Kialakulóban a kommunista kapitalizmus rendszere, és Magyarország is efelé sodródik. Pontosabban: efelé rángatja az országot a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Vélemény.","shortLead":"Hongkong legújabb kori története, a Kínához visszacsatolásáról szóló megállapodás és az azzal kapcsolatos konfliktusok...","id":"202028_szemetek_hongkongra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b666522e-a5d2-4e99-8bd9-8a6c884a33ec","keywords":null,"link":"/360/202028_szemetek_hongkongra","timestamp":"2020. július. 15. 17:00","title":"Révész Sándor: Épül a kommunista kapitalizmus, közös a sorsunk Hongkonggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1ecdd5-82bf-4baa-81d1-83e6b3105ccc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két lakóparkot árverezhetnek el, mert az építtetőjük nem fizetett a hitelezőjének. Azok, akik lakást vásároltak bennük, elbukhatják az ingatlant és a pénzüket is. ","shortLead":"Két lakóparkot árverezhetnek el, mert az építtetőjük nem fizetett a hitelezőjének. Azok, akik lakást vásároltak bennük...","id":"20200714_veresegyhaz_lakopark_torlesztes_arveres_lakasvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1ecdd5-82bf-4baa-81d1-83e6b3105ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9605473e-333c-4d4e-acf1-0b726f18aab4","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_veresegyhaz_lakopark_torlesztes_arveres_lakasvasarlas","timestamp":"2020. július. 14. 21:27","title":"Száznál is több család veszítheti el még meg sem épült lakását Veresegyházon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt kap. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt...","id":"20200714_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e8ca4f-73af-442e-9f6b-99b5544e68c5","keywords":null,"link":"/360/20200714_Radar360","timestamp":"2020. július. 14. 08:00","title":"Radar360: Nálunk tesztelnek, a briteknél pontoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők bevonásával.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők...","id":"20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8144302-be8e-485b-bc4a-0654feba2510","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","timestamp":"2020. július. 13. 21:28","title":"Egészségügyi reform jöhet, kérdőívet kapnak az ellátásban dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple belement, hogy 500 millió dollárig kártérítést fizessen bizonyos amerikai felhasználóknak, akik kifogásolták, hogy a cég visszafogja az iPhone-juk teljesítményét.","shortLead":"Az Apple belement, hogy 500 millió dollárig kártérítést fizessen bizonyos amerikai felhasználóknak, akik kifogásolták...","id":"20200714_iphoneok_lassitasa_batterygate_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b37e23-cfb4-4fbb-be15-135eae51cf8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_iphoneok_lassitasa_batterygate_apple","timestamp":"2020. július. 14. 10:25","title":"Amerikában már lehet igényelni a bánatpénzt a lelassított iPhone-ok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István azt írta a Facebookon, nem szeretné, hogy Bogdán László családját, vagy Cserdi községet terhelnék a temetés költségei, ezért azt átvállalják.","shortLead":"Ujhelyi István azt írta a Facebookon, nem szeretné, hogy Bogdán László családját, vagy Cserdi községet terhelnék...","id":"20200715_bogdan_laszlo_temetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957b772b-150d-4253-bec2-3b30ae83fcec","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_bogdan_laszlo_temetes","timestamp":"2020. július. 15. 16:45","title":"Márki-Zay Péter és Ujhelyi István átvállalja Bogdán László temetésének költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi még tavaly mutatta meg, mire képes a Super Charge Turbo névre keresztelt gyorstöltő prototípusa. A jelek szerint sikerült véglegesíteni a technológiát.","shortLead":"A Xiaomi még tavaly mutatta meg, mire képes a Super Charge Turbo névre keresztelt gyorstöltő prototípusa. A jelek...","id":"20200714_xiaomi_100w_tolto_gyorstoltes_super_charge_turbo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9f0f77-ad54-4c8b-b692-7b4f975c3535","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_xiaomi_100w_tolto_gyorstoltes_super_charge_turbo","timestamp":"2020. július. 14. 18:03","title":"Mobiltöltés 17 perc alatt: augusztusban debütálhat a Xiaomi 100W-os gyorstöltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]