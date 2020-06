Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dropbox Passwords a fejlesztők bejelentése alapján pontosan annyit tud, amennyit ma egy jelszókezelőnek tudnia kell.","shortLead":"A Dropbox Passwords a fejlesztők bejelentése alapján pontosan annyit tud, amennyit ma egy jelszókezelőnek tudnia kell.","id":"20200618_dropbox_passwords_jelszokezelo_jelszavak_tarolasa_dropbox_vault","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c922e733-803f-4a8c-bd4a-9baceb4d116e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_dropbox_passwords_jelszokezelo_jelszavak_tarolasa_dropbox_vault","timestamp":"2020. június. 18. 14:03","title":"Ígérik, itt biztonságban lesznek a jelszavai: megjelent a Dropbox Passwords","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban még tüntetést is szerveztek a 68 éves nő tette miatt.","shortLead":"Korábban még tüntetést is szerveztek a 68 éves nő tette miatt.","id":"20200618_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_kutyajat_autoja_moge_koto_balotaszallasi_asszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b422215a-c02f-481f-9c3e-4c5fc79d4f14","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_kutyajat_autoja_moge_koto_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2020. június. 18. 15:42","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a kutyáját autója mögé kötő balotaszállási asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanannyi projekt van a piacon a megyei jogú városokban, miközben harmadával kevesebb fejlesztés indult idén, mint 2019-ben. A beruházásokat a rozsdaövezetek áfa-kedvezménye indíthatja újra.","shortLead":"Ugyanannyi projekt van a piacon a megyei jogú városokban, miközben harmadával kevesebb fejlesztés indult idén, mint...","id":"20200618_ujlakaspiac_orszagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefa9ed7-43c8-40f9-bfca-50428d833557","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_ujlakaspiac_orszagszerte","timestamp":"2020. június. 18. 13:45","title":"Talpon maradt, de alaposan átrendeződik a vidéki városok újlakás-piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4490aeef-45a5-48d0-8b90-ad986c20efd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rozsdás, elhagyatott busz nagyon veszélyes helyen volt, mégis vonzotta az Út a vadonba című könyvért és az adaptációjáért rajongó túrázókat. ","shortLead":"A rozsdás, elhagyatott busz nagyon veszélyes helyen volt, mégis vonzotta az Út a vadonba című könyvért és...","id":"20200619_Elszallitottak_az_Ut_a_vadonba_kultikus_buszat_hogy_a_turazok_ne_talaljanak_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4490aeef-45a5-48d0-8b90-ad986c20efd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d20513-c4f2-4fe6-a5e3-d7ae4c2b2861","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Elszallitottak_az_Ut_a_vadonba_kultikus_buszat_hogy_a_turazok_ne_talaljanak_ra","timestamp":"2020. június. 19. 16:07","title":"Eltüntettek egy kultikus buszt, hogy a túrázók ne találjanak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947b4d19-682d-4959-ab67-f0dad4a48caa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az már szinte biztosra vehető, hogy az augusztusi Samsung Unpacked eseményen a gyártó bemutatja a Galaxy Fold összehajtható telefon utódját is. Azt azonban senki se higgye, hogy ettől kezdve már megvásárolható lesz – a legújabb értesülések legalábbis ennek éppen ellenkezőjéről szólnak.","shortLead":"Az már szinte biztosra vehető, hogy az augusztusi Samsung Unpacked eseményen a gyártó bemutatja a Galaxy Fold...","id":"20200619_samsung_galaxy_fold2_keses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=947b4d19-682d-4959-ab67-f0dad4a48caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bac54e1-80e4-4d8b-abcf-020e5cccad8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_samsung_galaxy_fold2_keses","timestamp":"2020. június. 19. 15:03","title":"Egy ultravékony üveg miatt csúszhat a Samsung új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260f7cca-611f-46b6-b77f-30b019a6d060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A másfél éve átadott épület Román Csarnokába a két sarkán jutott be a víz. Még vizsgálják, hogyan. ","shortLead":"A másfél éve átadott épület Román Csarnokába a két sarkán jutott be a víz. Még vizsgálják, hogyan. ","id":"20200619_roman_csarnok_szepmuveszeti_muzeum_felujitas_felhoszakadas_beazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=260f7cca-611f-46b6-b77f-30b019a6d060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01460ee-2454-4d1a-813b-6a8336d00daa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200619_roman_csarnok_szepmuveszeti_muzeum_felujitas_felhoszakadas_beazas","timestamp":"2020. június. 19. 11:20","title":"Beázott a 15 milliárdból felújított Szépművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanév első féléves matricájával érvényesített magyar diákigazolványokkal maximum 2020. december 15-ig utazhatnak a diákok.","shortLead":"A tanév első féléves matricájával érvényesített magyar diákigazolványokkal maximum 2020. december 15-ig utazhatnak...","id":"20200618_veszelyhelyzet_egeszsegugyi_dolgozok_ingyenes_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3277150f-4a4d-420a-927e-68692bd8bdd6","keywords":null,"link":"/elet/20200618_veszelyhelyzet_egeszsegugyi_dolgozok_ingyenes_Budapest","timestamp":"2020. június. 18. 21:10","title":"Megszűnt a veszélyhelyzet, de az egészségügyi dolgozók még két hétig ingyenesen utazhatnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A hvg.hu értesülése szerint ez az oka annak, hogy a szokással ellentétben nem jelent meg a parlament honlapján a jövő heti napirendi javaslat.","shortLead":"A hvg.hu értesülése szerint ez az oka annak, hogy a szokással ellentétben nem jelent meg a parlament honlapján a jövő...","id":"20200619_A_jovo_heten_szunetet_tart_az_orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7defdf08-1a78-4fcb-a30d-97c3325d48ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_A_jovo_heten_szunetet_tart_az_orszaggyules","timestamp":"2020. június. 19. 20:05","title":"A jövő héten szünetet tart az országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]