[{"available":true,"c_guid":"57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha biztonságban szeretné tudni az iPhone-ját, érdemes egy próbát tenni az alábbi alkalmazással.","shortLead":"Ha biztonságban szeretné tudni az iPhone-ját, érdemes egy próbát tenni az alábbi alkalmazással.","id":"20200621_iverify_ios_biztonsagi_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0cec8a-a5bc-487c-965d-2e1d836cc7e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_iverify_ios_biztonsagi_app","timestamp":"2020. június. 21. 10:03","title":"Ez az app megmondja, feltörték-e az iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f74a376-faf9-467b-a840-fcd9d7525cb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kamu jegyfoglalásokkal trollkodták szét az amerikai elnök újraválasztási kampánygyűlését.","shortLead":"Kamu jegyfoglalásokkal trollkodták szét az amerikai elnök újraválasztási kampánygyűlését.","id":"20200621_A_TikTok_felhasznaloi_szabotaltak_Trump_kampanygyuleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f74a376-faf9-467b-a840-fcd9d7525cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd023bf-8b23-4c77-a1b7-000ba5913359","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_A_TikTok_felhasznaloi_szabotaltak_Trump_kampanygyuleset","timestamp":"2020. június. 21. 20:50","title":"TikTok-felhasználók trollkodták szét Trump kampánygyűlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a07ca3-8ddc-40eb-8d5f-a7f34b6ce339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem biztosítja az állam a munkaruházatot a szociális- és gyermekvédelmi intézményekben – véli a szakszervezet.\r

","shortLead":"Évek óta nem biztosítja az állam a munkaruházatot a szociális- és gyermekvédelmi intézményekben – véli... Dulakodás azért így is volt.","shortLead":"Bár a kampánygyűlésére alig voltak kíváncsiak az emberek. Dulakodás azért így is volt.","id":"20200621_Trump_rakapcsolt_a_valasztasi_kampanyra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f5bda35-64d4-42cd-a321-c0ffdc53ce20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634ba4ac-b45d-4d51-b3fb-d5f0d36d63c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Trump_rakapcsolt_a_valasztasi_kampanyra","timestamp":"2020. június. 21. 08:35","title":"Trump rákapcsolt a választási kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„A magyar demokrácia szükségállapota" címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben, hogy Magyarországon csupán kevés független sajtóorgánum tudott ellenállni a politikai nyomásnak, ám a koronaválság az utolsó önálló szerkesztőségeket is bezárással fenyegeti. ","shortLead":"„A magyar demokrácia szükségállapota" címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben...","id":"20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f4a8d8-c45e-43ea-a8f2-b7f8d7b1a9c2","keywords":null,"link":"/360/20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","timestamp":"2020. június. 22. 07:30","title":"Tagesspiegel: Szükségállapot a magyar demokráciaban a média helyzete miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de69398-2ff0-472e-95fc-1a6989c46215","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Majdnem tízmilliárdból épült meg a komplexum.","shortLead":"Majdnem tízmilliárdból épült meg a komplexum.","id":"20200622_Igazi_NERsztarparade_a_debreceni_strand_atadasarol_szolo_videon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4de69398-2ff0-472e-95fc-1a6989c46215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d704613-12ce-4137-9444-46d5d08d2a69","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_Igazi_NERsztarparade_a_debreceni_strand_atadasarol_szolo_videon","timestamp":"2020. június. 22. 16:47","title":"Igazi NER-sztárparádé a debreceni strand átadásáról szóló videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c9eba1-8aa1-4042-b308-6ab4872c94ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vendéglátóhelyeknek és a benzinkutaknak viszont alig van forgalma. ","shortLead":"A vendéglátóhelyeknek és a benzinkutaknak viszont alig van forgalma. ","id":"20200621_Megrohamoztak_a_magyarok_a_patikakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89c9eba1-8aa1-4042-b308-6ab4872c94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd55dff-68c3-428e-95a2-fe3d99aa3d7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Megrohamoztak_a_magyarok_a_patikakat","timestamp":"2020. június. 21. 10:36","title":"Megrohamozták a magyarok a patikákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]