Közvetlen vonatokat indít a RegioJet az Adriára

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4285df5f-ec7e-4b40-b002-8b7ec925a6d3","c_author":"Billingo","category":"brandcontent","description":"Júliustól jelentősen átalakul a számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, hiszen elindul a NAV 2.0. Milyen változásokat hoz ez a vállalkozások életében? És milyen lehetőségük van a cégeknek arra, hogy megfeleljenek az új kihívásoknak? Ezt szedtük össze 5 pontban.\r

","shortLead":"Júliustól jelentősen átalakul a számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, hiszen elindul a NAV 2.0...","id":"billingo_20200622_5_dolog_NAV_20_online_szamlazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4285df5f-ec7e-4b40-b002-8b7ec925a6d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f01bda9-ee57-4aa2-be1c-9487c6e39afb","keywords":null,"link":"/brandcontent/billingo_20200622_5_dolog_NAV_20_online_szamlazas","timestamp":"2020. június. 22. 17:30","title":"5 dolog, ami megváltozik, ha jön a NAV 2.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem is annyira az alapkamat, hanem azzal együtt a jegybank egyhetes betéti eszköze kamatának csökkentése érint sok lakáshitelest. Ez ugyanis lefelé fogja húzni a BUBOR-t, amihez a változó kamatú ingatlanhitelek nagy része kötött. A jegybank deklaráltan fel akarja pörgetni a lakossági fogyasztást, hogy meglegyen az áhított V alakú gazdasági visszapattanás.","shortLead":"Nem is annyira az alapkamat, hanem azzal együtt a jegybank egyhetes betéti eszköze kamatának csökkentése érint sok...","id":"20200623_Az_atlag_lakashiteles_is_meg_fogja_erezni_az_alapkamat_csokkenteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3833960d-a05b-479f-84f5-acd91b55c2ce","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Az_atlag_lakashiteles_is_meg_fogja_erezni_az_alapkamat_csokkenteset","timestamp":"2020. június. 23. 16:42","title":"Az átlag lakáshiteles is meg fogja érezni az alapkamat csökkentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca327010-d205-49f2-bbc0-4956aa359faa","c_author":"DW","category":"gazdasag.zhvg","description":"A németek azt remélik, ezúttal az ingatlanfejlesztők veszítenek el egy csatát. Utóbbiak mind többször próbálják megszerezni a német városok körül található kiskerteket, hogy újabb nagy tömböket hozzanak létre. A koronavírus-járvány azonban csak megerősítette az ellenállókat: ezek az apró oázisok nemcsak a kikapcsolódást szolgálják, de szerepük van a környezet védelmében is.","shortLead":"A németek azt remélik, ezúttal az ingatlanfejlesztők veszítenek el egy csatát. Utóbbiak mind többször próbálják...","id":"20200622_Ahol_nemetek_ezrei_leltek_menedekre_a_jarvany_idejen__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca327010-d205-49f2-bbc0-4956aa359faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0b1c49-a9c5-4cba-8e19-84ebf5f21787","keywords":null,"link":"/zhvg/20200622_Ahol_nemetek_ezrei_leltek_menedekre_a_jarvany_idejen__video","timestamp":"2020. június. 22. 16:30","title":"Ahol németek ezrei leltek menedékre a járvány idején – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bálint György hosszú éveken át látta el a tévénézőket, újságolvasókat és Facebook-felhasználókat a jó tanácsaival. Az ország legismertebb kertésze mintha a természet minden bölcsességének a tudatában lett volna. Felidézzük néhány gondolatát, amelyből sokat tanulhattunk.","shortLead":"Bálint György hosszú éveken át látta el a tévénézőket, újságolvasókat és Facebook-felhasználókat a jó tanácsaival...","id":"20200622_Szabadsag_nelkul_nem_lehet_elni__amit_Balint_Gyorgytol_megtanultunk_a_vilagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca754ae-5492-41ce-abf2-b2489e8672bf","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Szabadsag_nelkul_nem_lehet_elni__amit_Balint_Gyorgytol_megtanultunk_a_vilagrol","timestamp":"2020. június. 