[{"available":true,"c_guid":"96ac7e34-ba83-46f7-aefa-73c5e4ce04de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új alkalmazás fejlesztésére gyűjtenek majd pénzt a Kickstarteren magyar programozók. A Hybri igen futurisztikus céllal készül: a segítségével bárkit megalkothatunk majd a virtuális valóságban. ","shortLead":"Egy új alkalmazás fejlesztésére gyűjtenek majd pénzt a Kickstarteren magyar programozók. A Hybri igen futurisztikus...","id":"20200611_realic_hybri_recall_funkcio_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_ar_vr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96ac7e34-ba83-46f7-aefa-73c5e4ce04de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa47e119-fd4c-4c2e-9464-cfd05266ef17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_realic_hybri_recall_funkcio_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_ar_vr","timestamp":"2020. június. 11. 08:03","title":"Megteremtené az elhunyt családtaggal való időtöltés lehetőségét egy magyar alapítású cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss kutatás szerint a magyarok elsöprő többsége üdvözölné az általános alapjövedelmet. ","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a magyarok elsöprő többsége üdvözölné az általános alapjövedelmet. ","id":"20200609_alapjovedelem_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6fda96-fa15-4640-bf5e-37b681c39203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_alapjovedelem_felmeres","timestamp":"2020. június. 09. 17:00","title":"Van a magyarok 80 százalékának egy vágya, amit szinte biztosan nem fog teljesíteni az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elmúlt 10 évben 80 százalékkal csökkent a számuk Ázsiában, és óriási az illegális kereskedelmük is.","shortLead":"Az elmúlt 10 évben 80 százalékkal csökkent a számuk Ázsiában, és óriási az illegális kereskedelmük is.","id":"20200609_Kina_tobzoska_allatvedelem_wwf_illegalis_populacio_veszelyeztetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e627781d-5545-4340-a3fd-b96236f813af","keywords":null,"link":"/zhvg/20200609_Kina_tobzoska_allatvedelem_wwf_illegalis_populacio_veszelyeztetett","timestamp":"2020. június. 09. 14:46","title":"Pandákkal egyenrangú védelmet kaptak a tobzoskák Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halottak száma 406 ezer fölé emelkedett, de a vírus nem jelent meg új országban.","shortLead":"A halottak száma 406 ezer fölé emelkedett, de a vírus nem jelent meg új országban.","id":"20200609_vilagszerte_regisztralt_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a1022c-3a77-4d21-a84b-02240679cceb","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_vilagszerte_regisztralt_fertozott","timestamp":"2020. június. 09. 10:32","title":"Naponta több mint százezerrel nő a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi gépészkedést igényel ugyan, de megéri: aki végigköveti az alábbi lépéseket, megtudhatja, milyen állapotban van a laptopja akkumulátora.","shortLead":"Némi gépészkedést igényel ugyan, de megéri: aki végigköveti az alábbi lépéseket, megtudhatja, milyen állapotban van...","id":"20200610_windows_laptop_akkumulator_allapota_elettartam_toltesi_ciklus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77b4678-f17b-4931-ac02-8e7bb463a0e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_windows_laptop_akkumulator_allapota_elettartam_toltesi_ciklus","timestamp":"2020. június. 10. 19:03","title":"Windowsos laptopja van? Így nézheti meg, meddig használhatja egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Attól, hogy esnek a bérleti díjak, még megmaradtak az albérleti piac régi problémái. A jogi szabályozás túl bonyolult, mégis kimaradt belőle a bérlő és a bérbeadó sok joga és kötelessége, az pedig a válság idején jól látszik, hogy nemcsak az albérlők, hanem a lakást kiadók oldalán is nagy a bizonytalanság. A Habitat for Humanity összefoglalta az albérletpiac mostani helyzetét, és több javaslattal is előállt.","shortLead":"Attól, hogy esnek a bérleti díjak, még megmaradtak az albérleti piac régi problémái. A jogi szabályozás túl bonyolult...","id":"20200609_alberlet_lakhatas_habitat_airbnb_lakas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00ddb9e-fc2c-4cbc-a5f5-2e4fb2280114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_alberlet_lakhatas_habitat_airbnb_lakas","timestamp":"2020. június. 09. 11:40","title":"A válság megmutatta, hogy sokkal nagyobb a gond az albérletpiacon, mint előtte gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec205c6-d7f5-491c-b1dd-49c99ebcc3bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Itch.io oldalon futó játék- és szoftvervásár során néhány napig 1081 PC-s programot lehet megszerezni gyakorlatilag fillérekért.","shortLead":"Az Itch.io oldalon futó játék- és szoftvervásár során néhány napig 1081 PC-s programot lehet megszerezni gyakorlatilag...","id":"20200609_itch_io_jatekvasar_jatekszoftver_kedvezmenyesen_videojatek_vasarlas_indie_jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec205c6-d7f5-491c-b1dd-49c99ebcc3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a9b41f-55ca-4ade-aa4e-ce84f17c5766","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_itch_io_jatekvasar_jatekszoftver_kedvezmenyesen_videojatek_vasarlas_indie_jatekok","timestamp":"2020. június. 09. 20:11","title":"Egy kis ráfordítással most 1081 videojáték és szoftver lehet az öné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen már 19 országba lehet utazni Szlovákiából.","shortLead":"Összesen már 19 országba lehet utazni Szlovákiából.","id":"20200609_szlovakia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2e08e0-14e9-481d-925b-04d032c51c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_szlovakia_koronavirus","timestamp":"2020. június. 09. 17:18","title":"Szlovákia 16 ország irányába megnyitja a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]