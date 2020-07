Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf128afa-4fd0-4a90-914c-dbe4cf4bc107","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A diplomáciától idén búcsúzó és üzleti karriert tervező budapesti brit nagykövet a szobordöntési hullámról kifejtette, hogy számára Winston Churchill például minden hibája ellenére nemzeti hős. A rasszizmus ellen persze fel kell lépni, de szobrokat rongálni vagy morálisan ítélkezni, az Iain Lindsay szerint nincs rendben. Nem lehet valaki egyszerre ügyész, esküdtszék és bíró. Egy demokráciában szabályok, törvények, megválasztott kormányok vannak, ha valakik azt hiszik, hogy morálisan mások fölött állnak, az anarchiához vezet.","shortLead":"A diplomáciától idén búcsúzó és üzleti karriert tervező budapesti brit nagykövet a szobordöntési hullámról kifejtette...","id":"20200714__Iain_Lindsay_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf128afa-4fd0-4a90-914c-dbe4cf4bc107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7b06f1-c9b8-4b39-a5a3-5495cd38963d","keywords":null,"link":"/360/20200714__Iain_Lindsay_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 14. 13:00","title":"\"Ha nekiállunk átírni a történelmet, hol kezdjük?\" – Iain Lindsay a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állampapírok iránti kereslet csökkent, részvényeket viszont többen vettek, hátha a válság után majd megnő az értékük.","shortLead":"Az állampapírok iránti kereslet csökkent, részvényeket viszont többen vettek, hátha a válság után majd megnő az értékük.","id":"20200714_vagyon_leggazdagabb_magyarok_allampapir_reszveny_megtakaritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd78d5c-7af6-4e8c-9d2b-a07aa5bf74c5","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_vagyon_leggazdagabb_magyarok_allampapir_reszveny_megtakaritas","timestamp":"2020. július. 14. 08:10","title":"A legtehetősebb magyarok még a járvány alatt is gazdagodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3de6792-2bb4-4cb2-a858-624cbfa33187","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU-nak lépnie kell, mert a magyar miniszterelnök és barátai szétverik a jogállamot, ráadásul brüsszeli pénzeken gazdagodnak meg. Ezt írja a német zöldek egyik EP-képviselője a Frankfurter Rundschauban, miután nemrégiben tanulmányutat tett Magyarországon. Német EP-képviselő: Magyarországon már nincs hely az ellenzék számára

Az EU-nak lépnie kell, mert a magyar miniszterelnök és barátai szétverik a jogállamot, ráadásul brüsszeli pénzeken gazdagodnak meg. Ezt írja a német zöldek egyik EP-képviselője a Frankfurter Rundschauban, miután nemrégiben tanulmányutat tett Magyarországon. Hamarosan bárki megveheti.","shortLead":"Őrült jó járgányt talált fel párjának az ezermester vlogger, még terepezni is lehet vele. Kerekes szék, de nem kerekesszék: jó buli mozgássérülteknek

Őrült jó járgányt talált fel párjának az ezermester vlogger, még terepezni is lehet vele. Hamarosan bárki megveheti. Messze nem Orbán Viktoron múlik, lesz-e megállapodás a pénteki, az új uniós költségvetésről szóló EU-csúcson. ","shortLead":"Nagyon távoliak az álláspontok az EU-s mentőalappal kapcsolatban. 