A nemrég véget ért első osztályú labdarúgó bajnokságban bronzérmes lett a Puskás Akadémia. A klubelnök Mészáros Lőrinc azért büszke a sikerre, mert több saját nevelésű játékossal érték el a harmadik helyet. Az üzleti életben is elkerülte a kudarc a felcsúti milliárdost: termőre fordult a 2Rule.

Hosszú interjút készített Szöllősi György a Nemzeti Sport főszerkesztője Mészáros Lőrinccel, aki többek között a Puskás Akadémia csapatát működtető alapítványnak az elnöke. Szöllősi szerint nagyon ritkán ad interjút Mészáros, de most sikerült. Az persze egészen biztosan nem nehezítette meg a feladatot, hogy a Nemzeti Sport jelenlegi főszerkesztője volt a Puskás Akadémia egykori kommunikációs igazgatója, illetve a sportújság korábban Mészáros lapja volt, amíg be nem olvadt a KESMA-ba.

A Puskás Akadémia a nemrég véget ért bajnokságban a 3. lett, ezzel kapcsolatban Mészáros elmondta, hogy rengetegen gratuláltak neki, köztük NB I.-es klubvezetők,

Kubatov Gábor, Leisztinger Tamás, Garancsi Pista, Végh Gábor.

A Mezőkövesd elnöke, Tállai András viszont nem.

Szöllősi közbevetésére, hogy az elmúlt években azonban rengeteg külföldi és máshonnan igazolt játékossal volt tele a Puskás Akadémia felnőttegyüttese Mészáros azt mondta, hogy azért különösen büszke az eddigi legnagyobb sikerükre, a nemzetközi szereplést érő bajnoki bronzéremre, mert részben saját nevelésű, rendszeresen játszó futballistákkal érték el. (A Tranfermarkt.de szerint jelenleg 26 játékosa van a csapatban, ebből 11 külföldi játékos - a szerk.)

Az interjúból kiderült, hogy

a Puskás Akadémia NB I.-es csapata egy évben mintegy 10 millió euróból, vagyis uszkve 3,5 milliárd forintból gazdálkodik,

bár a klubelnök hozzátette, hogy ebben a még korosztályos csapatokban szereplő, de már profi szerződésű többtucatnyi akadémista játékos fizetése is benne van. Csak összehasonlításképpen: a most az első osztályból kiesett többszörös bajnok Debrecen éves költségvetése 1,2 milliárd forint volt.

Az alacsony nézőszámról is beszélt Mészáros, azt mondta "nem vitatom, hogy így van, tudjuk is a helyünket, tisztában vagyunk azzal, hogy vannak országos, nagy egyesületek, amelyeknek mindenütt, még a határon túl is vannak szurkolóik. Vannak aztán kisebb, regionálisan fontos csapatok, a miénk pedig főleg az utánpótlás elitképzésére jött létre, és

fiatal élvonalbeli klubként sokat kell még dolgoznunk azért, hogy legalább annyi szurkolónk legyen, amennyi az egyébként szerény előrelátással mindössze alig négyezresre épített stadionunkat rendre megtölti."

Az is szóba került, hogy vannak lapok, amelyek nem Puskás Akadémiaként, hanem Felcsútként emlegetik a csapatát. Mészáros Lőrinc azt mondta, ez nem bántja, mert arra is büszke, ha a szülőfaluját emlegetik. "A helyi politikától ugyan visszavonultam, de ezért nem fáj a szívem, mert így is sok mindent tudok tenni a településért.

Polgármesterként óriási nyomás nehezedett rám az ellenzéki sajtó részéről, sértegettek, zaklattak, számtalanszor megbántottak, amit a családom segített elviselni."

Szóba került a 2Rule is, Mészáros sportszermárkája, ami, ahogy Szöllősi jellemezte, termőre fordult. Azt mondta erről a klubelnök, hogy valóban így van, de szerinte itt nem is a profit a legfontosabb, inkább az, hogy legyen egy magyar sportszermárka, amely ha versenyre természetesen nem is kelhet a nagy nemzetközi cégekkel, alternatívát kínálhat azoknak, akik a hazai brandet választanák.