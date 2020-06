Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az egyetlen helytelen dolog, amit mondhatsz az, ha nem mondasz semmit” – mondta Sussex hercegnéje.","shortLead":"„Az egyetlen helytelen dolog, amit mondhatsz az, ha nem mondasz semmit” – mondta Sussex hercegnéje.","id":"20200604_Meghan_Markle_is_megszolalt_George_Floyd_halala_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bae97a-3a7e-4a8c-9535-d015e5281b42","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Meghan_Markle_is_megszolalt_George_Floyd_halala_miatt","timestamp":"2020. június. 04. 11:37","title":"Meghan Markle is megszólalt George Floyd halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de646664-be4a-4253-b7af-be5e75076dcd","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Sokan adnak ki Magyarországon ingatlant, ami Budapesten és a nagyvárosokban komoly, akár havi több százezer forintos bevételt is jelenthet a tulajdonosoknak. Ez a jövedelem jól jöhet hitelfelvételnél, hiszen a bank akkor ad csak kölcsönt, ha tudunk elegendő jövedelmet igazolni. Igen ám, de a jelenlegi bizonytalan helyzetben a bankok óvatosabbak lettek, így sokuk egyáltalán nem fogadja el jövedelemként az ingatlan kiadásból származó bevételt, de ahol elfogadják, ott is vannak korlátozások. Megnéztük a lehetőségeket. ","shortLead":"Sokan adnak ki Magyarországon ingatlant, ami Budapesten és a nagyvárosokban komoly, akár havi több százezer forintos...","id":"20200604_Tobb_bank_sem_fogadja_el_jovedelemkent_az_ingatlankiadasbol_szarmazo_bevetelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de646664-be4a-4253-b7af-be5e75076dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f33509-5dae-4cff-9ebe-412b52ac7ff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Tobb_bank_sem_fogadja_el_jovedelemkent_az_ingatlankiadasbol_szarmazo_bevetelt","timestamp":"2020. június. 04. 12:30","title":"Több bank sem fogadja el jövedelemként az ingatlankiadásból származó bevételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Új gyanúsítottja van a Portugáliában eltűnt brit kislány, Madeleine McCann ügyének. A Scotland Yard bejelentése szerint nagy jelentőségű új nyomozati szálról van szó.","shortLead":"Új gyanúsítottja van a Portugáliában eltűnt brit kislány, Madeleine McCann ügyének. A Scotland Yard bejelentése szerint...","id":"20200604_Hosszu_ido_utan_uj_fejlemeny_van_a_13_eve_eltunt_Madeleine_McCann_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eebd6d-69bb-4d13-8249-692f8706e119","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Hosszu_ido_utan_uj_fejlemeny_van_a_13_eve_eltunt_Madeleine_McCann_ugyeben","timestamp":"2020. június. 04. 08:57","title":"Hosszú idő után új fejlemény van a 13 éve eltűnt Madeleine McCann ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f544a8eb-968a-4259-a3a2-3b7b22af886a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök üdvözölte, hogy a trianoni döntés századik évfordulóján egy percre megáll a közösségi közlekedés Budapesten.","shortLead":"A miniszterelnök üdvözölte, hogy a trianoni döntés századik évfordulóján egy percre megáll a közösségi közlekedés...","id":"20200604_Orban_Viktor_Karacsony_Gergely_Trianon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f544a8eb-968a-4259-a3a2-3b7b22af886a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1465a3c1-b2fb-4f97-bb95-27d3e9492c73","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Orban_Viktor_Karacsony_Gergely_Trianon","timestamp":"2020. június. 04. 13:07","title":"Orbán: Nagyra értékelem Karácsony Gergely kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október végéig szóltak volna Szentes Tamás miniszteri biztos feladatai.","shortLead":"Október végéig szóltak volna Szentes Tamás miniszteri biztos feladatai.","id":"20200605_Kasler_korhazi_menedzser_megbizata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b426ee9a-ad3b-4c0f-953f-e40109ac7bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Kasler_korhazi_menedzser_megbizata","timestamp":"2020. június. 05. 07:54","title":"Kásler idő előtt visszavonta egy kórházi menedzser megbízatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91a32c8-9158-4190-9934-77f3e2756fc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset még hetekkel George Floyd halála előtt történt.","shortLead":"Az eset még hetekkel George Floyd halála előtt történt.","id":"20200604_Florida_rendor_afroamerikai_terdeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91a32c8-9158-4190-9934-77f3e2756fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033bde49-6ba1-445c-8e20-4140b198e901","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_Florida_rendor_afroamerikai_terdeles","timestamp":"2020. június. 04. 14:38","title":"Floridában is rátérdeltek egy afroamerikai férfi nyakára a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban indokolni kellett, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás közvetlen összefüggésben áll a veszélyhelyzettel, később kikerült ez a rész a kérelemből.","shortLead":"Korábban indokolni kellett, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás közvetlen összefüggésben áll...","id":"20200603_Vallalkozas_bertamogatas_elutasitas__kerelem_feltetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1fc899-9c01-47ac-8f07-82fa16d317f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_Vallalkozas_bertamogatas_elutasitas__kerelem_feltetel","timestamp":"2020. június. 03. 14:22","title":"Több vállalkozás bértámogatását is elutasították egy kérelemben nem szereplő feltétel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google folyamatosan tökéletesíti keresőmotorja működését, hogy a felhasználók minél relevánsabb találatokat kapjanak. Ehhez kapcsolódóan készítettek el egy \"új\" funkciót is, amely láthatóbb módon jelzi a keresett információt.","shortLead":"A Google folyamatosan tökéletesíti keresőmotorja működését, hogy a felhasználók minél relevánsabb találatokat kapjanak...","id":"20200604_google_kereses_kereso_talalati_oldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ff7297-3b55-49f3-b764-8319c503d287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_google_kereses_kereso_talalati_oldal","timestamp":"2020. június. 04. 13:03","title":"Az utóbbi idők egyik leghasznosabb funkciójával erősített a Google kereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]