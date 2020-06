Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abc9e443-55ae-4fbf-b80a-8ee88e2bb553","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"A trianoni békeszerződés legnagyobb vesztesei a határon túlra szorult magyarok voltak. A szomszédos országokban az egyszerű diszkrimináción túl sok esetben a vagyonukkal, sőt az életükkel fizettek származásuk miatt. Cikkünkben a magyarokat ért legsúlyosabb atrocitásokat mutatjuk be. ","shortLead":"A trianoni békeszerződés legnagyobb vesztesei a határon túlra szorult magyarok voltak. A szomszédos országokban...","id":"20200607_delvidek_meszarlas_benes_falurombolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc9e443-55ae-4fbf-b80a-8ee88e2bb553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544f9bb9-5742-4382-9647-a02ef4a3b940","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_delvidek_meszarlas_benes_falurombolas","timestamp":"2020. június. 07. 14:00","title":"\"Véglegesen felszámolni” – nehéz sorsa volt a határon túl rekedt magyarságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f4a6b6-52a7-42eb-b32e-c21c6b80b43d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói tetten értek két magyar és egy szerb állampolgárságú férfit Tordason, a tőlük lefoglalt anyagokból minimum 100-150 kilogramm amfetamint tudtak volna előállítani - közölte a police.hu.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói tetten értek két magyar és egy szerb...","id":"20200606_300_millios_drogfogas_Tordason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f4a6b6-52a7-42eb-b32e-c21c6b80b43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b45951-49a0-4d12-8a6b-73b30e6513c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_300_millios_drogfogas_Tordason","timestamp":"2020. június. 06. 14:40","title":"300 milliós drogfogás Tordason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a29f84-99c0-42fc-92ef-264bf2fbf5c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A New York-i rendőrség nyomozói részlegének elnöke szerint bármely rendőrség finanszírozásának megvonása recept a katasztrófára.","shortLead":"A New York-i rendőrség nyomozói részlegének elnöke szerint bármely rendőrség finanszírozásának megvonása recept...","id":"20200608_Feloszlatja_a_rendorseget_a_minneapolisi_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a29f84-99c0-42fc-92ef-264bf2fbf5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc48743-1260-4500-8c81-85afc59b70e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Feloszlatja_a_rendorseget_a_minneapolisi_onkormanyzat","timestamp":"2020. június. 08. 05:10","title":"Feloszlatja a rendőrséget a minneapolisi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1f527f-844a-457e-90a0-ca49d10cbd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, mesterséges intelligencia alapú alkalmazással egyedi módon emelhetjük ki a videóban szereplő személyeket, tárgyakat, ráadásul mindezt valós időben tehetjük.","shortLead":"Az alábbi, mesterséges intelligencia alapú alkalmazással egyedi módon emelhetjük ki a videóban szereplő személyeket...","id":"20200607_vochi_app_iphone_videok_valos_ideju_effektezese_iphone_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa1f527f-844a-457e-90a0-ca49d10cbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed6fd5e-5a22-40c6-8448-564fc108f6ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_vochi_app_iphone_videok_valos_ideju_effektezese_iphone_ios","timestamp":"2020. június. 07. 10:03","title":"Így effektezheti valós időben iPhone-os videóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak. Az ügy nem állt meg itt.","shortLead":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak...","id":"20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1f4b51-422f-41da-b311-ea9f79fc1738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","timestamp":"2020. június. 07. 08:03","title":"Per indult a járvány alatt ingyenes olvasást kínáló Internet Archive ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42310a8-55f8-4dd3-8283-34215a873a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Reddit társalapítója, Alexis Ohanian lemondott a technológiai cég igazgatótanácsi tagságáról, és azt kérte a társaságtól, hogy egy fekete jelöltet állítson helyette.\r

","shortLead":"A Reddit társalapítója, Alexis Ohanian lemondott a technológiai cég igazgatótanácsi tagságáról, és azt kérte...","id":"20200606_A_Reddit_tarsalapitoja_kilep_az_igazgatotanacsbol_egy_afroamerikai_javara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e42310a8-55f8-4dd3-8283-34215a873a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ee10fa-c80b-4b73-a95b-594cabab750a","keywords":null,"link":"/kkv/20200606_A_Reddit_tarsalapitoja_kilep_az_igazgatotanacsbol_egy_afroamerikai_javara","timestamp":"2020. június. 06. 21:47","title":"A Reddit társalapítója kilép az igazgatótanácsból egy afroamerikai javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden korlátozást feloldhatnak, leszámítva a határok zárlatát.","shortLead":"Minden korlátozást feloldhatnak, leszámítva a határok zárlatát.","id":"20200608_UjZelandon_meggyogyult_az_utolso_beteg_is_mar_nincs_fertozott_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4d3b41-8d2c-4d92-bb70-2638edb9ed9f","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_UjZelandon_meggyogyult_az_utolso_beteg_is_mar_nincs_fertozott_az_orszagban","timestamp":"2020. június. 08. 06:38","title":"Új-Zélandon meggyógyult az utolsó beteg is, már nincs fertőzött az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közösségi médiában egyre többen azt terjesztik, hogy Soros György fizet azoknak a tüntetőknek, akik George Floyd meggyilkolása miatt tiltakoznak. Sorosék igyekeznek fellépni az összeesküvés-elméletek ellen.","shortLead":"A közösségi médiában egyre többen azt terjesztik, hogy Soros György fizet azoknak a tüntetőknek, akik George Floyd...","id":"20200606_Soros_szovivoje_cafolja_a_hireket_hogy_a_milliardos_tamogatna_a_tuntetoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94d104e-9425-438b-90fd-0275f397fef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Soros_szovivoje_cafolja_a_hireket_hogy_a_milliardos_tamogatna_a_tuntetoket","timestamp":"2020. június. 06. 19:02","title":"Sorosék cáfolták, hogy ők állnának a tüntetések mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]