[{"available":true,"c_guid":"ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A veszélyhelyzet alatt, egész pontosan március 24-e óta szüneteltek a NAV végrehajtási eljárásai. A veszélyhelyzet megszűnése után 15 nappal, azaz július 6-án folytatódnak az ügyek. Az Adózóna összegyűjtötte, mi mindent kell tudni a változásról.","shortLead":"A veszélyhelyzet alatt, egész pontosan március 24-e óta szüneteltek a NAV végrehajtási eljárásai. A veszélyhelyzet...","id":"20200701_ado_vegrehajtas_nav_adozona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c111b8b8-a242-4322-94bf-8a0707a984cd","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_ado_vegrehajtas_nav_adozona","timestamp":"2020. július. 01. 11:42","title":"Jövő héten indulnak újra az adóvégrehajtások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15be6a-ebd7-4c27-ac9e-84939bfc0c77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Múlt hétvégén GPS jeladókkal felszerelt PET palackokat indítottak útjukra a PET Kupa szakemberei, hogy nyomon követhessék a Tisza által szállított hulladék útját. ","shortLead":"Múlt hétvégén GPS jeladókkal felszerelt PET palackokat indítottak útjukra a PET Kupa szakemberei, hogy nyomon...","id":"20200701_palack_tisza_hulladek_muanyagszennyezes_petkupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f15be6a-ebd7-4c27-ac9e-84939bfc0c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf5d83e-feee-4f27-8067-a7c4b4df1f20","keywords":null,"link":"/zhvg/20200701_palack_tisza_hulladek_muanyagszennyezes_petkupa","timestamp":"2020. július. 01. 15:17","title":"Jeladó palackokkal kutatják a Tiszán hulladék útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d35318-358d-491b-a32c-d7d7701274f6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A polgárháborút megnyerte, de a gazdasági összeomlás miatt a hatalmát elveszítheti Basar Asszad szír elnök, aki hadat üzent az ország leggazdagabb oligarchájának, saját unokaöccsének.\r

","shortLead":"A polgárháborút megnyerte, de a gazdasági összeomlás miatt a hatalmát elveszítheti Basar Asszad szír elnök, aki hadat...","id":"202026__asszad_es_agazdasag__tuntetesek__tores_arezsimben__csaladi_viszaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56d35318-358d-491b-a32c-d7d7701274f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132deb73-a68e-4d3a-9593-57a245f16f3b","keywords":null,"link":"/360/202026__asszad_es_agazdasag__tuntetesek__tores_arezsimben__csaladi_viszaly","timestamp":"2020. június. 30. 17:00","title":"Havi egy dinnye – éhséglázadás buktathatja meg a háborús győztes szír elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor pontosan azt csinálja, amit korábban a török elnök, úgyhogy Magyarország már nem demokrácia, lásd a legújabb bizonyítékot, mármint hogy olyan törvényt hagy jóvá, amelynek értelmében börtön fenyeget, ha valaki bírálni merészeli a vírus miatt hozott intézkedéseket – közölte a luxemburgi külügyminiszter a Die Pressével.","shortLead":"Orbán Viktor pontosan azt csinálja, amit korábban a török elnök, úgyhogy Magyarország már nem demokrácia, lásd...","id":"20200702_Luxemburgi_kulugyminiszter_Magyarorszag_mar_nem_demokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cf036c-0821-4cbd-ab05-49d9e93efc1b","keywords":null,"link":"/360/20200702_Luxemburgi_kulugyminiszter_Magyarorszag_mar_nem_demokracia","timestamp":"2020. július. 02. 07:33","title":"Luxemburgi külügyminiszter: Magyarország már nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c","c_author":"Horn Gábor","category":"velemeny","description":"A vasalódeszkás tanár esete is mutatja, hogy a NER oktatáspolitikája megalázza, elsöpri, kiiktatja azt, aki bárhogyan is eltér a sorvezetőtől. Ráadásul az ellenállásnak legjobb szándékkal sem nevezhető devianciára is engesztelhetetlen szigor vár. Vélemény.","shortLead":"A vasalódeszkás tanár esete is mutatja, hogy a NER oktatáspolitikája megalázza, elsöpri, kiiktatja azt, aki bárhogyan...","id":"20200630_Horn_Gabor_Az_erosek_a_bosszuallok_a_kicsinyesek_vilaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d936f19e-44ea-4af5-9db9-67fc29a1e43b","keywords":null,"link":"/velemeny/20200630_Horn_Gabor_Az_erosek_a_bosszuallok_a_kicsinyesek_vilaga","timestamp":"2020. június. 30. 16:59","title":"Horn Gábor: Az erősek, a bosszúállók, a kicsinyesek világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit máskor több év alatt kell(ene) megoldani az EU-nak.","shortLead":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit...","id":"20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b848ca53-b953-4dba-bdb9-9dc3b8f69822","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","timestamp":"2020. július. 01. 17:00","title":"Most megtudhatjuk, milyen, amikor Angela Merkel hivatalosan is az EU ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4f13d2-df38-4f6a-af18-aa0938f82876","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében olyan nyakláncot készített, amely figyelmeztet, ha viselője az arcához nyúlna.","shortLead":"A NASA a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében olyan nyakláncot készített, amely figyelmeztet, ha viselője...","id":"20200701_nasa_nyaklanc_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de4f13d2-df38-4f6a-af18-aa0938f82876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b29e8bb-72f9-4ad3-95fb-58aca74e48b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_nasa_nyaklanc_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 14:03","title":"A NASA előállt egy különleges nyaklánccal, melynek milliók vehetik hasznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bb570d-450b-4512-bc80-ed29747db35d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az áruházlánc tavaly majdnem 800 ezer tonna élelmiszert adott el.","shortLead":"Az áruházlánc tavaly majdnem 800 ezer tonna élelmiszert adott el.","id":"20200630_tesco_elelmiszerpazarlas_hulladek_zhg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21bb570d-450b-4512-bc80-ed29747db35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bd338b-dfdc-477c-9ed9-6409866698ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_tesco_elelmiszerpazarlas_hulladek_zhg","timestamp":"2020. június. 30. 11:37","title":"Harmadával csökkent az élelmiszer-hulladék a magyar Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]