Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e400e6b-5689-4a35-9750-1ff74c4edd06","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövő márciusban a zenekar nagy koncerttel ünnepli a kerek évfordulót.\r

","shortLead":"Jövő márciusban a zenekar nagy koncerttel ünnepli a kerek évfordulót.\r

","id":"20190611_A_Republic_meg_mindig_letezik_sot_lassan_30_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e400e6b-5689-4a35-9750-1ff74c4edd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716b1717-3bda-45f9-ac41-3070e5829669","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_A_Republic_meg_mindig_letezik_sot_lassan_30_eves","timestamp":"2019. június. 11. 15:40","title":"A Republic még mindig létezik, sőt lassan 30 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 70 éves korában elhunyt mesterszakács agydaganattal küzdött.","shortLead":"A 70 éves korában elhunyt mesterszakács agydaganattal küzdött.","id":"20190611_Hosszu_ideje_beteg_volt_Benke_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af032185-830d-4115-9f38-0a9d1e7d3a56","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Hosszu_ideje_beteg_volt_Benke_Laszlo","timestamp":"2019. június. 11. 09:21","title":"Hosszú ideje beteg volt Benke László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sógoréknál már arra a helyzetre is van megoldás, ha valakinek útközben teljesen lemerül az elektromos autója.","shortLead":"A sógoréknál már arra a helyzetre is van megoldás, ha valakinek útközben teljesen lemerül az elektromos autója.","id":"20190612_a_nap_fotoja_igy_hoz_egy_kanna_aramot_a_villanyautoknak_a_sarga_angyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f905275-3212-4aa6-8ce1-b6b57c17a4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcd1c08-548a-41ad-a7d6-5dba84a0360a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_a_nap_fotoja_igy_hoz_egy_kanna_aramot_a_villanyautoknak_a_sarga_angyal","timestamp":"2019. június. 12. 06:41","title":"A nap fotója: így hoz egy \"kanna áramot\" a villanyautóknak a sárga angyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban 2032-ra nem lesz megfelelő számú és felkészültségű orvos - tudatta a Politico című lapban hétfőn közzétett összeállításában az amerikai orvosegyetemek szövetsége.\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban 2032-ra nem lesz megfelelő számú és felkészültségű orvos - tudatta a Politico című lapban hétfőn...","id":"20190610_A_magyar_orvoshiany_semmi_ahhoz_kepest_ami_az_USAra_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c7f1b-164b-4e62-b078-28628b632858","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_A_magyar_orvoshiany_semmi_ahhoz_kepest_ami_az_USAra_var","timestamp":"2019. június. 10. 21:45","title":"A magyar orvoshiány semmi ahhoz képest, ami az USA-ra vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"19. alkalommal rendezi meg óriásplakát-pályázatát az ARC, amelynek idei témája nem is lehetne aktuálisabb: a klímaváltozást választották.","shortLead":"19. alkalommal rendezi meg óriásplakát-pályázatát az ARC, amelynek idei témája nem is lehetne aktuálisabb...","id":"20190611_A_fel_vilagot_foglalkoztato_temat_valasztott_uj_kiallitasanak_az_ARC","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846acd15-e11e-4c11-acdd-d4a2d952d1ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_A_fel_vilagot_foglalkoztato_temat_valasztott_uj_kiallitasanak_az_ARC","timestamp":"2019. június. 11. 18:45","title":"A fél világot foglalkoztató témát választott új kiállításának az ARC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218cb36b-7daf-491e-b79d-52d31c2703e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonosították a kedden talált holttesteket, négy utast még keresnek. ","shortLead":"Azonosították a kedden talált holttesteket, négy utast még keresnek. ","id":"20190612_Tovabb_keresik_a_Dunaban_a_Hableany_negy_delkoreai_utasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218cb36b-7daf-491e-b79d-52d31c2703e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a79143-dae7-4342-ac20-29d5a9be47d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Tovabb_keresik_a_Dunaban_a_Hableany_negy_delkoreai_utasat","timestamp":"2019. június. 12. 06:58","title":"Tovább keresik a Dunában a Hableány négy dél-koreai utasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Terjeszkedik, ha nem is rohamléptekkel a Supercharger-hálózat. ","shortLead":"Terjeszkedik, ha nem is rohamléptekkel a Supercharger-hálózat. ","id":"20190611_tesla_supercharger_magyarorszg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad215274-2591-49f2-a364-ecfe358b1b41","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_tesla_supercharger_magyarorszg","timestamp":"2019. június. 11. 09:20","title":"Jön a harmadik Tesla kút is Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok negatív kritika ellenére a Bethesda Softworks továbbra is kitart a Fallout 76 mellett, amelyet most egy egész hétig fizetés nélkül lehet próbálgatni. ","shortLead":"A sok negatív kritika ellenére a Bethesda Softworks továbbra is kitart a Fallout 76 mellett, amelyet most egy egész...","id":"20190611_fallout_76_kedvezmeny_ingyenes_idoszak_jatek_e3_2019_bethesda_softworks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82930b5e-caef-401b-a5c7-641062d63bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_fallout_76_kedvezmeny_ingyenes_idoszak_jatek_e3_2019_bethesda_softworks","timestamp":"2019. június. 11. 19:03","title":"Most egy egész héten át ingyen játszhat a több mint 10 ezer forintba kerülő Fallout 76-al","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]