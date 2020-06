Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Operettszínház vezetőjének a tevékenységét fogják vizsgálni.","shortLead":"Az Operettszínház vezetőjének a tevékenységét fogják vizsgálni.","id":"20200611_vizsgalat_emmi_operettszinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9560e10-5617-4d6c-8d8c-5f07bb7df0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_vizsgalat_emmi_operettszinhaz","timestamp":"2020. június. 11. 15:51","title":"Vizsgálatot indított az Emmi az operettszínházi botrány ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó először jelentkezett be Zoomon.","shortLead":"A brit uralkodó először jelentkezett be Zoomon.","id":"20200612_Erzsebet_kiralyno_megint_tortenelmet_irt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105415b7-0aa8-4aa1-bdae-25d0449d7b1f","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Erzsebet_kiralyno_megint_tortenelmet_irt","timestamp":"2020. június. 12. 09:16","title":"Erzsébet királynő megint történelmet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba25156e-fe53-427d-8f03-e26c95c38bcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokkal dél előtt érte el a vihar a zempléni falut.","shortLead":"Nem sokkal dél előtt érte el a vihar a zempléni falut.","id":"20200611_szupercella_olaszliszka_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba25156e-fe53-427d-8f03-e26c95c38bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26563268-c860-4a6d-8ae5-be785ba94bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_szupercella_olaszliszka_vihar","timestamp":"2020. június. 11. 14:15","title":"Hatalmas szupercellát videóztak le Olaszliszkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fenyő Miklós felfedezettje, az egykori tinisztár már nem először lepi meg a karanténidőszak alatt a rajongóit azzal, hogy kifejezetten meggyőzően énekel kemény rockzenét.","shortLead":"Fenyő Miklós felfedezettje, az egykori tinisztár már nem először lepi meg a karanténidőszak alatt a rajongóit azzal...","id":"20200612_Hol_van_mar_a_Tinedzser_lamour_Ujra_rockzenet_uvolt_Szandi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b710eacc-3e2c-46fd-9311-5d04b9b286c5","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Hol_van_mar_a_Tinedzser_lamour_Ujra_rockzenet_uvolt_Szandi","timestamp":"2020. június. 12. 14:03","title":"Hol van már a Tinédzser l’amour? Újra rockzenét üvölt Szandi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b697da-ac47-4516-bcf4-16691e4fbbca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vezeték nélküli fejhallgatót, egy HD kamerát és egy távirányítót is készített a Sony a PlayStation 5-höz.","shortLead":"Egy vezeték nélküli fejhallgatót, egy HD kamerát és egy távirányítót is készített a Sony a PlayStation 5-höz.","id":"20200612_sony_playstation_5_dualsense_hd_kamera_pulse_3d_media_remote","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4b697da-ac47-4516-bcf4-16691e4fbbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a34412-abee-4a50-b311-35fca8a3095f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_sony_playstation_5_dualsense_hd_kamera_pulse_3d_media_remote","timestamp":"2020. június. 12. 13:03","title":"Három kiegészítő is érkezik a PlayStation 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb78bb01-3491-4451-84b1-b0c27a8e5996","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202024_csend_es_uvoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb78bb01-3491-4451-84b1-b0c27a8e5996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7d127a-140f-4264-b71b-24d9d7b3f640","keywords":null,"link":"/itthon/202024_csend_es_uvoltes","timestamp":"2020. június. 11. 18:45","title":"Kocsis Györgyi: Csend és üvöltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne asszisztáljanak ahhoz, hogy ideológiai alapon kivéreztessék a hazai színházi és filmes képzés egyetlen, 155 éves múltra visszatekintő állami intézményét.","shortLead":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne asszisztáljanak ahhoz, hogy ideológiai alapon kivéreztessék a hazai...","id":"20200611_Tiltakoznak_a_szinmuveszeti_egykori_hallgatoi_az_egyetemet_ert_vadak_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de45374e-8a4a-44b5-8299-d6b9d3b6538d","keywords":null,"link":"/kultura/20200611_Tiltakoznak_a_szinmuveszeti_egykori_hallgatoi_az_egyetemet_ert_vadak_ellen","timestamp":"2020. június. 11. 11:13","title":"Tiltakoznak a színművészeti egykori hallgatói az egyetemet ért vádak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c402a26-ea0a-47f9-8cf9-a4aee1ed7b09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tombor András lépése passzol a magyar állam repülőgép-vásárlási szándékához.","shortLead":"Tombor András lépése passzol a magyar állam repülőgép-vásárlási szándékához.","id":"202024_aero_investment_amagyarrepulogepgyarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c402a26-ea0a-47f9-8cf9-a4aee1ed7b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febf0e03-1da1-4602-a296-877b0b3f19f7","keywords":null,"link":"/360/202024_aero_investment_amagyarrepulogepgyarto","timestamp":"2020. június. 11. 14:00","title":"Jó időzítéssel vesz repülőgépgyárat a NER ismert figurája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]