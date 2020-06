Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek között. Az ingyenesen letölthető sablonokból 3D-s nyomtatóval készíthet magának mindenki hasznos kiegészítőt.","shortLead":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek...","id":"20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee454dba-52c0-4fde-908c-6b7521b15fef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. június. 01. 11:03","title":"A Miele feltette a netre a terveket, hogy bárki nyomtathasson magának a háztartásban hasznos eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap múlva új mutatók alapján rangsorolja majd a keresési eredményeknél megjelenő oldalakat a Google.","shortLead":"Néhány hónap múlva új mutatók alapján rangsorolja majd a keresési eredményeknél megjelenő oldalakat a Google.","id":"20200601_google_kereso_algoritmus_talalati_lista_felhasznaloi_elmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfe9556-1281-4b4e-884b-f2a64c20112a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_google_kereso_algoritmus_talalati_lista_felhasznaloi_elmeny","timestamp":"2020. június. 01. 09:03","title":"Nagy változtatásra készül a Google a kereső találati listájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c78b9ea-ec34-48bd-8a6f-2051cb42211c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezrek próbáltak bejutni, miután 19 üzletét megnyitotta a bútoráruház.","shortLead":"Ezrek próbáltak bejutni, miután 19 üzletét megnyitotta a bútoráruház.","id":"20200602_ikea_ujranyitas_koronavirus_sorban_allas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c78b9ea-ec34-48bd-8a6f-2051cb42211c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129c67cd-6546-4062-8a2a-3a2cb65eb1ee","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_ikea_ujranyitas_koronavirus_sorban_allas","timestamp":"2020. június. 02. 14:33","title":"Annyira ki voltak éhezve a britek az IKEA-ra, hogy órákig képesek voltak sorban állni a bejutásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa38568-9bfc-4eca-abc6-79c01c2eb82b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ferencváros játékosa a gólja után mutatta meg, mi van a pólójára írva.","shortLead":"A Ferencváros játékosa a gólja után mutatta meg, mi van a pólójára írva.","id":"20200601_george_floyd_tokmac_ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aa38568-9bfc-4eca-abc6-79c01c2eb82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08a8f9f-7776-479a-9013-fb17220d818a","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_george_floyd_tokmac_ferencvaros","timestamp":"2020. június. 01. 12:17","title":"A Fradi játékosa a pólóján üzent: Igazságot George Floydnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"Mérő László","category":"itthon","description":"Orbánnak márpedig nem fizetünk, Hadházyn keresztül sem. ","shortLead":"Orbánnak márpedig nem fizetünk, Hadházyn keresztül sem. ","id":"20200601_Mero_Laszlo_Mi_a_kerdes_ha_a_valasz_Hadhazy_Akos_cikke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ee37f3-3483-4028-8bd8-d11764d6d928","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Mero_Laszlo_Mi_a_kerdes_ha_a_valasz_Hadhazy_Akos_cikke","timestamp":"2020. június. 01. 18:20","title":"Mérő László: Mi a kérdés, ha a válasz Hadházy Ákos cikke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3960354f-f1e5-4003-bd95-1531da0a4df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zöldre festettük a metró szellőzőnyílását és kapott egy Super Mario-s húsevő növényt. Először jött 4 rendőr, aztán 20. Aztán helyszíneltek - számolt be hétfői kalandjáról Facebook oldalán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP). ","shortLead":"Zöldre festettük a metró szellőzőnyílását és kapott egy Super Mario-s húsevő növényt. Először jött 4 rendőr, aztán 20...","id":"20200601_Az_MKKP_zoldre_festette_a_metro_szellozonyilasat_ezutan_jott_tobb_mint_husz_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3960354f-f1e5-4003-bd95-1531da0a4df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91caf681-319a-4e34-b578-21b60e849479","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Az_MKKP_zoldre_festette_a_metro_szellozonyilasat_ezutan_jott_tobb_mint_husz_rendor","timestamp":"2020. június. 01. 20:34","title":"Az MKKP zöldre festette a metró szellőzőnyílását, majd jött több mint húsz rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2156-an gyógyultak ki a betegségből.","shortLead":"Már 2156-an gyógyultak ki a betegségből.","id":"20200601_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b922f0b8-5832-422a-8040-0b9ae940020b","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 01. 08:37","title":"15-re ugrott az új fertőzöttek száma és 1 beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b3574b-b713-45f6-8ede-82c49dbc0d69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak minden harmadik megkérdezett szerint kezeli megfelelően a helyzetet Trump.","shortLead":"Csak minden harmadik megkérdezett szerint kezeli megfelelően a helyzetet Trump.","id":"20200603_Az_amerikaiak_tobbsege_rokonszenvez_a_tuntetokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96b3574b-b713-45f6-8ede-82c49dbc0d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e678dbe8-7955-4802-b28b-06efcd902e7c","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_Az_amerikaiak_tobbsege_rokonszenvez_a_tuntetokkel","timestamp":"2020. június. 03. 05:16","title":"Az amerikaiak többsége rokonszenvez a tüntetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]