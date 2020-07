Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava azt írja, hogy az angol tulajdonos nem fizet, de nem is bocsát el senkit.\r

","shortLead":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava...","id":"20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c69088b-256b-4a52-b3c6-20cbcc996843","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","timestamp":"2020. július. 01. 08:54","title":"Hónapok óta fizetés nélküli szabadságon vannak a vásárosnaményi ruhagyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kánikula lesz, de több megyében zivatarokra és felhőszakadásra is számítani kell.","shortLead":"Kánikula lesz, de több megyében zivatarokra és felhőszakadásra is számítani kell.","id":"20200630_Figyelmeztetes_extrem_eros_UVsugarzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8060af17-40db-4707-9df5-25d79e2def2d","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Figyelmeztetes_extrem_eros_UVsugarzas","timestamp":"2020. június. 30. 18:29","title":"Legyen óvatos, extrém erős lesz az UV-sugárzás szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi utastere elég csúnyán károsodott, miután meggyulladt a kocsiban hagyott alkoholos folyadék. ","shortLead":"Az Audi utastere elég csúnyán károsodott, miután meggyulladt a kocsiban hagyott alkoholos folyadék. ","id":"20200701_Egy_magyar_autosnak_is_felrobbant_a_kocsijaban_a_kezfertotlenito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12118f5-490e-4797-ae0e-3e28ac99d25a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Egy_magyar_autosnak_is_felrobbant_a_kocsijaban_a_kezfertotlenito","timestamp":"2020. július. 01. 12:37","title":"Egy magyar autósnak is felrobbant a kocsijában a kézfertőtlenítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint ugyanakkor Karácsony Gergely is kiváló miniszterelnök lenne.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint ugyanakkor Karácsony Gergely is kiváló miniszterelnök lenne.","id":"20200701_MarkiZay_Peter_miniszterelnok_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a271b7a-6b7c-4077-8612-6bf3bb1859e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_MarkiZay_Peter_miniszterelnok_Karacsony","timestamp":"2020. július. 01. 14:31","title":"Márki-Zay Péter vállalná a miniszterelnök-jelöltséget 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6afe64-fffc-4705-a930-ba1db1f0c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az eddiginél is nehezebb lesz Magyarországon menedékjoghoz jutni.","shortLead":"A szervezet szerint az eddiginél is nehezebb lesz Magyarországon menedékjoghoz jutni.","id":"20200629_A_menedekjogot_erinto_torveny_visszavonasara_szolitotta_fel_az_ENSZ_a_magyar_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e6afe64-fffc-4705-a930-ba1db1f0c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddee0dd-2907-4f00-a653-1e0315b75edb","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_menedekjogot_erinto_torveny_visszavonasara_szolitotta_fel_az_ENSZ_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. június. 29. 20:29","title":"A menedékjogot érintő törvény visszavonására szólította fel az ENSZ a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e87bb6-2640-4c4a-932e-1e47e2448e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely hétfőn javasolt csúsztatott iskolakezdést a koronavírus-járvány második hullámának esetére. Az Emmi államtitkára hétfőn gumicsontnak nevezte a felvetést. ","shortLead":"Karácsony Gergely hétfőn javasolt csúsztatott iskolakezdést a koronavírus-járvány második hullámának esetére. Az Emmi...","id":"20200630_Emmi_Az_iskolak_maguk_donthetnek_a_9_oras_kezdesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6e87bb6-2640-4c4a-932e-1e47e2448e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4115d4a-dc71-4509-a381-d168ee1d2033","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Emmi_Az_iskolak_maguk_donthetnek_a_9_oras_kezdesrol","timestamp":"2020. június. 30. 18:22","title":"Emmi: Az iskolák maguk dönthetnek a 9 órás kezdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fa dőlt egy vezetékre, ezért Debrecen harmadában elment az áram.","shortLead":"Fa dőlt egy vezetékre, ezért Debrecen harmadában elment az áram.","id":"20200630_debrecen_aram_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bb7124-0ccc-4292-80d6-640e29aaf7d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_debrecen_aram_vihar","timestamp":"2020. június. 30. 07:54","title":"65 ezer debreceni maradt áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504fbd9-3f5c-4461-a0f7-74159a5164d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Specter név egy olyan különleges töltényt takar, amelyet bármilyen 12-es kaliberű puskából ki lehet lőni, hogy sokkolják vele a célpontot. A kérdés jelenleg az, mennyire (élet)veszélyes.","shortLead":"A Specter név egy olyan különleges töltényt takar, amelyet bármilyen 12-es kaliberű puskából ki lehet lőni...","id":"20200629_specter_fegyver_sokkolo_harkind_dynamics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a504fbd9-3f5c-4461-a0f7-74159a5164d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df1cc3b-3f0f-414f-af1c-5b61848b5220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_specter_fegyver_sokkolo_harkind_dynamics","timestamp":"2020. június. 29. 20:03","title":"30 méterről bárkit ártalmatlanít az új amerikai fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]