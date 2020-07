Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban újra a százat közelíti az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, Szlovéniában jobb a helyzet, de ott is nő a mutató.","shortLead":"Horvátországban újra a százat közelíti az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, Szlovéniában jobb a helyzet...","id":"20200715_jarvany_Horvatorszag_Szlovenia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d2a087-6137-424b-abcd-97aab94c0e45","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_jarvany_Horvatorszag_Szlovenia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 18:25","title":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Elfogyott a válságkezelésre viharos gyorsasággal félretett keret, legalábbis az a pénz, amit a kormány eredetileg beletett. Igaz, sose volt igazi alap, inkább csak annak felcímkézett zárolások. És sose volt gazdaságvédelmi, legfeljebb annyira, amennyire bármilyen, bármire elköltött forint védi a gazdaságot.","shortLead":"Elfogyott a válságkezelésre viharos gyorsasággal félretett keret, legalábbis az a pénz, amit a kormány eredetileg...","id":"20200716_A_kormany_nagy_buveszmutatvanya_a_gazdasagvedelmi_alap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba038933-f39d-403f-991f-f6b2ee5342fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_A_kormany_nagy_buveszmutatvanya_a_gazdasagvedelmi_alap","timestamp":"2020. július. 16. 06:30","title":"A kormány nagy bűvészmutatványa: a „gazdaságvédelmi” „alap”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így enyhítik a válságot. A három- és többgyermekes családok járnak a legjobban.","shortLead":"Így enyhítik a válságot. A három- és többgyermekes családok járnak a legjobban.","id":"20200716_izrael_penzosztas_koronavirus_jarvany_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c64e40-0aa0-4c03-b57f-7b55caaac12b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_izrael_penzosztas_koronavirus_jarvany_valsag","timestamp":"2020. július. 16. 08:07","title":"Izraelben mindenki pénzt kap a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526bc0fb-072d-4db1-89f2-f3a2a2208d0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi 153 úti célból jelenleg 92 érhető el.","shortLead":"A tavalyi 153 úti célból jelenleg 92 érhető el.","id":"20200715_ferihegy_utasforgalom_valentinyi_katalin_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=526bc0fb-072d-4db1-89f2-f3a2a2208d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4945b0d-bfa4-4a84-b276-80e8043ef85b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_ferihegy_utasforgalom_valentinyi_katalin_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 11:14","title":"94 százalékkal esett vissza Ferihegy utasforgalma a tavalyihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már most bebiztosíthatja 34. bajnoki serlegét a Real Madrid a spanyol élvonalban.","shortLead":"Már most bebiztosíthatja 34. bajnoki serlegét a Real Madrid a spanyol élvonalban.","id":"20200715_Csutortokon_bajnok_lehet_a_Real_Madrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9b83c3-e0a4-4e55-9878-869f66d3c779","keywords":null,"link":"/sport/20200715_Csutortokon_bajnok_lehet_a_Real_Madrid","timestamp":"2020. július. 15. 16:43","title":"Csütörtökön bajnok lehet a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f6d058-79f3-4f4f-b71e-4297fd64148a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki kíváncsi arra, milyen illata van az űrnek, az akár parfüm formájában is elérheti.","shortLead":"Ha valaki kíváncsi arra, milyen illata van az űrnek, az akár parfüm formájában is elérheti.","id":"20200716_eau_de_space_ur_illatu_parfum_kickstarter_rendelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75f6d058-79f3-4f4f-b71e-4297fd64148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca3b7da-6146-469c-971f-ded1d0f48513","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_eau_de_space_ur_illatu_parfum_kickstarter_rendelesek","timestamp":"2020. július. 16. 10:33","title":"Ezrével rendelik az emberek az űr illatú parfümöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabálytalan pályaelhagyások miatt öridőt törölhetnek és büntetést oszthatnak a stewardok.","shortLead":"A szabálytalan pályaelhagyások miatt öridőt törölhetnek és büntetést oszthatnak a stewardok.","id":"20200716_a_hungaroring_harom_kanyarjaban_nagyon_kell_figyelniuk_a_pilotaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f29b14e-522f-4bc6-b686-5989fc332f28","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_a_hungaroring_harom_kanyarjaban_nagyon_kell_figyelniuk_a_pilotaknak","timestamp":"2020. július. 16. 18:41","title":"A Hungaroring három kanyarjában nagyon kell figyelniük a pilótáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c5032d-c7a1-4fc4-b2ac-5cca3dedbd68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormányfő az uniós költségvetés vétójával fenyegetőzik, mert úgy gondolja, a járvány miatti uniós válságkezelésben nőtt a mozgástere. Ráadásul az ő olvasatában Magyarország a nagyvonalú.","shortLead":"A kormányfő az uniós költségvetés vétójával fenyegetőzik, mert úgy gondolja, a járvány miatti uniós válságkezelésben...","id":"20200715_Europa_lerablasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c5032d-c7a1-4fc4-b2ac-5cca3dedbd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c54b8a4-4ebb-4e42-a3be-da89c648a674","keywords":null,"link":"/360/20200715_Europa_lerablasa","timestamp":"2020. július. 15. 13:00","title":"Orbán Viktor provokál és zsarol az EU-csúcs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]