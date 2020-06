Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36c3f35e-7a1a-4847-808a-bcf8c5bcf66f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 10. rész. Az epizódban Füst Milán versét Takács Nóra Diána mondja el.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200617_Trianon_Kimondva__Moricz_Zsigmond_Egy_akol_egy_pasztor_Fust_Milan_Magyar_konyorges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c3f35e-7a1a-4847-808a-bcf8c5bcf66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe3982-ce87-4422-bfed-2ee7bddd0193","keywords":null,"link":"/360/20200617_Trianon_Kimondva__Moricz_Zsigmond_Egy_akol_egy_pasztor_Fust_Milan_Magyar_konyorges","timestamp":"2020. június. 17. 19:00","title":"Trianon. Kimondva – Móricz Zsigmond novelláját felolvassa: Csuja Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormány attól tart, hogy Kína a Google és a Facebook új vezetékén át is kémkedhet majd.","shortLead":"Az amerikai kormány attól tart, hogy Kína a Google és a Facebook új vezetékén át is kémkedhet majd.","id":"20200618_plcn_hongkong_internet_adatkabel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ee810b-0937-425f-9b6e-edb48484a424","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_plcn_hongkong_internet_adatkabel","timestamp":"2020. június. 18. 11:36","title":"Az új csendes-óceáni adatkábel Kína hatalmi törekvései miatt kerülheti el Hongkongot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem betegedett meg senki, a tanévet pedig nem kellett sem rövidíteni, sem hosszabbítani – mondta a köznevelési államtitkár.","shortLead":"Nem betegedett meg senki, a tanévet pedig nem kellett sem rövidíteni, sem hosszabbítani – mondta a köznevelési...","id":"20200618_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3caf7e5f-8831-4cee-86db-c9ff9e20783c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f2423-11e0-4b42-8ec0-8e2720f6e1ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_maruzsa_zoltan_erettsegi_2020","timestamp":"2020. június. 18. 09:30","title":"Maruzsa: Jó döntés volt megtartani az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843a5d0b-1cfa-4ef7-8d6c-b887acb8ac55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi új külső akkumulátora rengeteg energiát tud tárolni, így az órák és fülhallgatók mellett a telefonok is egymás után többször feltölthetők vele.","shortLead":"A Xiaomi új külső akkumulátora rengeteg energiát tud tárolni, így az órák és fülhallgatók mellett a telefonok is egymás...","id":"20200617_xiaomi_mi_power_bank_3_kulso_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=843a5d0b-1cfa-4ef7-8d6c-b887acb8ac55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7cadbe-98a0-4f8b-a03d-56f52acb3924","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_xiaomi_mi_power_bank_3_kulso_akkumulator","timestamp":"2020. június. 17. 12:03","title":"30 000 mAh lett, maradhat? Itt a Xiaomi filléres akkumulátora, a Mi Power Bank 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32267dd7-e4fb-4369-b884-1b4d60197cb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Közlekedési Központ járatainak egy része nem tud közlekedni időjárási okok miatt.","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ járatainak egy része nem tud közlekedni időjárási okok miatt.","id":"20200618_idojaras_eso_tomegkozlekedes_bkk_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32267dd7-e4fb-4369-b884-1b4d60197cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85974ee-c568-42ef-acfe-e4e7d1b665f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_idojaras_eso_tomegkozlekedes_bkk_villamos","timestamp":"2020. június. 18. 11:27","title":"Küzd az újabb esőzéssel a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megújul az Akadémia Park melletti parkoló és környéke, a munkák június 15-től novemberig tartanak.","shortLead":"Megújul az Akadémia Park melletti parkoló és környéke, a munkák június 15-től novemberig tartanak.","id":"20200618_Karacsonyek_uj_parkolohelyeket_epitenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880a61b7-cf3c-4a2a-8f05-73bdbb9cdc7b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_Karacsonyek_uj_parkolohelyeket_epitenek","timestamp":"2020. június. 18. 12:36","title":"Új parkolóhelyeket épít a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az albínó bálna most is Ausztráliánál tűnt fel. Hacsak nem egy másik volt.","shortLead":"Az albínó bálna most is Ausztráliánál tűnt fel. Hacsak nem egy másik volt.","id":"20200618_albino_balna_migaloo_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a16e85-fc6d-4faa-8c87-e5f7c29594ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ecd95f-fd6d-4e79-8830-0295e28709af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_albino_balna_migaloo_ausztralia","timestamp":"2020. június. 18. 11:33","title":"Ismét látták a világ leghíresebb bálnáját, a hófehér Migaloot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan a jelek szerint nem szeretnék elfogadni a tényt, hogy mifelénk már nem lehet új Ladákat kapni.","shortLead":"Sokan a jelek szerint nem szeretnék elfogadni a tényt, hogy mifelénk már nem lehet új Ladákat kapni.","id":"20200617_peticio_indult_a_lada_europai_kivonulasa_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b9eaa7-7024-4384-b046-b9579f67e99e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_peticio_indult_a_lada_europai_kivonulasa_ellen","timestamp":"2020. június. 17. 06:41","title":"Petíció indult a Lada európai kivonulása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]