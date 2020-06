Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"489b95f2-5ee1-4ea6-ae6a-16903ec90fd3","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Nyolc évvel ezelőtt a Mohácsi-testvérek ízekre szedték Szigligeti Ede 1849-es Liliomfiját, hogy aztán színpadra vigyék az Örkény Színházban. A csúcsra pörgetett, háromórás vígjáték sűrű családi szálairól, a mérgezett csülkös bab történetéről és a szerelem millió arcáról a rendezőt, Mohácsi Jánost kérdeztük.","shortLead":"Nyolc évvel ezelőtt a Mohácsi-testvérek ízekre szedték Szigligeti Ede 1849-es Liliomfiját, hogy aztán színpadra vigyék...","id":"20200626_Liliomfi_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Mohacsi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=489b95f2-5ee1-4ea6-ae6a-16903ec90fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292c72ea-ec43-41d9-91c2-50ef2cc44057","keywords":null,"link":"/kultura/20200626_Liliomfi_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Mohacsi_Janos","timestamp":"2020. június. 26. 19:00","title":"Mindenki mindenkivel, de nem „úgy” – az Örkény Színház Liliomfi-előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma néggyel emelkedett az elmúlt napon. \r

","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma néggyel emelkedett az elmúlt napon. \r

","id":"20200628_koronavirus_jarvany_adatok_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9d55c8-6952-40ad-be81-19127be0715f","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_koronavirus_jarvany_adatok_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. június. 28. 09:40","title":"Három újabb koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8fd46e-9437-4805-8a46-ffaf7603e820","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Könnyű is, gyors is, de legnagyobb előnye mégsem ez a Moshi IonBank 10K nevű power bankjének. A beépített töltőkábel mindent visz. Leteszteltük.","shortLead":"Könnyű is, gyors is, de legnagyobb előnye mégsem ez a Moshi IonBank 10K nevű power bankjének. A beépített töltőkábel...","id":"20200627_moshi_ionbank_10k_teszt_velemeny_kulso_akkumulator_hordozhato_aksi_power_bank_iphonehoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8fd46e-9437-4805-8a46-ffaf7603e820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39b7b98-e612-4891-8e56-400c03aa952a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_moshi_ionbank_10k_teszt_velemeny_kulso_akkumulator_hordozhato_aksi_power_bank_iphonehoz","timestamp":"2020. június. 27. 08:03","title":"A külső akkumulátor, amit egyenesen iPhone-hoz találtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab02043-98b8-4f4c-a277-f45cbfabdbd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordszámú fertőzöttet regisztráltak, ehhez hasonló adat is csak áprilisban volt. ","shortLead":"Rekordszámú fertőzöttet regisztráltak, ehhez hasonló adat is csak áprilisban volt. ","id":"20200627_Mar_csaknem_ket_es_felmillio_a_koronavirusesetek_szama_az_USAban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab02043-98b8-4f4c-a277-f45cbfabdbd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da3fb3d-a767-4345-8d30-c3927813abcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Mar_csaknem_ket_es_felmillio_a_koronavirusesetek_szama_az_USAban","timestamp":"2020. június. 27. 18:35","title":"Már csaknem két és félmillió a koronavírus-esetek száma az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e9f17-19d9-42c0-b03e-5fd3dd4f391c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába gyors és kezes mobil az új iPhone SE, a képkészítés terén nem remekel. Ezt persze aligha lehet hibaként felróni egy alapjáraton nem is csúcskategóriás eszköznek.","shortLead":"Hiába gyors és kezes mobil az új iPhone SE, a képkészítés terén nem remekel. Ezt persze aligha lehet hibaként felróni...","id":"20200626_A_fuggetlen_fotolabort_mar_nem_nyugozte_le_az_uj_iPhone_SE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a13e9f17-19d9-42c0-b03e-5fd3dd4f391c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c510276-83fa-4d54-99dc-d5b4dc58287f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_A_fuggetlen_fotolabort_mar_nem_nyugozte_le_az_uj_iPhone_SE","timestamp":"2020. június. 26. 19:20","title":"A független fotólabort már nem nyűgözte le az új iPhone SE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f00aecf-737e-4bda-89b8-28b99497c6ac","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Narancsos borsmentaillatra jó ébredni, fahéjas rozmaringfelhőben könnyen megy a munka Cséffay Alexandra, a MOME idén végzett formatervezője szerint, aki diplomamunkaként intelligens illatórát alkotott.","shortLead":"Narancsos borsmentaillatra jó ébredni, fahéjas rozmaringfelhőben könnyen megy a munka Cséffay Alexandra, a MOME idén...","id":"202026__cseffay_alexandra_dizajner__izekrol_memoriaserkentesrol__mindennapi_aroma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f00aecf-737e-4bda-89b8-28b99497c6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9fa5c6-0aa1-4276-ace6-8b2c57866337","keywords":null,"link":"/360/202026__cseffay_alexandra_dizajner__izekrol_memoriaserkentesrol__mindennapi_aroma","timestamp":"2020. június. 27. 09:00","title":"Magyar találmány az okoseszköz, amely segít tudatosan szagolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664790d0-20a6-4edd-8c78-4c04dc90a3ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Valóságunk a nyúl üregébe ugrott, a szürreális az új realitás része lett, alternatív valóságok között élünk - idei tavaszunkra, sőt, 2020 eddigi majdnem teljes egészére reflektál Kútvölgyi-Szabó Áron kiállítása.","shortLead":"Valóságunk a nyúl üregébe ugrott, a szürreális az új realitás része lett, alternatív valóságok között élünk - idei...","id":"202026_tarlat__tenytelenitett_valosag_kutvolgyiszabo_aron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=664790d0-20a6-4edd-8c78-4c04dc90a3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c06a344-da1b-4ed1-b3ec-b334f84d5377","keywords":null,"link":"/360/202026_tarlat__tenytelenitett_valosag_kutvolgyiszabo_aron","timestamp":"2020. június. 27. 09:30","title":"A szürreális 2020-ban mártózhatunk meg ezen a budapesti kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok a Horvátországba belépők kötelező regisztrációját végzik, ezért személyautóval akár 3 órát is kell várni a határátlépéshez. ","shortLead":"A hatóságok a Horvátországba belépők kötelező regisztrációját végzik, ezért személyautóval akár 3 órát is kell várni...","id":"20200627_Tobb_oras_a_sor_a_horvatmagyar_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb57f86-3220-4706-ae48-9537908fb66b","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Tobb_oras_a_sor_a_horvatmagyar_hataron","timestamp":"2020. június. 27. 12:27","title":"Több órás a sor a horvát-magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]