Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Andrzej Duda lengyel elnök bejelentette: alkotmánymódosító javaslatot terjeszt elő hétfőn annak érdekében, hogy azonos nemű párok ne fogadhassanak örökbe gyereket. Duda az elnökválasztás második fordulója előtti kampányban próbálkozott a konzervatív választók kedvében járni. ","shortLead":"Andrzej Duda lengyel elnök bejelentette: alkotmánymódosító javaslatot terjeszt elő hétfőn annak érdekében, hogy azonos...","id":"20200704_Az_alkotmanyban_tiltana_meg_a_lengyel_elnok_hogy_azonos_nemu_parok_gyereket_fogadhassanak_orokbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9887c3fc-a172-4227-b33d-ca74b87dd822","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Az_alkotmanyban_tiltana_meg_a_lengyel_elnok_hogy_azonos_nemu_parok_gyereket_fogadhassanak_orokbe","timestamp":"2020. július. 04. 17:36","title":"Az alkotmányban tiltaná meg a lengyel elnök, hogy azonos nemű párok gyereket fogadhassanak örökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol az utóbbi napokban ismét jelentősen megugrott az új koronavírusos fertőzések száma. Ausztráliában is romlik a helyzet, Melbourne-ben kilenc toronyházban rendeltek el teljes zárlatot.","shortLead":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol...","id":"20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2419a4-1373-47f9-b315-da8e52f11f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","timestamp":"2020. július. 04. 14:43","title":"Egyre több helyen durvul a Covid-19 járvány – jönnek az új szigorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cd58db-ffbd-4892-81fb-de1a508cf80c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal egy olyan fejlesztést hajtott végre a Google, amellyel a keresőben több és látványosabb információ szerezhető a sok millió éve kihalt dinoszauruszokról – akár úgy is, hogy előttünk állnak.","shortLead":"Ezúttal egy olyan fejlesztést hajtott végre a Google, amellyel a keresőben több és látványosabb információ szerezhető...","id":"20200703_google_kereso_arcore_dinok_dinoszaurusz_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62cd58db-ffbd-4892-81fb-de1a508cf80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32fe384-287a-4310-a8d7-bf858134ba20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_google_kereso_arcore_dinok_dinoszaurusz_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. július. 03. 14:03","title":"Lépjen csak fel a Google-re, úgy nézegetheti a dinókat, mint korábban soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nyolcan vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Nyolcan vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200704_Koronavirus_egy_halott_ket_uj_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3635f0eb-5d28-40c5-a523-15cf815a414f","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_Koronavirus_egy_halott_ket_uj_fertozott","timestamp":"2020. július. 04. 09:25","title":"Koronavírus: egy halott, két új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5c6cd7-34ad-40dd-b4e3-bae82e3364e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bereményi Géza dalszövegeiben többször is előfordul bizonyos Fáskerti elvtárs. Most már tudjuk, ki volt ő.



","shortLead":"Bereményi Géza dalszövegeiben többször is előfordul bizonyos Fáskerti elvtárs. Most már tudjuk, ki volt ő.



","id":"20200703_Faskerti_elvtars_legyen_mar_olyan_szives__kiderult_kirol_enekelt_Cseh_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f5c6cd7-34ad-40dd-b4e3-bae82e3364e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91536e16-5aa2-4843-a0f5-e83b9a2442b6","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Faskerti_elvtars_legyen_mar_olyan_szives__kiderult_kirol_enekelt_Cseh_Tamas","timestamp":"2020. július. 03. 14:26","title":"„Fáskerti elvtárs, legyen már olyan szíves” – kiderült, kiről énekelt Cseh Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1024c4db-1cbd-455b-9f73-2d9a6c455d17","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hétfőn nyit újra a párizsi Louvre, amely március közepén zárt be a koronavírus-járvány miatt. A világ leglátogatottabb múzeuma szigorú egészségügyi előírások mellett a tárlatok mintegy hetven százalékán fogad ismét látogatókat.","shortLead":"Hétfőn nyit újra a párizsi Louvre, amely március közepén zárt be a koronavírus-járvány miatt. A világ leglátogatottabb...","id":"20200704_40_millio_euros_kart_okozott_a_koronavirus_a_Louvrenak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1024c4db-1cbd-455b-9f73-2d9a6c455d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ab5458-4dba-4567-8f51-01dbf4b929a8","keywords":null,"link":"/elet/20200704_40_millio_euros_kart_okozott_a_koronavirus_a_Louvrenak","timestamp":"2020. július. 04. 18:14","title":"40 millió eurós kárt okozott a koronavírus a Louvre-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4590a0d6-4002-44ae-8013-fdf1bcc5d369","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője futotta a leggyorsabb kört az idénynyitó Forma-1-es Osztrák Nagydíj harmadik szabadedzésén, szombaton.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője futotta a leggyorsabb kört az idénynyitó...","id":"20200704_A_szabadedzeseken_nem_volt_ellenfele_Hamiltonnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4590a0d6-4002-44ae-8013-fdf1bcc5d369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33de9fb1-48a6-41ba-bfc2-40a3c75161b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_A_szabadedzeseken_nem_volt_ellenfele_Hamiltonnak","timestamp":"2020. július. 04. 13:41","title":"A szabadedzéseken nem volt ellenfele Hamiltonnak, Vettel nagyon lemaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tisztelői a Magyar Kupa augusztusi döntője előtt emlékezhetnek meg a 47 éves korában elhunyt vízilabdázótól.","shortLead":"Tisztelői a Magyar Kupa augusztusi döntője előtt emlékezhetnek meg a 47 éves korában elhunyt vízilabdázótól.","id":"20200703_benedek_tibor_bucsuztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1b4c43-a588-4de4-9070-bf02fab507cf","keywords":null,"link":"/elet/20200703_benedek_tibor_bucsuztatas","timestamp":"2020. július. 03. 14:25","title":"Családja elbúcsúztatta Benedek Tibort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]