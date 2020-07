A Lánchíd felújításáról tartott pénteken sajtótájékoztatót Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, Fendrik László, a BKK vezérigazgatója és Szőke Gábor a Budapest Közút vezetője.

Tüttő Kata beszélt elsőként, elmondta, sokan értetlenül állhatnak a felújítás körüli ügyek miatt. A felújítást szerinte nem 9 hónapja várják, hanem 9 éve. Már 2012-ben jelezték a szakemberek a városvezetésnek, hogy fel kell újítani. Tüttő szerint a felújítás olyan, mint egy asztal, amelyiknek három lába van:

az első és legfontosabb láb a műszaki tartalom, mert nem mindegy, hogy miről van szó, felújításról vagy új hídról.

A felújítás mellett döntöttek, a korábbi tervekhez képest a Váralagút és a villamos aluljáró rekonstrukciója kiesett a "csomagból". A második legfontosabb a pénz, amit erre szánnának. Ez a láb billeg, mert Tüttő szerint a kormány azt a 6 milliárd forintot sem adta még oda Budapestnek, amit ígértek. A főpolgármester-helyettes elmondta, bízik benne, hogy ez végül megoldódik. Sőt, a fővárosiak adóbevételéből 22 milliárdot vontak el. A harmadik láb a jogi és közbeszerzési rész, ami épp folyamatban van.

Szőke Gábor elmondta, ők végzik a hídmesteri szolgálatot a fővárosban. 1988-ban volt utoljára a Lánchídon felújítás, ami csak felületi kezelés volt inkább. A 2011-es vizsgálat szerint az acélszerkezet elrozsdásodott, a vasbeton részeken pedig a beton mállásáról számoltak be. Az elmúlt időben heti hídszemléket tartanak. 2019 decemberében készült szakértői vélemény kimondta, hogy a láncelemek már nem töltik be a funkciójukat és a híd aljáról lehulló vasbetondarabok balesetveszélyesek. Ezt az elmúlt időszakban ipari alpinisták hárítják el. A távtartókat meg kellett erősíteni ideiglenesen, ezt nemrég elvégezték. Az öt tonnánál nehezebb járműveket is letiltották a hídról, hogy kevesebb terhelés érje azt. Leszögezte:

a híd nem fog leszakadni, várhatóan a felújításig lezárásra sem lesz szükség, biztonságosan lehet használni.

Fendrik László, a BKK megbízott vezérigazgatója elmondta, a jövő héten a központ igazgatósága jóváhagyhatja a tender kiírását. A közbeszerzést még ebben a hónapban kiírhatják, 2021 februárban lehet nyertest hirdetni és márciusban kezdődhet a felújítás. Harminc hónapra tervezik a munkálatokat, ebből 18 hónapig lenne lezárva a híd. Fendrik szerint

2023-ban lehet újra átadni majd a forgalomnak a Lánchidat.

A hvg.hu kérdésére Tüttő Kata elmondta, hogy ha magasabb lenne az ajánlatokban szereplő összeg (23 milliárd forint körül lehet), mint amit a Lánchíd felújítására szánhatnak, akkor a kormánnyal közösen kell kitalálniuk, hogy mi legyen a következő lépés. Ez a felújítás egyébként 25 évre fog szólni.

Pénteken kiderült egyébként, hogy tovább tolódik a tender kiírása, még nem döntött a Lánchíd felújítási közbeszerzésének kiírásáról a BKK igazgatósága, pedig erre a hétre ígérték. Az Indexnek Wintermantel Zsolt igazgatósági tag azt mondta, hogy várhatóan a jövő héten születik döntés.