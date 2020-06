Feloldották a látogatási tilalmat a kórházakban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komolyan meghurcolta a tankerület a „vasalódeszkás” tanárt.","shortLead":"Komolyan meghurcolta a tankerület a „vasalódeszkás” tanárt.","id":"20200612_Csinalt_egy_trefas_videot_a_tanar_a_tankerulet_odacsapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6f40df-fd1a-4281-a6e3-d0fc495a5b7a","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Csinalt_egy_trefas_videot_a_tanar_a_tankerulet_odacsapott","timestamp":"2020. június. 12. 15:24","title":"Csinált egy tréfás videót a testnevelő tanár, a tankerület durván megalázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gondatlan nagyszülőt 17 évre ítélte az oklahomai bíróság.","shortLead":"A gondatlan nagyszülőt 17 évre ítélte az oklahomai bíróság.","id":"20200612_felforrosodott_auto_kaszino_nagyszulo_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092d05d8-181a-4401-b842-082eb80c0f9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_felforrosodott_auto_kaszino_nagyszulo_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 12. 18:30","title":"Felforrósodott autóban halt meg egy gyermek, miközben nagymamája kaszinózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42406dab-4406-426f-9412-1c958d0aa853","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miért lépett közbe, miért állt keresztbe a busszal és miért állt buszvezetőnek? Többek között ez is kiderül abból az interjúból, amit a miskolci rablóűző sofőrrel készített a Blikk.","shortLead":"Miért lépett közbe, miért állt keresztbe a busszal és miért állt buszvezetőnek? Többek között ez is kiderül abból...","id":"20200613_Tobb_tamadotol_sem_ijedt_volna_meg_a_rablouzo_miskolci_buszsofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42406dab-4406-426f-9412-1c958d0aa853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89d128d-eec2-4a30-87fa-cdead176ba42","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_Tobb_tamadotol_sem_ijedt_volna_meg_a_rablouzo_miskolci_buszsofor","timestamp":"2020. június. 13. 08:25","title":"Több támadótól sem ijedt volna meg a rablóűző miskolci buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Karácsony Gergely újabb kerékpár-, illetve buszsávok kialakítását jelentette be. Változásokra kell számítani a Baross utcában és a Bartók Béla úton is.","shortLead":"Karácsony Gergely újabb kerékpár-, illetve buszsávok kialakítását jelentette be. Változásokra kell számítani a Baross...","id":"20200611_kerekpar_sav_buszsav_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070281a8-9f69-41de-b4cd-7260380a491c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_kerekpar_sav_buszsav_budapest","timestamp":"2020. június. 11. 18:07","title":"Buszsávokat alakítanak ki a Hegyalja úton, új biciklis sávok is jönnek a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók az egerek és a patkányok szervezetében is jelen lévő Q idegsejtet stimulálták, ami után az állatok téli álomba zuhantak. Ha ezt sikerülne megismételni az embereknél, azzal nagyon közel kerülnénk a hibernációhoz.","shortLead":"A kutatók az egerek és a patkányok szervezetében is jelen lévő Q idegsejtet stimulálták, ami után az állatok téli...","id":"20200612_hibernacio_hibernalas_kiserlet_eger_ragcsalo_patkany_idegrendszer_q_idegsejt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4b4235-e31a-417c-959a-091148433e76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_hibernacio_hibernalas_kiserlet_eger_ragcsalo_patkany_idegrendszer_q_idegsejt","timestamp":"2020. június. 12. 15:33","title":"Egereket már sikerült hibernálni, most megnézik, hogy embereknél is működik-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És további 15 milliárd forintot a Debreceni Egyetem.","shortLead":"És további 15 milliárd forintot a Debreceni Egyetem.","id":"20200611_Kozel_30_milliardot_kap_Debrecen_harom_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077e6353-acd4-480b-90c2-fd953dfa3396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_Kozel_30_milliardot_kap_Debrecen_harom_ev_alatt","timestamp":"2020. június. 11. 14:51","title":"Közel 30 milliárdot kap Debrecen három év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MÁV vezérigazgatója is azon a véleményen van, hogy felül kell vizsgálni a járatritkításokat.","shortLead":"A MÁV vezérigazgatója is azon a véleményen van, hogy felül kell vizsgálni a járatritkításokat.","id":"20200612_vonat_potlobusz_vasuti_vonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853dfada-3edf-453f-a4d6-0ec06aced7d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_vonat_potlobusz_vasuti_vonalon","timestamp":"2020. június. 12. 12:05","title":"Együtt jár az üres vonat és a pótlóbusza több magyar vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A focista zsebébe több mint 10 millió euróval több folyik be csak Instagram-reklámokból, mint a klubjától.\r

\r

","shortLead":"A focista zsebébe több mint 10 millió euróval több folyik be csak Instagram-reklámokból, mint a klubjától.\r

\r

","id":"20200611_Ronaldo_joval_tobbet_keres_az_Instagrammal_mint_a_klubjanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1b1139-a59a-453f-b5b0-d565c382e542","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Ronaldo_joval_tobbet_keres_az_Instagrammal_mint_a_klubjanal","timestamp":"2020. június. 11. 14:12","title":"Ronaldo jóval többet keres az Instagrammal, mint a Juventusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]