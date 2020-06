Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c402a26-ea0a-47f9-8cf9-a4aee1ed7b09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tombor András lépése passzol a magyar állam repülőgép-vásárlási szándékához.","shortLead":"Tombor András lépése passzol a magyar állam repülőgép-vásárlási szándékához.","id":"202024_aero_investment_amagyarrepulogepgyarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c402a26-ea0a-47f9-8cf9-a4aee1ed7b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febf0e03-1da1-4602-a296-877b0b3f19f7","keywords":null,"link":"/360/202024_aero_investment_amagyarrepulogepgyarto","timestamp":"2020. június. 11. 14:00","title":"Jó időzítéssel vesz repülőgépgyárat a NER ismert figurája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Karácsony Gergely újabb kerékpár-, illetve buszsávok kialakítását jelentette be. Változásokra kell számítani a Baross utcában és a Bartók Béla úton is.","shortLead":"Karácsony Gergely újabb kerékpár-, illetve buszsávok kialakítását jelentette be. Változásokra kell számítani a Baross...","id":"20200611_kerekpar_sav_buszsav_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070281a8-9f69-41de-b4cd-7260380a491c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_kerekpar_sav_buszsav_budapest","timestamp":"2020. június. 11. 18:07","title":"Buszsávokat alakítanak ki a Hegyalja úton, új biciklis sávok is jönnek a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d0d4cbc-f655-441c-8212-4f68c532f455","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"Sokan tartanak attól, hogy a koronavírus európai epicentrumaként a hírekbe került Olaszországba utazzon idén. Azoknak, akik mégis vállalkoznak az útra, épp ez jelenti az előnyt. Ahol korábban nem lehetett meglenni a többi turistától, ott most nyugalom vár. De mik az árak, és melyek a szabályok? Mediterrán körképünk olasz állomása következik.","shortLead":"Sokan tartanak attól, hogy a koronavírus európai epicentrumaként a hírekbe került Olaszországba utazzon idén. Azoknak...","id":"20200612_Olaszorszag_uzeni_most_csak_a_tied_lehet_Michelangelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d0d4cbc-f655-441c-8212-4f68c532f455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c71189-f088-4cb3-bc8d-dcc4b043d83e","keywords":null,"link":"/360/20200612_Olaszorszag_uzeni_most_csak_a_tied_lehet_Michelangelo","timestamp":"2020. június. 12. 11:00","title":"Olaszország üzeni: most csak a tiéd lehet Michelangelo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6e98bf-1110-43cc-90a1-b94312ed46cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tiszti főorvos Müller Cecília, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nevében üzengetnek a magyar internetezőknek csalók.","shortLead":"A tiszti főorvos Müller Cecília, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nevében üzengetnek a magyar...","id":"20200612_muller_cecilia_email_tisztifoorvos_internetes_csalok_adathalaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f6e98bf-1110-43cc-90a1-b94312ed46cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbccd9f-6294-409d-8da8-248930b63eab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_muller_cecilia_email_tisztifoorvos_internetes_csalok_adathalaszat","timestamp":"2020. június. 12. 17:03","title":"Ha ilyen levelet kapott \"Müller Cecíliától\", nehogy megnyissa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d40c0b2-602e-490a-bab3-eb97c39fdcef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkán találkozni a most látott medúzával, mert akár évtizedekig is a tenger fenekére tapadhat.","shortLead":"Ritkán találkozni a most látott medúzával, mert akár évtizedekig is a tenger fenekére tapadhat.","id":"20200611_Hatalmas_es_ritka_meduzat_videoztak_le_Trieszt_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d40c0b2-602e-490a-bab3-eb97c39fdcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cec003f-8b97-4a72-aa6a-aef34ff74dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_Hatalmas_es_ritka_meduzat_videoztak_le_Trieszt_mellett","timestamp":"2020. június. 11. 15:24","title":"Hatalmas és ritka medúzát videóztak le Trieszt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac34ecc-8a7f-4078-9a23-413e46e9f713","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Már a régi rómaiak és görögök is – másképp gondolták. Akkor kínos, barbár szokás volt a letérdelés, amelynek gazdag kultúrtörténelme van.\r

","shortLead":"Már a régi rómaiak és görögök is – másképp gondolták. Akkor kínos, barbár szokás volt a letérdelés, amelynek gazdag...","id":"20200612_Tiltakozas_jelkepe_is_lett_a_terdre_ereszkedes_Kaepernick","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ac34ecc-8a7f-4078-9a23-413e46e9f713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35be37c1-8531-4b24-81a1-8ac754dcaca6","keywords":null,"link":"/360/20200612_Tiltakozas_jelkepe_is_lett_a_terdre_ereszkedes_Kaepernick","timestamp":"2020. június. 12. 13:00","title":"Az alázat gesztusa és a tiltakozás jelképe mellett gyilkos fegyver is lett a térdelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Budapest és a nagyvárosok fellélegezhetnek.","shortLead":"Budapest és a nagyvárosok fellélegezhetnek.","id":"20200611_Kulonleges_gazdasagi_ovezetek_megusszak_a_nagyvarosok_hogy_ugy_jarjanak_mint_a_God","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38afd86-3548-4eaf-a324-5aa07550fa4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Kulonleges_gazdasagi_ovezetek_megusszak_a_nagyvarosok_hogy_ugy_jarjanak_mint_a_God","timestamp":"2020. június. 11. 15:34","title":"Különleges gazdasági övezetek: megússzák a nagyvárosok, hogy úgy járjanak, mint a Göd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több újabb vírusfertőzést is a Hszinfadi piacra vezettek vissza. Egészen pontosan egy vágódeszkára, amin import lacazot szeleteltek.\r

","shortLead":"Több újabb vírusfertőzést is a Hszinfadi piacra vezettek vissza. Egészen pontosan egy vágódeszkára, amin import lacazot...","id":"20200613_Koronavirusos_gocca_valhatott_a_pekingi_nagybani_piac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cffcc2-aba3-42b0-8ab3-51b40f619ac6","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Koronavirusos_gocca_valhatott_a_pekingi_nagybani_piac","timestamp":"2020. június. 13. 07:33","title":"Koronavírusos góccá válhatott a pekingi nagybani piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]