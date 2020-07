Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt 15 évben 12 százalékkal nőtt azoknak a fiatal felnőtteknek az aránya, akik szüleikkel élnek.","shortLead":"Az elmúlt 15 évben 12 százalékkal nőtt azoknak a fiatal felnőtteknek az aránya, akik szüleikkel élnek.","id":"20200716_27_evesen_koltoznek_el_otthonrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b5d7ac-6d1e-4f1a-b1fd-8426a187c899","keywords":null,"link":"/elet/20200716_27_evesen_koltoznek_el_otthonrol","timestamp":"2020. július. 16. 19:20","title":"27 évesen költözik el szüleitől az átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8619bb1c-03e8-41fa-9395-296a4b0e38f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan megfigyelőeszközt terveztek, amely egy holdjáró hasán is elfér. Az ötletet 30 ezer dollárral (kb. 9,2 millió forinttal) jutalmazta a NASA.","shortLead":"Olyan megfigyelőeszközt terveztek, amely egy holdjáró hasán is elfér. Az ötletet 30 ezer dollárral (kb. 9,2 millió...","id":"20200717_puli_space_technologies_nasa_palyazat_regolit_hold_hidrogen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8619bb1c-03e8-41fa-9395-296a4b0e38f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44eb3962-c13d-4ac8-9025-984e58cec179","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_puli_space_technologies_nasa_palyazat_regolit_hold_hidrogen","timestamp":"2020. július. 17. 17:03","title":"A magyar Puli nyerte a NASA pályázatának fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b56e02-f979-4b82-8f9b-d2371a337b32","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Mind több bejelentés érkezik az interneten terjedő pedofil tartalmakról, hiszen minden negyedik tizenéves kapott már kéretlen szexuális üzenetet idegentől. A fiatalok becserkészésének elsődleges terepe inkább az Instagram, egy felügyelet nélkül hagyott gyerek webkamerája pedig olyan dolgokat rögzíthet, ami sok szülő rémálmában sem fordulna elő. Sorra vettük a gyerekekre leselkedő online veszélyeket. ","shortLead":"Mind több bejelentés érkezik az interneten terjedő pedofil tartalmakról, hiszen minden negyedik tizenéves kapott már...","id":"20200717_Tudja_mi_az_a_grooming_Ez_tortenik_ha_megprobaljak_behalozni_a_gyereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b56e02-f979-4b82-8f9b-d2371a337b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a69c81-0330-4dd8-afe4-37ed0313ffb2","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Tudja_mi_az_a_grooming_Ez_tortenik_ha_megprobaljak_behalozni_a_gyereket","timestamp":"2020. július. 17. 16:48","title":"Tudja, mi az a grooming? Ez történik, ha megpróbálják behálózni a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zsűri „sok tetszetős sort, dallamrészt talált a szurkolók és profi zenészek alkotásaiban, összességében egyik pályamű sem felelt meg maradéktalanul az elképzeléseiknek”.\r

","shortLead":"A zsűri „sok tetszetős sort, dallamrészt talált a szurkolók és profi zenészek alkotásaiban, összességében egyik pályamű...","id":"20200717_mtk_indulo_palyazat_zsuri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ebaf9d-dd93-4ae2-8e60-c5b8bb4a49cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_mtk_indulo_palyazat_zsuri","timestamp":"2020. július. 17. 06:21","title":"Pályázaton keresték, nem lett meg az MTK új indulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d35608-6099-4054-9167-2303a565f668","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évente több milliárd óvszer landol a szemétben, és a fogamzásgátló tabletták környezetre káros hatásáról is egyre több szó esik. A szex óriási üzlet, és úgy tűnik a zöld szex is. Vegán óvszerek, napelemes, energiatakarékos szexjátékok: a zöldhullám, úgy tűnik, hogy a hálószobát is utolérte. ","shortLead":"Évente több milliárd óvszer landol a szemétben, és a fogamzásgátló tabletták környezetre káros hatásáról is egyre több...","id":"20200717_Hogyan_szexeljunk_kornyezetbarat_modon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48d35608-6099-4054-9167-2303a565f668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b650401a-3009-46c7-b276-55340f821507","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Hogyan_szexeljunk_kornyezetbarat_modon","timestamp":"2020. július. 17. 11:00","title":"Hogyan szexeljünk környezetbarát módon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos javaslata alapján zártak volna be több dohányboltot.","shortLead":"A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos javaslata alapján zártak volna be több dohányboltot.","id":"20200716_trafik_dohanybolt_lazar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7c74ea-d1ce-4a4c-9a8c-476ab7a1f2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_trafik_dohanybolt_lazar","timestamp":"2020. július. 16. 13:50","title":"A kormány felülírta Lázárt, megmenekülnek a bezárásra ítélt trafikok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200717_kockapoker_a_hvg360on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1162e7b6-58f0-48c2-aba8-61f9a9ef10c4","keywords":null,"link":"/360/20200717_kockapoker_a_hvg360on","timestamp":"2020. július. 17. 12:11","title":"Kockapóker a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f30c59b-b8f0-480f-bfbc-a62b3d17f424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyárban összesen 250-en dolgoznak.","shortLead":"A gyárban összesen 250-en dolgoznak.","id":"20200717_Negy_dolgozo_lett_koronavirusos_egy_nagykorosi_uzemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f30c59b-b8f0-480f-bfbc-a62b3d17f424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8badfdb-5b7f-45a4-9046-9bd8e4a9c8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Negy_dolgozo_lett_koronavirusos_egy_nagykorosi_uzemben","timestamp":"2020. július. 17. 15:14","title":"Négy dolgozó lett koronavírusos egy nagykőrösi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]