Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04854f7b-9e12-4df9-8a1d-315a679a56b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 23 éves francia szélső 56 millió eurót érhet.","shortLead":"A 23 éves francia szélső 56 millió eurót érhet.","id":"20200607_Eladja_Dembelet_a_Barcelona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04854f7b-9e12-4df9-8a1d-315a679a56b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e308c3-e564-4ce9-9203-17b2f1bdd4e8","keywords":null,"link":"/sport/20200607_Eladja_Dembelet_a_Barcelona","timestamp":"2020. június. 07. 13:05","title":"Eladja Dembelét a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb képzőművészeti vásárát.

","shortLead":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb...","id":"20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a242f62-a55b-4a51-85a2-a0971d57fc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","timestamp":"2020. június. 06. 14:56","title":"Elmarad az Art Basel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53efb247-b1cb-4b90-b072-c34fec3c0d44","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus betett a német autógyártás növekedési reményeinek, sőt, a termelés drasztikus leépítése várható, az első cégek már csukják is be a gyárakat – írja a Handelsblatt, a német üzleti körök lapja.","shortLead":"A koronavírus betett a német autógyártás növekedési reményeinek, sőt, a termelés drasztikus leépítése várható, az első...","id":"20200608_Handelsblatt_Nemet_autoipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53efb247-b1cb-4b90-b072-c34fec3c0d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c968143-ea03-4e19-8564-fa026a4d32fd","keywords":null,"link":"/360/20200608_Handelsblatt_Nemet_autoipar","timestamp":"2020. június. 08. 07:30","title":"Handelsblatt: Autógyárak mehetnek tönkre Európa-szerte ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt talán már fel tudják nevelni.","shortLead":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt...","id":"20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8da2c7-b87c-4b51-8e42-03404b7a4055","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","timestamp":"2020. június. 07. 12:37","title":"Valódi dráma zajlik a gemenci gólyafészekben, már csak egy fióka van életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785627a1-5012-4880-91ca-df6bb6d1ae24","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Veszélyes dolog a családlátogatás a karantén után is, hát még az alatt. A Duma Aktuál egy rendhagyó estét elevenít fel Hódmezővásárhelyről, amit aztán saját elméleteikkel és történeteikkel fűznek tovább a stand-uposok. ","shortLead":"Veszélyes dolog a családlátogatás a karantén után is, hát még az alatt. A Duma Aktuál egy rendhagyó estét elevenít fel...","id":"20200605_Duma_Aktual_Vasarhelyi_reszegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=785627a1-5012-4880-91ca-df6bb6d1ae24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ed515a-b5e0-4517-b5ae-589a5dcafa52","keywords":null,"link":"/360/20200605_Duma_Aktual_Vasarhelyi_reszegek","timestamp":"2020. június. 06. 19:00","title":"Duma Aktuál: Egy éjszaka négyszer a rendőrségen? Egy részeg testvérpár megoldotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elnökség bővült és az összetétele is változott.\r

","shortLead":"Az elnökség bővült és az összetétele is változott.\r

","id":"20200607_FeketeGyor_Andras_maradt_a_Momentum_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a4d58f-6bf2-4388-b394-9337cbee0a45","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_FeketeGyor_Andras_maradt_a_Momentum_elnoke","timestamp":"2020. június. 07. 19:23","title":"Fekete-Győr András maradt a Momentum elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c836d0a-a7b3-4f5a-ab2a-83169a36f2b0","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Olcsó és minőségi – ezzel a két hívószóval próbálja a fogyasztók érdeklődését felkelteni NiceBoy, amely most a fülhallgatók piacán is intenzív terjeszkedésbe kezdett. A cseh gyártó Magyarországon is beszerezhető újdonságait két másik márka termékéhez hasonlítva teszteltük.","shortLead":"Olcsó és minőségi – ezzel a két hívószóval próbálja a fogyasztók érdeklődését felkelteni NiceBoy, amely most...","id":"20200606_vezetek_nelkuli_fulhallgato_niceboy_hive_drops_hive_pods2_teszt_xiaomi_mi_true_wireless_earphones_apple_airpods","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c836d0a-a7b3-4f5a-ab2a-83169a36f2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ba81ea-5a32-4cc6-a850-b2565982363b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_vezetek_nelkuli_fulhallgato_niceboy_hive_drops_hive_pods2_teszt_xiaomi_mi_true_wireless_earphones_apple_airpods","timestamp":"2020. június. 06. 17:00","title":"Új, olcsó fülhallgatómárka érkezett Magyarországra, két újdonságát is kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709f4509-043d-4686-a92f-4a3c9c890b5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár százezer dollárt szórt el autókra. ","shortLead":"Pár százezer dollárt szórt el autókra. ","id":"20200608_Izomautora_es_ket_Cadillacre_koltotte_inkabb_a_pandemias_segelyt_egy_vallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=709f4509-043d-4686-a92f-4a3c9c890b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07a3166-4d83-4096-bc9b-d068c1ae87fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Izomautora_es_ket_Cadillacre_koltotte_inkabb_a_pandemias_segelyt_egy_vallalkozo","timestamp":"2020. június. 08. 10:15","title":"Izomautóra és két Cadillacre költötte a koronavírus-segélyt egy kamuvállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]