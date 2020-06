Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elnökség bővült és az összetétele is változott.\r

","shortLead":"Az elnökség bővült és az összetétele is változott.\r

","id":"20200607_FeketeGyor_Andras_maradt_a_Momentum_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a4d58f-6bf2-4388-b394-9337cbee0a45","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_FeketeGyor_Andras_maradt_a_Momentum_elnoke","timestamp":"2020. június. 07. 19:23","title":"Fekete-Győr András maradt a Momentum elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770591ec-6440-4e4e-9cc1-dd081d5b37c9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Leányvállalatot alapított Budapesten az állategészségügyi termékeket forgalmazó mamutcég, az Elanco.","shortLead":"Leányvállalatot alapított Budapesten az állategészségügyi termékeket forgalmazó mamutcég, az Elanco.","id":"202023_elanco_allati_egeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=770591ec-6440-4e4e-9cc1-dd081d5b37c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353495dd-6eb5-4bc1-a3d8-fdb9cf56e5ad","keywords":null,"link":"/360/202023_elanco_allati_egeszseg","timestamp":"2020. június. 07. 12:15","title":"Legendás múltú multi telepszik meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan gazdasági mentőtervet fogadott el, amely a „zöld újjáépítés” felé viszi az országot. Fejlesztik például a tömegközlekedést, és csak a hibrid és elektromos járművek vásárlói kapnak ártámogatást.","shortLead":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan...","id":"20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc5d026-5320-49a5-9aa5-5e0f9743ae2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","timestamp":"2020. június. 07. 17:00","title":"Nagyot koppant a német ipari lobbi: a berlini gazdaságmentő csomag zöld irányba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d831bc-f135-4bee-a434-a9fb3a984450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétajtós újdonság hivatalos leleplezésére várhatóan a jövő év elején kerül majd sor.","shortLead":"A kétajtós újdonság hivatalos leleplezésére várhatóan a jövő év elején kerül majd sor.","id":"20200608_1300_loeros_elektromos_multikulti_sportkocsi_erkezik_elektron_one","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18d831bc-f135-4bee-a434-a9fb3a984450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb3dd5a-2636-477b-9688-3c69adb17ddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_1300_loeros_elektromos_multikulti_sportkocsi_erkezik_elektron_one","timestamp":"2020. június. 08. 11:21","title":"1300+ lóerős elektromos multikulti sportkocsi érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","shortLead":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","id":"20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3a35b2-0231-4cb5-bf0f-33c48cc3d10f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","timestamp":"2020. június. 08. 07:59","title":"Kínában már a Nissan Leafet is lemásolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a872679-8e09-4356-964a-143401ab5f35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jégesővel és viharos széllel is számolni kell.","shortLead":"Jégesővel és viharos széllel is számolni kell.","id":"20200608_A_fel_orszagra_kiadtak_a_figyelmeztetest_felhoszakadas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a872679-8e09-4356-964a-143401ab5f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8094c94f-aada-451c-bae5-070aef1944a6","keywords":null,"link":"/elet/20200608_A_fel_orszagra_kiadtak_a_figyelmeztetest_felhoszakadas_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 05:33","title":"A fél országra kiadták a figyelmeztetést felhőszakadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3cbd47-540e-4208-be7c-b10066cfafc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszországi A1-es autópályán pénteken történt balesetben négyen haltak meg, köztük két kisgyerek.","shortLead":"Az olaszországi A1-es autópályán pénteken történt balesetben négyen haltak meg, köztük két kisgyerek.","id":"20200607_Kamera_rogzitette_az_olasz_autopalyan_bekovetkezett_halalos_balesetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe3cbd47-540e-4208-be7c-b10066cfafc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb71ea59-b4b8-488e-9b38-9882103e417d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Kamera_rogzitette_az_olasz_autopalyan_bekovetkezett_halalos_balesetet","timestamp":"2020. június. 07. 19:57","title":"Kamera rögzítette az olasz autópályán bekövetkezett halálos balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59113504-ca85-4ec5-aa83-37601e6347df","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Növekedett a fertőzöttek száma, Irán mégis folytatja a nyitást.","shortLead":"Növekedett a fertőzöttek száma, Irán mégis folytatja a nyitást.","id":"20200606_Egy_eskuvo_miatt_emelkedhetett_meg_hirtelen_a_fertozottek_szama_Iranban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59113504-ca85-4ec5-aa83-37601e6347df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87af0be-d778-498b-a7f9-95bd1d929688","keywords":null,"link":"/elet/20200606_Egy_eskuvo_miatt_emelkedhetett_meg_hirtelen_a_fertozottek_szama_Iranban","timestamp":"2020. június. 06. 15:17","title":"Egy esküvő miatt emelkedhetett meg hirtelen a fertőzöttek száma Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]