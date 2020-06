Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában újabb 8706 embernél mutatták ki a fertőzést, így a járvány kezdete óta már 520 129-en fertőződtek meg igazoltan.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában újabb 8706 embernél mutatták ki a fertőzést, így a járvány kezdete óta már 520 129-en fertőződtek...","id":"20200613_Oroszorszagban_tovabb_nott_es_meghaladta_az_520_ezret_a_fertozesek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a050e7-1365-4dab-85a0-e71d9a1d797b","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Oroszorszagban_tovabb_nott_es_meghaladta_az_520_ezret_a_fertozesek_szama","timestamp":"2020. június. 13. 16:03","title":"Oroszországban már több mint 520 ezer koronavírus-fertőzött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ab190b-335a-4744-952a-7531924073a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szombatra sikerült eloltani a tüzet a Toulon kikötőjében felújítási munkák közben kigyulladt tengeralattjárón. Az esetnek nincs sérültje, és radioaktív baleset sem történt a francia védelmi minisztérium szerint.\r

","shortLead":"Szombatra sikerült eloltani a tüzet a Toulon kikötőjében felújítási munkák közben kigyulladt tengeralattjárón...","id":"20200613_perle_francia_atom_tengeralattjaro_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93ab190b-335a-4744-952a-7531924073a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d1754-2a5a-4ec0-9fab-77aa7715633c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_perle_francia_atom_tengeralattjaro_tuz","timestamp":"2020. június. 13. 13:46","title":"Tizennégy órán át lángolt egy francia atom-tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d69f8a-dbde-4a00-9f34-f0f0c5a92633","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs olyan komoly presztízse, mint a Zsiguliknak, de négykerekű időutazáshoz egy ilyen régi kisautó is tökéletes társ lehet.","shortLead":"Nincs olyan komoly presztízse, mint a Zsiguliknak, de négykerekű időutazáshoz egy ilyen régi kisautó is tökéletes társ...","id":"20200615_nem_eliras_483_kilometer_van_ebben_az_elado_zaporozsecben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94d69f8a-dbde-4a00-9f34-f0f0c5a92633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ea170b-bdf1-4fee-a18c-17494a1750a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_nem_eliras_483_kilometer_van_ebben_az_elado_zaporozsecben","timestamp":"2020. június. 15. 06:41","title":"Nem elírás: 483 kilométerrel árulnak egy régi Zaporozsecet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677caef4-ce87-456d-a3cd-e47f66955673","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tollazat színe fontos szerepet játszik a flamingók bonyolult társadalmi struktúrájában. Miközben ránézésre legtöbben éppen a legrózsaszínebb egyedeket találják legszebbnek, most kiderült, hogy éppen azok küzdenek a legagresszívebben társaikkal, ha táplálékról van szó.","shortLead":"A tollazat színe fontos szerepet játszik a flamingók bonyolult társadalmi struktúrájában. Miközben ránézésre legtöbben...","id":"20200613_rozsaszin_flamingok_agresszio_taplalekszerzes_dominancia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=677caef4-ce87-456d-a3cd-e47f66955673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e0556-b5b4-4c35-8292-51079f153eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_rozsaszin_flamingok_agresszio_taplalekszerzes_dominancia","timestamp":"2020. június. 13. 14:03","title":"Kiábrándító dolgot derítettek ki tudósok a rózsaszín flamingókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ átlaghőmérséklete idén májusban.","shortLead":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ...","id":"20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a914c2-6951-4f92-a69b-5d18319b968e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","timestamp":"2020. június. 14. 10:45","title":"Itthon nem éreztük, de a világban sosem volt ilyen meleg a május, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lámpákat programoztak át, sávok használatát módosították, felszedték a beton terelőelemeket az Üllői úton kialakított bringasávoknál.","shortLead":"Lámpákat programoztak át, sávok használatát módosították, felszedték a beton terelőelemeket az Üllői úton kialakított...","id":"20200613_Karacsony_Konnyitettuk_az_autos_kozlekedest_Budapesten_lampaprogram_savvaltas_kerekparsav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f8dc30-48ac-4cbc-bd8f-e54f87c4f44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_Karacsony_Konnyitettuk_az_autos_kozlekedest_Budapesten_lampaprogram_savvaltas_kerekparsav","timestamp":"2020. június. 13. 13:33","title":"Karácsony: Könnyítettünk az autós közlekedésen Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f9e8a4-2fcc-4a6c-a25e-7413cc04365e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Drámai jelenetet örökített meg egy fedélzeti kamera.","shortLead":"Drámai jelenetet örökített meg egy fedélzeti kamera.","id":"20200615_video_oz_lakokocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f9e8a4-2fcc-4a6c-a25e-7413cc04365e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427c9b82-5671-4899-9a83-8db5922c24b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_video_oz_lakokocsi","timestamp":"2020. június. 15. 12:38","title":"Őz csapódott egy lakókocsiba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is kétséges. Figyelem, a cikkben felkavaró felvételek is láthatók!","shortLead":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is...","id":"20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775a464f-e2f0-43f4-b605-f3e3054938fa","keywords":null,"link":"/360/20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","timestamp":"2020. június. 14. 09:30","title":"A gyilkos fojtófogásokat a sportban könnyebb korlátozni, mint a rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]