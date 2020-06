Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerika-szerte tüntetnek a rendőri intézkedés közben elhunyt George Floyd halála miatt. A közösségi oldalakon elterjedt álhírek szerint a demonstrálókat a magyar származású milliárdos, Soros György pénzeli. A híresztelésre az üzletember szóvivője reagált.","shortLead":"Amerika-szerte tüntetnek a rendőri intézkedés közben elhunyt George Floyd halála miatt. A közösségi oldalakon elterjedt...","id":"20200605_facebook_alhir_osszeeskuves_elmelet_soros_gyorgy_george_floyd_tuntetesek_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1976ee7-3970-46cf-92da-7285697906a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_facebook_alhir_osszeeskuves_elmelet_soros_gyorgy_george_floyd_tuntetesek_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 05. 19:23","title":"Soros most éppen az amerikai tüntetőket pénzeli – szól a Facebookon terjedő álhír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Törvényben rögzítenék, hogy a szegregáltan oktatott diákokat pénz helyett oktatásban és képzésben kelljen kárpótolni.","shortLead":"Törvényben rögzítenék, hogy a szegregáltan oktatott diákokat pénz helyett oktatásban és képzésben kelljen kárpótolni.","id":"20200605_szegregacio_iskolarendor_iskolaorseg_horvath_laszlo_gyongyospata_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6eeba1-6169-4835-b3e6-84997edf5bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_szegregacio_iskolarendor_iskolaorseg_horvath_laszlo_gyongyospata_karterites","timestamp":"2020. június. 05. 11:11","title":"Benyújtották a lex Gyöngyöspatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266399ab-cd09-4fdf-9f30-0452034cf8f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy állandó lakos volt bejelentve az érintett területen, őt kimentették.","shortLead":"Csak egy állandó lakos volt bejelentve az érintett területen, őt kimentették.","id":"20200604_foldcsuszamlas_norvegia_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=266399ab-cd09-4fdf-9f30-0452034cf8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47e32a0-e852-463a-bf03-076dc05ab45c","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_foldcsuszamlas_norvegia_video","timestamp":"2020. június. 04. 16:33","title":"Földcsuszamlást videóztak Norvégiában, nyolc ház szakadt a tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee70a4be-7bc0-4cb8-8f3c-a52a30a7f801","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább 100 millió androidost érintenek kínai kémkedő alkalmazások az egyik biztonsági kutatócsoport szerint. Ráadásul az appokat a Google Play Store-ból lehet letölteni.","shortLead":"Legalább 100 millió androidost érintenek kínai kémkedő alkalmazások az egyik biztonsági kutatócsoport szerint. Ráadásul...","id":"20200605_vivavideo_kepszerkeszo_kemkedo_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee70a4be-7bc0-4cb8-8f3c-a52a30a7f801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34347065-98a2-43e4-a99f-924540863d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_vivavideo_kepszerkeszo_kemkedo_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 05. 11:03","title":"Letöltötte ezt a videószerkesztőt? Akkor inkább törölje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy előzménye egy törvényjavaslat, amely szerint az SZFE-nek szeptember 1-től alapítványi formában kellene működnie.","shortLead":"Az ügy előzménye egy törvényjavaslat, amely szerint az SZFE-nek szeptember 1-től alapítványi formában kellene működnie.","id":"20200605_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szfe_alapitvany_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7f969e-ea72-4cd7-9b00-dc4ac0937bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szfe_alapitvany_modellvaltas","timestamp":"2020. június. 05. 20:25","title":"A színművészeti szerint több képviselőnek az egyetem megregulázása a célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2245-en már meggyógyultak.","shortLead":"2245-en már meggyógyultak.","id":"20200605_Elhunyt_3_beteg_3970_fertozottrol_tudni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955d0389-2b36-4451-94b2-09efff683a32","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Elhunyt_3_beteg_3970_fertozottrol_tudni","timestamp":"2020. június. 05. 08:29","title":"Elhunyt 3 beteg, 3970 fertőzöttről tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d989cf1-2b89-475c-9bbe-35f99681a33e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Agrárminisztérium múlt héten jelentette be új rendkívüli támogatási programját.\r

","shortLead":"Az Agrárminisztérium múlt héten jelentette be új rendkívüli támogatási programját.\r

","id":"20200605_Kozel_hatvanmilliard_forintnyi_beruhazas_a_kerteszetekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d989cf1-2b89-475c-9bbe-35f99681a33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81ac818-3eaa-4ff0-8e2d-104ec1b072db","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Kozel_hatvanmilliard_forintnyi_beruhazas_a_kerteszetekben","timestamp":"2020. június. 05. 07:25","title":"Közel hatvanmilliárd forintnyi beruházás a kertészetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db905ec8-59c7-490b-a72c-313e64141793","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rákosfalvy Zoltán összesen 4,3 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el 2019-ben.","shortLead":"Rákosfalvy Zoltán összesen 4,3 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el 2019-ben.","id":"20200604_profit_Borkai_Zsolt_ugyved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db905ec8-59c7-490b-a72c-313e64141793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a9deb5-48c9-41f4-869f-51e14ec31a85","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_profit_Borkai_Zsolt_ugyved","timestamp":"2020. június. 04. 16:56","title":"Több mint félmilliárd forintos profitja volt tavaly Borkai Zsolt ügyvédjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]