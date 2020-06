Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pulmonológiai intézet minden osztályán látogatási tilalom lépett életbe csütörtökön.","shortLead":"A pulmonológiai intézet minden osztályán látogatási tilalom lépett életbe csütörtökön.","id":"20200625_latogatasi_tilalom_koranyi_korhaz_pulmonologiai_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a67dad-a748-4c49-a839-2c0c4ef9d775","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_latogatasi_tilalom_koranyi_korhaz_pulmonologiai_intezet","timestamp":"2020. június. 25. 20:11","title":"Látogatási tilalom lépett életbe a Korányi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","shortLead":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","id":"20200626_nap_neowise_ustokos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc17afc-2b2f-460c-9154-feed9c8a76ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_nap_neowise_ustokos","timestamp":"2020. június. 26. 18:03","title":"Közel 5000 év után ismét a Nap felé tart egy látványos üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07579915-b68f-4173-803e-3cc09029e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan baleset Pesten.","shortLead":"Szokatlan baleset Pesten.","id":"20200626_pesti_also_rakpart_audi_lepcso_lezuhant_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07579915-b68f-4173-803e-3cc09029e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dd4665-965c-48d9-ada4-e1a046fe8ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_pesti_also_rakpart_audi_lepcso_lezuhant_auto","timestamp":"2020. június. 26. 19:51","title":"Ilyet se látni mindennap: a Duna lépcsőire zuhant egy Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eger és Szilvásvárad között szünetelt a vasúti közlekedés.","shortLead":"Eger és Szilvásvárad között szünetelt a vasúti közlekedés.","id":"20200627_Orszagszerte_180_helyszinen_kellett_beavatkozniuk_a_tuzoltoknak_a_vihar_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a4868c-90b3-4ab2-a43a-7c0179412ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Orszagszerte_180_helyszinen_kellett_beavatkozniuk_a_tuzoltoknak_a_vihar_miatt","timestamp":"2020. június. 27. 08:54","title":"Országszerte 180 helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menekültek, intézetisek és szegények vannak veszélyben. Több áldozatsegítésre van szükség, és civilekre.","shortLead":"A menekültek, intézetisek és szegények vannak veszélyben. Több áldozatsegítésre van szükség, és civilekre.","id":"20200626_Erositett_Magyarorszag_az_emberkereskedelem_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0cffe0-ff70-423b-b1c7-01dfabe45787","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Erositett_Magyarorszag_az_emberkereskedelem_ellen","timestamp":"2020. június. 26. 13:17","title":"Erősített Magyarország az emberkereskedelem ellen, de még kritizálják az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"3,5 milliárd euró után futhatnak a hitelezők.","shortLead":"3,5 milliárd euró után futhatnak a hitelezők.","id":"20200625_Fizeteskeptelenseg_Wirecard_csod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b735d4b7-ec24-40ca-9e46-d196706dcfcf","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Fizeteskeptelenseg_Wirecard_csod","timestamp":"2020. június. 25. 13:01","title":"Fizetésképtelenséget jelentett a Wirecard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újranyitásból lett rekordfertőzésszám Boszniában is. A járvány lassan magyarországnyi embert fertőzött már meg világszerte.","shortLead":"Az újranyitásból lett rekordfertőzésszám Boszniában is. A járvány lassan magyarországnyi embert fertőzött már meg...","id":"20200626_koronavirus_szerbia_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6207bd6a-3663-4cf7-bdcb-b31a17f7f340","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_koronavirus_szerbia_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 26. 12:51","title":"Bulizó fiatalok terjesztik a koronavírust Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627592c1-de35-4532-8f64-5c39d433e38e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jó orosz kapcsolatokkal is rendelkező Klaus Mangold német üzletember ad tanácsokat a magyar kormánynak németországi gazdasági ügyekben. Csak az elmúlt másfél évben 380 millió forint értékben kötöttek a cégével szerződéseket.","shortLead":"A jó orosz kapcsolatokkal is rendelkező Klaus Mangold német üzletember ad tanácsokat a magyar kormánynak németországi...","id":"20200626_mr_oroszorszag_klaus_mangold_itm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=627592c1-de35-4532-8f64-5c39d433e38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6933554-1c81-4fbe-b378-e48b22b856dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200626_mr_oroszorszag_klaus_mangold_itm","timestamp":"2020. június. 26. 09:27","title":"„Mr. Oroszország” egyengeti Orbánék német kapcsolatait több százmillióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]