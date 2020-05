Egyelőre nem tudni, ki a gazdája a Váci úti új traffipaxnak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"II. Erzsébet brit uralkodó soron kívül tünteti ki a százéves veteránt.","shortLead":"II. Erzsébet brit uralkodó soron kívül tünteti ki a százéves veteránt.","id":"20200520_tom_moore_adomanygyujtes_veteran_ii_erzsebet_lovagga_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b0a1-242c-4958-b837-732a967f177a","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_tom_moore_adomanygyujtes_veteran_ii_erzsebet_lovagga_ut","timestamp":"2020. május. 20. 10:28","title":"Lovaggá ütik Tom századost, aki 13 milliárd forintot gyűjtött a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","shortLead":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","id":"20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f27339-5d7a-43a4-95e0-c1ddc1d6cb5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 12:58","title":"Nyolc pontban írták le Karácsonyék, mit várnak Orbántól és a kormánytól a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Koronavírus-kutató Akciócsoport vezetője szerint, amíg karanténban ültünk, addig kevés esélyünk volt arra, hogy elkapjuk a kórt. A vírus köztünk cirkulál.","shortLead":"A Koronavírus-kutató Akciócsoport vezetője szerint, amíg karanténban ültünk, addig kevés esélyünk volt arra...","id":"20200520_jakab_ferenc_virologus_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b34363-330f-4be2-97fa-7089996fe2c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_jakab_ferenc_virologus_koronavirus","timestamp":"2020. május. 20. 21:20","title":"Virológus: Elindult a mozgás az országban, a vírus új erőre kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","shortLead":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","id":"20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b356da-450e-4aaf-b998-4772c5f6b430","keywords":null,"link":"/sport/20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","timestamp":"2020. május. 19. 16:29","title":"Korcsmár Zsolt bejelentette a visszavonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Árbevételét és eredményességét is növelte a vállalat.","shortLead":"Árbevételét és eredményességét is növelte a vállalat.","id":"20200520_4ig_jaszai_gellert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0443c8fb-fb29-4dd2-9c1c-9986f06ae75c","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_4ig_jaszai_gellert","timestamp":"2020. május. 20. 11:20","title":"Nagyot nőtt a Jászai-féle 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","shortLead":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a953ff-f842-4825-8272-4b8d5b17b55b","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","timestamp":"2020. május. 20. 06:47","title":"Háromszor több halottja lehet a járványnak Mexikóvárosban, mint a hivatalos adatok mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mire használják az európai bírák a szolgálati autójukat? – tette fel a kérdést a testület.","shortLead":"Mire használják az európai bírák a szolgálati autójukat? – tette fel a kérdést a testület.","id":"20200520_Nem_csak_a_nemetek_az_EP_is_tamadja_az_Europai_Birosagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64869704-011b-49b8-9a14-235f7c5cfa3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Nem_csak_a_nemetek_az_EP_is_tamadja_az_Europai_Birosagot","timestamp":"2020. május. 20. 17:15","title":"Nem csak a németek, az EP is támadja az Európai Bíróságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22b1324-a1ed-476c-bd47-db3da63ffa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit légitársaság szerint elsősorban e-mail-címeket és az utazással kapcsolatos információkat lopták el a hackerek, de több mint kétezer utas esetében a bankkártyaadatok is illetéktelen kezekbe kerültek.","shortLead":"A brit légitársaság szerint elsősorban e-mail-címeket és az utazással kapcsolatos információkat lopták el a hackerek...","id":"20200519_easyjet_hackertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e22b1324-a1ed-476c-bd47-db3da63ffa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee17a8-099a-479f-bacb-c5cc62b7146c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_easyjet_hackertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2020. május. 19. 15:10","title":"Megtámadták az EasyJetet, 9 millió utas adatai szivárogtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]