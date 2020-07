Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Balaton-parti település polgármestere a Facebookon számolt be a keresésről.","shortLead":"A Balaton-parti település polgármestere a Facebookon számolt be a keresésről.","id":"20200702_Eltunt_egy_negyeves_kisfiu_Revfulopon__dronok_is_segitettek_a_kereseseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072679dc-6b86-4647-806d-e2bc9aa5f36a","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Eltunt_egy_negyeves_kisfiu_Revfulopon__dronok_is_segitettek_a_kereseseben","timestamp":"2020. július. 02. 15:37","title":"Eltűnt egy négyéves kisfiú Révfülöpön – drónok is segítettek a keresésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság a maximálisan kiszabható büntetést ítélt meg a fiatal fiúnak.","shortLead":"A bíróság a maximálisan kiszabható büntetést ítélt meg a fiatal fiúnak.","id":"20200702_Jogeros_15_ev_borton_solyi_gyermekgyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec68cb7-12be-4fb4-8a0d-1637201c5900","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Jogeros_15_ev_borton_solyi_gyermekgyilkos","timestamp":"2020. július. 02. 12:39","title":"Jogerős: 15 év börtönt kapott a sólyi gyermekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány hete csak kapkodtuk a fejünket, hogy mindenütt autósmozik nyílnak. 