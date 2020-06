Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag jobb ajánlatot kaptak.","shortLead":"Állítólag jobb ajánlatot kaptak.","id":"20200531_Media1_Tavozik_a_HirTv_egyik_legismertebb_musoranak_stabja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faebb42d-91ff-49e4-859a-47cfe34da5fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Media1_Tavozik_a_HirTv_egyik_legismertebb_musoranak_stabja","timestamp":"2020. május. 31. 11:52","title":"Média1: Távozik a HírTv egyik legismertebb műsorának stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9cb272-8d56-4831-bd48-9e0e6c0e67cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatja múlt héten kezdett erősödését a forint pünkösdhétfőn is, már 345 alatt jár az euróval szemben. A portdolio.hu szerint a sikeres kitörés után várható volt, hogy további tér nyílik meg az erősödésre.\r

","shortLead":"Folytatja múlt héten kezdett erősödését a forint pünkösdhétfőn is, már 345 alatt jár az euróval szemben. A portdolio.hu...","id":"20200601_Renduletlenul_erosodik_a_forint__egyelore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be9cb272-8d56-4831-bd48-9e0e6c0e67cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e98f8c2-7a1e-4305-96ed-5aeb729fe71d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Renduletlenul_erosodik_a_forint__egyelore","timestamp":"2020. június. 01. 18:37","title":"Rendületlenül erősödik a forint - egyelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hajdúböszörményi rendőrök egy bankautomatánál szúrták ki a zavartan viselkedő férfit.

","shortLead":"A hajdúböszörményi rendőrök egy bankautomatánál szúrták ki a zavartan viselkedő férfit.

","id":"20200531_bankkartya_lopott_egymillio_forint_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636aeba5-318e-478a-a7a2-467312a49c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_bankkartya_lopott_egymillio_forint_csalas","timestamp":"2020. május. 31. 10:59","title":"Talált bankkártyáról lopott egymillió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálos esetek száma közelít az ötezerhez.","shortLead":"A halálos esetek száma közelít az ötezerhez.","id":"20200531_koronavirus_fertozes_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1738d916-1347-4b04-b083-985f4a42508d","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_koronavirus_fertozes_Oroszorszag","timestamp":"2020. május. 31. 10:44","title":"Több mint 405 ezer koronavírus-fertőzöttről tudni Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5c055f-5d48-4912-9f95-b833968b37b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újraindult a belföldi turizmus a pünkösdi hosszú hétvégén, napi 2000-2500 foglalás jön be - mondta Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese az M1-en.","shortLead":"Újraindult a belföldi turizmus a pünkösdi hosszú hétvégén, napi 2000-2500 foglalás jön be - mondta Könnyid László...","id":"20200601_Az_elso_roham_megvolt__megrohanjak_a_videki_szallashelyeket_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de5c055f-5d48-4912-9f95-b833968b37b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa6d8e4-6c4f-40d9-bdff-e1e33216ed9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Az_elso_roham_megvolt__megrohanjak_a_videki_szallashelyeket_a_magyarok","timestamp":"2020. június. 01. 17:15","title":"Az első hullám megvolt - rohamtempóban foglalnak szállásokat a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f337e4-b6a5-48cd-82a2-8f86d7ca340f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Hamarabb lesz oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák. Interjú ifjabb Duda Ernővel, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnökével.","shortLead":"Hamarabb lesz oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák. Interjú ifjabb Duda...","id":"202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0f337e4-b6a5-48cd-82a2-8f86d7ca340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d49cf89-f49c-4449-8a8e-5bd770701a6a","keywords":null,"link":"/360/202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","timestamp":"2020. május. 31. 08:15","title":"Mire jutottak a magyarországi laborok a koronavírussal? Interjú Duda Ernővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9dce59-6773-44d1-ae23-8845e7e91ec9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jen Green A fák varázslatos világa című munkája elkápráztat és meghökkent.","shortLead":"Jen Green A fák varázslatos világa című munkája elkápráztat és meghökkent.","id":"202022_konyv__egig_ernek_jen_green_afak_varazslatos_vilaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b9dce59-6773-44d1-ae23-8845e7e91ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8d4f1c-f4c2-47da-aeff-dda75c2871eb","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__egig_ernek_jen_green_afak_varazslatos_vilaga","timestamp":"2020. május. 31. 14:15","title":"Minden, amit tudni szeretnél a fákról, de sosem merted megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8d6f45-bcd1-48cf-ba7c-04e881e0d682","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Forrongnak az indulatok szerte Amerikában, miután néhány napja meghalt egy férfi a durva rendőri intézkedés során. A kialakult helyzet a Google-t is érinti.","shortLead":"Forrongnak az indulatok szerte Amerikában, miután néhány napja meghalt egy férfi a durva rendőri intézkedés során...","id":"20200601_google_android_11_kesleltetett_indulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e8d6f45-bcd1-48cf-ba7c-04e881e0d682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea724eb5-c3fe-4fed-b5c7-ea9611e1dc14","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_google_android_11_kesleltetett_indulas","timestamp":"2020. június. 01. 13:03","title":"Forró a helyzet az Egyesült Államokban, a Google egyelőre nem indítja az Android 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]