[{"available":true,"c_guid":"b500badb-c7e1-4834-bf91-6816004a3269","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatást bocsát útjára a nagy zenestreaming szolgáltató: egyénre szabott lejátszási listát készít az edzésekhez","shortLead":"Új szolgáltatást bocsát útjára a nagy zenestreaming szolgáltató: egyénre szabott lejátszási listát készít az edzésekhez","id":"20200712_spotify_lejatszolista_edzeshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b500badb-c7e1-4834-bf91-6816004a3269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee8936b-3d51-40f0-8d9a-fe2a266071d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_spotify_lejatszolista_edzeshez","timestamp":"2020. július. 12. 15:03","title":"Zenére jobban esik: személyre szabott válogatással segít a Spotify az edzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A karambolozó autó egyik utasa is megsérült.","shortLead":"A karambolozó autó egyik utasa is megsérült.","id":"20200711_Halalos_balesetet_szenvedett_egy_motoros_a_Hungaria_koruton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeaae9a-f0da-4ead-83f8-2485896c0c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200711_Halalos_balesetet_szenvedett_egy_motoros_a_Hungaria_koruton","timestamp":"2020. július. 11. 08:33","title":"Baleset volt a Hungária körúton, egy motoros meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","shortLead":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","id":"20200712_capatamadas_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5904f9a9-1260-4de6-94d2-58d698213864","keywords":null,"link":"/elet/20200712_capatamadas_ausztralia","timestamp":"2020. július. 12. 16:02","title":"Cápa végezhetett egy tizenéves szörfössel Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5422da99-3a6e-491f-9640-c831651b780d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Öt évvel ezelőtt július 11-én halt meg Omar Sharif (1932–2015), a nőcsábász, akit éles elmével, nyelv- és színészi tehetséggel is megáldott a sors. Rengeteg pénzt keresett, de képes volt még többet elszórni. Sok rossz filmben szerepelt, de örökre ő lesz Doktor Zsivágó, belé lesz szerelmes a Funny Girl, és ő lesz a színészek között a legnagyobb bridzsbajnok, s a bridzsbajnokok között a legnagyobb színész.","shortLead":"Öt évvel ezelőtt július 11-én halt meg Omar Sharif (1932–2015), a nőcsábász, akit éles elmével, nyelv- és színészi...","id":"20200710_sharif","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5422da99-3a6e-491f-9640-c831651b780d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556aae37-4f49-4a58-9d6b-700447fd05af","keywords":null,"link":"/360/20200710_sharif","timestamp":"2020. július. 10. 17:00","title":"A világhírű színész, aki magánéleti szerepeiben alakította a legnagyobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","shortLead":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","id":"20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ba926-f0be-4237-bf3a-27e0e24bb50d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","timestamp":"2020. július. 12. 10:41","title":"Az egykor Simicska emberének tarott Horváth Pétert nevezte ki Orbán az Energiahivatal élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"129 ember van még kórházban.","shortLead":"129 ember van még kórházban.","id":"20200711_Hat_ujabb_beteg_van_itthon_ket_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ea570-c33b-4afb-b823-5dc557f04cbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Hat_ujabb_beteg_van_itthon_ket_ember_meghalt","timestamp":"2020. július. 11. 08:25","title":"Hat újabb beteg van itthon, két ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f94e0d-2c52-46fc-961c-c922b3774fdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A balesetben szerencsére nem sérült meg senki.","shortLead":"A balesetben szerencsére nem sérült meg senki.","id":"20200711_Lefutott_a_sinekrol_a_lillafuredi_kisvasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78f94e0d-2c52-46fc-961c-c922b3774fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de596579-2117-4f2d-9f83-a8ba20f15766","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Lefutott_a_sinekrol_a_lillafuredi_kisvasut","timestamp":"2020. július. 11. 18:33","title":"Lefutott a sínekről a lillafüredi kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cb1abd-c7c9-481d-b86c-6156ae9cb36f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Magyarország jól kombinálta a közegészségügyi és a szociális intézkedéseket – összegezte az elmúlt hónap járványügyi tapasztalatait a sajtónak a WHO magyarországi irodájának vezetője. Lédia Lazeri elmondta: az ajánlásaikat mindig a legfrissebb tudományos eredményekre alapozva frissítik, de a tagállamokon múlik, mennyit és hogyan tartanak be belőle. Az esetleges második hullám kezelésének sikere minden eddiginél jobban múlik majd azon, az emberek betartják-e az egészségügyi tanácsokat. ","shortLead":"Magyarország jól kombinálta a közegészségügyi és a szociális intézkedéseket – összegezte az elmúlt hónap járványügyi...","id":"20200710_WHO_magyar_jarvanykezeles_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33cb1abd-c7c9-481d-b86c-6156ae9cb36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d2c220-f68f-4189-8ab6-ad04cbd41552","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_WHO_magyar_jarvanykezeles_koronavirus","timestamp":"2020. július. 10. 16:45","title":"Van, amiben a WHO is tanult a magyar járványkezelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]