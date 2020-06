Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

2020. június. 26. 18:03
Közel 5000 év után ismét a Nap felé tart egy látványos üstökös
A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni. 2020. június. 27. 15:03
A járvány drámájában látott meg egy állati lehetőséget egy brit kutatócsoport
Egy brit vezetésű kutatócsoport vizsgálja, hogyan hatottak a koronavírus-világjárvány megállítására hozott korlátozások a vadon élő állatok világára. 2020. június. 27. 12:20
Már 100 focipálya alapterületű ingatlan van az MNB-alapítványok látókörében
Szépen gyarapodik az alapítványok üzleti köre. 2020. június. 26. 14:15
Sikkaszthatott a pátyi boncsegéd, aki emberi maradványokat hordott haza
Elképzelhető, hogy a hamvasztás árát akarta eltenni. 2020. június. 26. 15:58
Nem látszik rajta, de 500+ lóerős ez a régi Mini
A brit kisautó komoly meglepetést okozhat a gyorsulásával. 2020. június. 27. 14:22
Unokázós bandára csaptak le a rendőrök
Egy nő és két férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett csalás miatt. Kecskeméten, Lajosmizsén és Vasváron akartak három idős asszonytól pénzt kicsalni azzal az ürüggyel, hogy családtagjaik bajba kerültek. Ketten fizettek is nekik. elkövetett csalás miatt. Kecskeméten, Lajosmizsén és Vasváron akartak három idős asszonytól pénzt kicsalni azzal az ürüggyel, hogy családtagjaik bajba kerültek. Ketten fizettek is nekik.","shortLead":"Egy nő és két férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett csalás miatt...","id":"20200627_Unokazos_bandara_csaptak_le_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5546d8b7-6b6d-415a-98ad-5fad0cd9a6e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Unokazos_bandara_csaptak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. június. 27. 14:22","title":"Unokázós bandára csaptak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A buszvezető amfetamin hatása alatt volt. A balesetben egy asszony meghalt, többen súlyosan megsérültek.","shortLead":"A buszvezető amfetamin hatása alatt volt. A balesetben egy asszony meghalt, többen súlyosan megsérültek.","id":"20200626_kabitoszer_varso_baleset_buszsofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70959a7b-49a7-4339-940e-cde97fd19aba","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_kabitoszer_varso_baleset_buszsofor","timestamp":"2020. június. 26. 21:45","title":"Kábítószer hatása alatt volt a varsói balesetet okozó buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb20485-bfc7-422b-98da-be4325c7104f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Frank Farian által új autóként megvásárolt 41 esztendős M1-es BMW vörös színben pompázik. 2020. június. 26. 06:41
Eladó a Boney M alapítójának szuperritka egykori BMW-je
A Frank Farian által új autóként megvásárolt 41 esztendős M1-es BMW vörös színben pompázik.