22. 14:22","title":"„Szabadság nélkül nem lehet élni” – amit Bálint Györgytől megtanultunk a világról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c905ff-1394-4317-872d-e85450545dd9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművészetiseknek nincsenek illúzióik. ","shortLead":"A színművészetiseknek nincsenek illúzióik. ","id":"20200623_Rovid_videoban_magyarazzak_a_Szinmuveszetisek_miert_tiltakoznak_az_egyetemi_modellvaltas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c905ff-1394-4317-872d-e85450545dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ee4ed5-4f83-4f2e-b432-798223a781d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Rovid_videoban_magyarazzak_a_Szinmuveszetisek_miert_tiltakoznak_az_egyetemi_modellvaltas_ellen","timestamp":"2020. június. 23. 16:15","title":"Mi is a baj a Színművészeti átalakításával? – itt egy percben megtudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf705da-45b4-4434-ba1e-70551c304692","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Valószínűleg nincs ember idehaza, aki nem ismeri a műveit, ha nem könyvből, hát filmből, rajzfilmből, tévésorozatból. Ötven éve halt Fekete István, a Vuk, a Tüskevár és számtalan népszerű regény szerzője. A kommunizmusban kezdetben nem volt \"perspektivikus káder”, de később apolitikus művei hatalmas példányszámban jelenhettek meg. ","shortLead":"Valószínűleg nincs ember idehaza, aki nem ismeri a műveit, ha nem könyvből, hát filmből, rajzfilmből, tévésorozatból...","id":"20200623_Fekete_Istvan_a_megszuntetve_megorzott_iro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bf705da-45b4-4434-ba1e-70551c304692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a34735-8602-4c4b-b439-e0e5d34e09a2","keywords":null,"link":"/360/20200623_Fekete_Istvan_a_megszuntetve_megorzott_iro","timestamp":"2020. június. 23. 13:00","title":"Csak Jókait olvasták többen, de az akadémiai irodalomtörténet nem akart tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d44f4b-52db-4f4f-9c64-f2facd0652b1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sajtótájékoztatón indokolta az MNB elnöke a váratlan alapkamat-csökkentést.","shortLead":"Sajtótájékoztatón indokolta az MNB elnöke a váratlan alapkamat-csökkentést.","id":"20200623_Matolcsy_2020_kamatdontes_alapkamat_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62d44f4b-52db-4f4f-9c64-f2facd0652b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ffcd86-4051-4cc8-9ead-b1556438197d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200623_Matolcsy_2020_kamatdontes_alapkamat_mnb","timestamp":"2020. június. 23. 15:24","title":"Matolcsy: 7 százalékkal eshet vissza a gazdaság a második negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393a368f-5bb4-49c8-8acc-b31be5f6e1fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány szülő nem érti, hogy L. Tibor hogyan maradhatott tizenegy éven át szoros közelségben a gyerekekkel.","shortLead":"Néhány szülő nem érti, hogy L. Tibor hogyan maradhatott tizenegy éven át szoros közelségben a gyerekekkel.","id":"20200623_Simogatasok_puszik_ajandekok__legalabb_tiz_kiskoru_aldozata_lehet_egy_obudai_iskola_gondnokanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=393a368f-5bb4-49c8-8acc-b31be5f6e1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e47478-45d9-4aa0-b4cd-35dc07bef039","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Simogatasok_puszik_ajandekok__legalabb_tiz_kiskoru_aldozata_lehet_egy_obudai_iskola_gondnokanak","timestamp":"2020. június. 23. 13:06","title":"Simogatások, puszik, ajándékok – legalább tíz kiskorú áldozata lehet egy óbudai iskola gondnokának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]