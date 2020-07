Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f649f155-5c8d-41fe-9652-25a9798682b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Ubisoft idén ősszel adja ki az Assassin's Creed és a Watch Dogs játékáinak következő részét. A szoftverek pár hét különbséggel jelennek majd meg.","shortLead":"A francia Ubisoft idén ősszel adja ki az Assassin's Creed és a Watch Dogs játékáinak következő részét. A szoftverek pár...","id":"20200713_assassins_creed_valhalla_watch_dogs_legion_megjelenesi_datum_ubisoft_forward_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f649f155-5c8d-41fe-9652-25a9798682b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a01c5aa-3a07-4e1f-99de-5d5a221c9a40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_assassins_creed_valhalla_watch_dogs_legion_megjelenesi_datum_ubisoft_forward_osszefoglalo","timestamp":"2020. július. 13. 15:03","title":"Két remek Ubisoft-játék is jön ősszel, köztük az új Assassin's Creed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a478f5-3895-4afe-bd52-70bca52ee952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 82 éves asszony egy ismerős elmondása szerint attól félt, nem tud vigyázni a gyerekre, aki pénteken kizuhant az ablakból. ","shortLead":"A 82 éves asszony egy ismerős elmondása szerint attól félt, nem tud vigyázni a gyerekre, aki pénteken kizuhant...","id":"20200712_Tobbszor_kerte_a_koszegi_nagymama_a_fiat_hogy_ne_bizza_ra_a_kislanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11a478f5-3895-4afe-bd52-70bca52ee952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcb884c-6c61-4fbb-bdb2-25415e90ebc0","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Tobbszor_kerte_a_koszegi_nagymama_a_fiat_hogy_ne_bizza_ra_a_kislanyat","timestamp":"2020. július. 12. 19:33","title":"Többször kérte a kőszegi nagymama a fiát, hogy ne bízza rá a kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be a cég.","shortLead":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be...","id":"20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bac569-7460-4f7b-b62e-86a5780dc0db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","timestamp":"2020. július. 13. 09:33","title":"Brutális, 125W-os gyorstöltőt mutat be az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d9af4a-ba44-4734-bd45-a92cf485e666","c_author":"DW","category":"elet","description":"Drámai következményei lehetnek a COVID-19 járványnak Dél-Afrikában? A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Drámai következményei lehetnek a COVID-19 járványnak Dél-Afrikában? A Deutsche Welle riportja.","id":"20200713_Dramai_kovetkezmenyei_lehetnek_a_COVID19nek_DelAfrikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4d9af4a-ba44-4734-bd45-a92cf485e666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f1702-3735-47c1-b9da-c2b107d54a60","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Dramai_kovetkezmenyei_lehetnek_a_COVID19nek_DelAfrikaban","timestamp":"2020. július. 13. 17:58","title":"Hogy végezhet egy vírus olyanokkal, akiket meg sem fertőzött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f0d7fe-e15b-41a0-8379-405a54f1a1df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BMW-emblémás bútorokra járőrözés során figyeltek fel a NAV ellenőrei.","shortLead":"A BMW-emblémás bútorokra járőrözés során figyeltek fel a NAV ellenőrei.","id":"20200714_hamis_butor_nav_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08f0d7fe-e15b-41a0-8379-405a54f1a1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd233f25-8c92-4da6-8982-c8abba336d75","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_hamis_butor_nav_bmw","timestamp":"2020. július. 14. 10:41","title":"Igazán ízléstelen hamis bútorokat foglalt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Betiltanák az Egyesült Államokban a TikTok alkalmazást, kérdés viszont, mit szólnának ehhez a felhasználók. Az app ugyanis egyértelmű népszerűségi éllovas.","shortLead":"Betiltanák az Egyesült Államokban a TikTok alkalmazást, kérdés viszont, mit szólnának ehhez a felhasználók. Az app...","id":"20200714_sensor_tower_a_legnepszerubb_mobil_appok_2020_junius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a946562a-1ec8-4bc4-ab48-64a060a29b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78a874a-01eb-4f2b-ae38-614fdb68af7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_sensor_tower_a_legnepszerubb_mobil_appok_2020_junius","timestamp":"2020. július. 14. 11:33","title":"Ezeket az appokat tölti mindenki mostanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az államfő \"különös gonddal\" vizsgálta a törvénnyel kapcsolatos kritikákat. Szerinte a 300 ezer kisadózó semmiféle változást nem fog tapasztalni.","shortLead":"Az államfő \"különös gonddal\" vizsgálta a törvénnyel kapcsolatos kritikákat. Szerinte a 300 ezer kisadózó semmiféle...","id":"20200713_ader_janos_kata_adozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a370ee-1d55-4630-9d05-5d2917d517de","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_ader_janos_kata_adozas","timestamp":"2020. július. 13. 17:07","title":"Áder aláírta a kata szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b321e60-06ec-4a2d-b0ce-93607bc8cdf0","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Meghökkentő a hasonlóság a világhírű orosz írónő, Ljudmila Ulickaja új könyvének és Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmje, a Testről és lélekről címe között. Ulickaja tud erről, azt mondta, a filmnek és a könyvnek a lényeget tekintve sok köze van egymáshoz.","shortLead":"Meghökkentő a hasonlóság a világhírű orosz írónő, Ljudmila Ulickaja új könyvének és Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas...","id":"202028__a_lelek_testerol__muveszi_ezoteria__magikus_vilag__hullamzo_kedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b321e60-06ec-4a2d-b0ce-93607bc8cdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9164f82e-7df8-4932-8880-1271fe861ed3","keywords":null,"link":"/360/202028__a_lelek_testerol__muveszi_ezoteria__magikus_vilag__hullamzo_kedely","timestamp":"2020. július. 13. 17:00","title":"Ulickaja a lélek testéről írt, könyvét a Testről és lélekről főszereplője fordította ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]