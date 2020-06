Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c477655-1c24-44ee-a258-e0bb11ffb1b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Egy ikon az átlagosok tengerében” – ezzel szlogennel dobja piacra új modelljét a BMW.","shortLead":"„Egy ikon az átlagosok tengerében” – ezzel szlogennel dobja piacra új modelljét a BMW.","id":"20200602_debutal_a_formailag_leginkabb_megoszto_uj_BMW","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c477655-1c24-44ee-a258-e0bb11ffb1b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c0ba93-1231-4689-91d7-ead505845072","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_debutal_a_formailag_leginkabb_megoszto_uj_BMW","timestamp":"2020. június. 02. 09:42","title":"Érkezik a leginkább megosztó új BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"A Graphisoft alapítója az általa ismert cégek számaival kalkulálva arra jutott, hogy az irodában végzett tevékenységeknél a cégek szinte semmit sem spórolhatnak az állandósított otthoni munkavégzéssel, viszont sok más szempontot is mérlegelniük kell, amikor döntenek az otthoni, illetve a \"benti\" munkáról.","shortLead":"A Graphisoft alapítója az általa ismert cégek számaival kalkulálva arra jutott, hogy az irodában végzett...","id":"20200602_Bojar_Gabor_home_office_munkahely_graphisoft_park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439be56b-b11f-42d6-a005-fe4c1a3068a4","keywords":null,"link":"/360/20200602_Bojar_Gabor_home_office_munkahely_graphisoft_park","timestamp":"2020. június. 02. 16:30","title":"Bojár Gábor: Van jó is a home office-ban, de a benti csapatmunka hatékonyabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal nő most otthon van karanténban.","shortLead":"A fiatal nő most otthon van karanténban.","id":"20200602_koronavirus_fertozs_hasfajasos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d5dc51-20cb-4b16-8e82-30e6658c1941","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_koronavirus_fertozs_hasfajasos_beteg","timestamp":"2020. június. 02. 21:17","title":"Órákig feküdhetett egy koronavírus-fertőzött mellett egy hasfájásos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87abae65-5f77-4f7e-afdf-ecd3af8022d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz évvel a megkötése után mérték fel, hogyan viszonyulnak a magyarok a trianoni békeszerződéshez.","shortLead":"Száz évvel a megkötése után mérték fel, hogyan viszonyulnak a magyarok a trianoni békeszerződéshez.","id":"20200602_trianon100_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87abae65-5f77-4f7e-afdf-ecd3af8022d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62bb335-0c41-48b5-aee2-0547466fe910","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_trianon100_felmeres","timestamp":"2020. június. 02. 13:08","title":"A többségnek még mindig fáj Trianon, pedig alig tud róla valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pünkösd előtti költekezések meghaladták a húsvéti bevásárlást. ","shortLead":"A pünkösd előtti költekezések meghaladták a húsvéti bevásárlást. ","id":"20200602_A_magyarok_elkezdtek_vasarolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbb7429-cad3-4ee4-b7a4-55ef9a24914d","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_A_magyarok_elkezdtek_vasarolni","timestamp":"2020. június. 02. 08:23","title":"A magyarok elkezdtek vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"18 év után hétfőn szabadult.","shortLead":"18 év után hétfőn szabadult.","id":"20200602_Kaiser_Ede_biztosan_nem_all_biztonsagi_ornek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f31507-7a2a-43c3-8115-8aade9df19ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Kaiser_Ede_biztosan_nem_all_biztonsagi_ornek","timestamp":"2020. június. 02. 07:49","title":"Kaiser Ede biztosan nem áll biztonsági őrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bevételek nem tudták követni a kiadásokat.","shortLead":"A bevételek nem tudták követni a kiadásokat.","id":"20200602_Nyeli_a_veszteseget_Meszarosek_gasztrocege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbbbada-bc71-4abe-9b16-70fb3c834658","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Nyeli_a_veszteseget_Meszarosek_gasztrocege","timestamp":"2020. június. 02. 16:07","title":"Nyeli a veszteséget Mészárosék gasztrocége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97cb0ce4-c385-44de-b42f-e9a6da9724c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két és fél hét alatt csaknem 10 millió embert teszteltek a koronavírus-járvány kiindulópontjának tartott kínai városban.","shortLead":"Két és fél hét alatt csaknem 10 millió embert teszteltek a koronavírus-járvány kiindulópontjának tartott kínai városban.","id":"20200602_koronavirus_fertozes_vuhan_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97cb0ce4-c385-44de-b42f-e9a6da9724c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589300ee-07b7-4ec3-8ec4-0f6757ad10a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_koronavirus_fertozes_vuhan_teszt","timestamp":"2020. június. 02. 18:01","title":"Tízmillió teszt után 300 új fertőzöttet találtak Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]