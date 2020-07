Az aggályos tartalmú kérdőívben más dolgokra is rákérdeznek. Például arra, hogy a kitöltő szeretne-e kistestvért.

Érzékeny adatokra rákérdező kérdőívet osztogatnak az Erzsébet-táborokban lakó gyerekeknek, akiknek ki is kell azt tölteniük - írta az Index a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) felhívására hivatkozva.

A kérdőív négyoldalas, az első fele a kitöltő gyerekek adatait, a nemét, életkorát, lakóhelyét, irányítószámát és testvérei számát rögzíti. A továbbiakban pedig a vele egyháztartásban élőkről gyűjt be információkat. Például azt, hogy

a gyermekek mekkora házban lakik, van-e a családban autó, és milyen végzettsége van a szüleinek.

A kérdőívben ezután arra is rákérdeznek, hogy

a táborozó szeretne-e kistestvért,

hányasra osztályozná szüleit,

milyen gyakran szoktak például facebookozni,

és hogyan érezte magát tavasszal, amikor otthon kellett tanulnia.

A szakszervezet szerint a kérdőívvel több probléma is van. Mint írták, “olyan szubjektív tapasztalatokra, érzelmi viszonyulásokra is rákérdeznek a felmérés készítői, amelyek amellett, hogy szigorúan bizalmas információk, egy sima bekarikázós kérdőíven nem is igazán mérhetők fel szakszerűen”.

A kérdéssorokon a magyar kormány által létrehozott Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, azaz a KINCS logója szerepel és a PDSZ is a KINCS-et nevezi meg a kérdőívek megbízójaként.

Az Indexnek a KINCS meg is erősítette, hogy a Véleményed Kincs elnevezésű kutatás az Erzsébet Alapítvánnyal közös együttműködésük alapján valósul meg. Azt ugyanakkor, hogy a PDSZ által megosztott kérdéssorok tényleg valódiak-e, a kormány által létrehozott intézet nem erősítette meg, de nem is cáfolta azt,

A KINCS hivatalos válaszában azt viszont közölte, hogy

a kérdőívek "szülői nyilatkozathoz kötött, önkéntes és anonim kitöltését koordinálja az Erzsébet-táborokban, valamint a személyhez semmiképp nem köthető válaszok rögzítését végzi",

a kutatás szakmai irányítója a Kopp Mária Intézet,

a kitöltött kérdőívekben rögzített válaszok alapján adatbázist hoznak létre, majd "haladéktalanul megsemmisítik" a kitöltött kérdőíveket,

a KINCS pedig az összesített adatbázisból fog dolgozni, amelyben "a kitöltők semmilyen módon nem beazonosíthatók".

A KINCS szerint a kérdéssorral jelenleg kizárólag a Napközi Erzsébet-táborokban gyűjtenek adatokat. Azt is írták, hogy a PDSZ aggályai szerintük alaptalanok.