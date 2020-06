Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9c9639f-c01d-451f-8579-a7d25e030ab0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Háborúban, vészhelyzetekben, természeti katasztrófáknál az emberek gyakran félreteszik a nézetkülönbségeiket, konfliktusaikat, és összefognak. Így történik ez sok párkapcsolatban is. Ha van „közös ellenség”, amely ellen küzdeni kell, mint a járvány volt – és jöhet még –, a belső problémák helyett a külsőkre koncentrálás kerülhet előtérbe. ","shortLead":"Háborúban, vészhelyzetekben, természeti katasztrófáknál az emberek gyakran félreteszik a nézetkülönbségeiket...","id":"20200624_Ezek_lehetnek_a_jarvany_parkapcsolati_tanulsagai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9c9639f-c01d-451f-8579-a7d25e030ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a49c63-f3cb-420b-8957-6bf25209fb66","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200624_Ezek_lehetnek_a_jarvany_parkapcsolati_tanulsagai","timestamp":"2020. június. 24. 08:30","title":"Ezek lehetnek a járvány párkapcsolati tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon ő volt az első koronavírus-fertőzött, akin császármetszést hajtottak végre.\r

","shortLead":"Magyarországon ő volt az első koronavírus-fertőzött, akin császármetszést hajtottak végre.\r

","id":"20200623_koronavirus_jarvany_szules_csaszarmetszes_kismama_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48e0a08-4de6-4428-be43-3964f29216fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_koronavirus_jarvany_szules_csaszarmetszes_kismama_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. június. 23. 09:01","title":"Koronavírusos kismama szült a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f3239-d552-4ce8-8124-3fe866bbb89e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem az összes európai uniós tagországban nőtt az innovációs tevékenység.","shortLead":"Majdnem az összes európai uniós tagországban nőtt az innovációs tevékenység.","id":"20200623_Mersekelt_innovatorok_kozott_ragadt_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01f3239-d552-4ce8-8124-3fe866bbb89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1906b37f-8241-405e-98bf-86774f091009","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Mersekelt_innovatorok_kozott_ragadt_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 23. 20:16","title":"A legrosszabbak között szerepel Magyarország az uniós innovációs ranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb68c963-3929-4050-8b4f-785e7229261a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földrengés epicentruma Mexikóvárostól 700 kilométerre volt, a Csendes-óceán partjánál.","shortLead":"A földrengés epicentruma Mexikóvárostól 700 kilométerre volt, a Csendes-óceán partjánál.","id":"20200623_foldrenges_mexiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb68c963-3929-4050-8b4f-785e7229261a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d09df5-361c-4de8-9952-43024a4bc3a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_foldrenges_mexiko","timestamp":"2020. június. 23. 20:18","title":"Nagyon erős földrengés volt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","shortLead":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","id":"20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02d2d2b-f14b-47a7-ba37-737316c56521","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","timestamp":"2020. június. 24. 09:03","title":"Új időjárás-jelentés kerül a Windowsba, csak a lényeget fogja mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész azért kampányol, hogy a brit iskolákban ne legyen kötelező a hús a menzákon.","shortLead":"A zenész azért kampányol, hogy a brit iskolákban ne legyen kötelező a hús a menzákon.","id":"20200623_Paul_McCartney_hadat_uzent_a_husos_menuknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52869ba0-e64f-4bcf-9754-072298baabe7","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Paul_McCartney_hadat_uzent_a_husos_menuknek","timestamp":"2020. június. 23. 09:17","title":"Paul McCartney hadat üzent a húsos menüknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ad5d7b-df75-4a41-8b78-2dd8a84c69cd","c_author":"","category":"gazdasag.zhvg","description":"Zöldítés helyett a drasztikus hatékonyságnövelést célzó beruházásokra fókuszálnak a kkv-k. Viszont hosszú távon ezek is csökkentik az ökológiai lábnyomukat.","shortLead":"Zöldítés helyett a drasztikus hatékonyságnövelést célzó beruházásokra fókuszálnak a kkv-k. Viszont hosszú távon ezek is...","id":"20200623_Sorra_mondjak_vissza_a_magyar_cegek_a_zold_projekteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ad5d7b-df75-4a41-8b78-2dd8a84c69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f9e9d5-d3cf-4dcd-9e3d-e97b43048d83","keywords":null,"link":"/zhvg/20200623_Sorra_mondjak_vissza_a_magyar_cegek_a_zold_projekteket","timestamp":"2020. június. 23. 10:47","title":"Sorra mondják vissza a magyar cégek a zöld projekteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12412bb5-942d-4804-9f74-c3d708d1ee62","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerintük itt az ideje, hogy Hollywood aktív szerepet játsszon a változásban. ","shortLead":"Szerintük itt az ideje, hogy Hollywood aktív szerepet játsszon a változásban. ","id":"20200624_Idris_Elba_es_Queen_Latifah_is_uzent_Hollywoodnak_szamitanak_a_fekete_eletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12412bb5-942d-4804-9f74-c3d708d1ee62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ab7e77-5c1a-4c72-b7f3-e3e31de90624","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Idris_Elba_es_Queen_Latifah_is_uzent_Hollywoodnak_szamitanak_a_fekete_eletek","timestamp":"2020. június. 24. 15:44","title":"Idris Elba és Queen Latifah is üzent Hollywoodnak: számítanak a fekete életek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]