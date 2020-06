Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20200617_Elton_John_egyetlen_hivassal_tett_boldogga_nehany_diakot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f06ded46-ff7f-488b-bb80-ac73e45c30eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa7013d-caf0-4d89-976b-92226ab51483","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Elton_John_egyetlen_hivassal_tett_boldogga_nehany_diakot","timestamp":"2020. június. 17. 13:56","title":"Elton John egyetlen hívással tett boldoggá sok diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átalakulóban van a nagyvállalatok irodáról alkotott képe, egyre népszerűbb a „shared desk”, a folyamatokat pedig felgyorsította az otthoni munkavégzés terjedése is.","shortLead":"Átalakulóban van a nagyvállalatok irodáról alkotott képe, egyre népszerűbb a „shared desk”, a folyamatokat pedig...","id":"20200617_hasznalt_butor_shared_desk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed32afee-c0d7-42aa-b1f8-e14abbc8257e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200617_hasznalt_butor_shared_desk","timestamp":"2020. június. 17. 11:22","title":"Felpörgette a koronavírus a használt irodabútorok piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július 7-től minden felhasználó értesítést kap a mobiljára, ha egy másik eszközről megpróbálnak belépni a Google-fiókjába.","shortLead":"Július 7-től minden felhasználó értesítést kap a mobiljára, ha egy másik eszközről megpróbálnak belépni...","id":"20200617_google_ketfaktoros_azonositas_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a01280d-d919-43ad-aa4d-6715602312f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_google_ketfaktoros_azonositas_mobil","timestamp":"2020. június. 17. 17:03","title":"Figyelje a mobilját: ha ilyen értesítést küld a Google, veszélyben lehet a fiókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megépülhet végre Mario háza, mindenki kedvenc vízvezeték-szerelője pedig megkeresheti Toad kincsét.\r

","shortLead":"Megépülhet végre Mario háza, mindenki kedvenc vízvezeték-szerelője pedig megkeresheti Toad kincsét.\r

","id":"20200616_super_mario_lego_nintendo_teljes_keszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7661cd7e-30bd-4121-90fd-37c9e08ee8a1","keywords":null,"link":"/elet/20200616_super_mario_lego_nintendo_teljes_keszlet","timestamp":"2020. június. 16. 17:28","title":"Szupererőt és új ellenségeket kap Super Mario a Legótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f598938-13f0-4251-b78a-0264b1aac8c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy olyan, 500 millió fényévre lévő forrást találtak, amely 4 napon át sugároz rádiójeleket, majd 12 napra elhallgat. Az 500 napos megfigyelés alatt végig tartotta a menetrendet.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy olyan, 500 millió fényévre lévő forrást találtak, amely 4 napon át sugároz...","id":"20200618_csillagaszat_mit_radiojel_az_urbol_frb_gyors_radiokitores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f598938-13f0-4251-b78a-0264b1aac8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed63b4ae-94ba-44ac-8d33-741cc4908649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_csillagaszat_mit_radiojel_az_urbol_frb_gyors_radiokitores","timestamp":"2020. június. 18. 16:03","title":"Találtak valamit az űrben, ami óramű pontossággal bocsát ki jeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2923c1-6646-43af-a2f1-e0a133145638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz Budapest Facebook-oldal kezelői azt állítják: az oldal szerkesztőjének nem tűnt fel, hogy az elmúlt évtizedek egyik legismertebb fényképén cserélték ki Karácsony Gergelyre Szálasi Ferencet.","shortLead":"A Fidesz Budapest Facebook-oldal kezelői azt állítják: az oldal szerkesztőjének nem tűnt fel, hogy az elmúlt évtizedek...","id":"20200617_fidesz_szalasi_karacsony_lanchid_fenykep_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc2923c1-6646-43af-a2f1-e0a133145638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0074ed6b-9838-4def-8c35-8989bdf643f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_fidesz_szalasi_karacsony_lanchid_fenykep_facebook","timestamp":"2020. június. 17. 16:48","title":"Fidesz: Nem vette észre a szerkesztő, hogy Szálasi helyére montírozták Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár az ízületi fájdalmak és az időjárás-változás kapcsolata közismert, brit kutatók most jóval tágabb körben vizsgálódtak.","shortLead":"Bár az ízületi fájdalmak és az időjárás-változás kapcsolata közismert, brit kutatók most jóval tágabb körben...","id":"202024_idojaras_es_izuletek_elfujja_aszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1933656-f588-484f-ab5a-1bfbe6205cf9","keywords":null,"link":"/360/202024_idojaras_es_izuletek_elfujja_aszel","timestamp":"2020. június. 17. 10:00","title":"13 ezer embert figyeltek meg, hogy kiderüljön, miért fáj, ha rossz az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baljós nevű arcfelismerő rendszerrel, az Orwellel szerelik fel az orosz iskolákat. A drága beruházást az azt intéző cég szerint a gyermekek érdekében valósítják meg.","shortLead":"Baljós nevű arcfelismerő rendszerrel, az Orwellel szerelik fel az orosz iskolákat. A drága beruházást az azt intéző cég...","id":"20200618_orwell_arcfelismero_kamera_iskolak_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b398e691-01e9-412a-8001-d954e8fcc4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_orwell_arcfelismero_kamera_iskolak_oroszorszag","timestamp":"2020. június. 18. 09:03","title":"Orwell nevű arcfelismerő kamerát szerelnek fel 43 000 iskolában Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]