katasztrofális kihalást a Földön a mai Mexikói-öböl térségében 66 millió éve...","id":"20200530_dinoszauruszok_tomeges_kihalas_aszteroida_becsapodasi_szoge_66_millio_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0620eecd-1a12-45c9-b81e-f57d34095ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_dinoszauruszok_tomeges_kihalas_aszteroida_becsapodasi_szoge_66_millio_eve","timestamp":"2020. május. 30. 18:03","title":"Számítógéppel kiszámolták: a lehető leghalálosabb szögben csapódott a Földbe 66 millió éve az aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]