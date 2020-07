Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 169 új fertőzöttet találtak és 1393 aktív esetről tudnak a hatóságok. Salzburgban ismét kötelezővé teszik a szájmaszkot a hivatalokban.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 169 új fertőzöttet találtak és 1393 aktív esetről tudnak a hatóságok. Salzburgban ismét kötelezővé...","id":"20200717_ausztria_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a1d845-79ee-4656-bae6-2c45009c9d8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. július. 17. 20:59","title":"Másfélszeresére ugrott a napi fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Harmincnegyedszer is bajnok lett a Real Madrid csütörtökön, a Barcelona pedig újabb kínos vereségbe futott bele, ezúttal az Osasuna ellen, hazai pályán. A katalánok edzője és klasszisa is értékelte saját teljesítményüket. ","shortLead":"Harmincnegyedszer is bajnok lett a Real Madrid csütörtökön, a Barcelona pedig újabb kínos vereségbe futott bele...","id":"20200717_Messi_Ezzel_a_hozzaallassal_elveszitjuk_a_Napoli_elleni_csatat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8a7e44-221c-4548-8e97-4ab729a5ae88","keywords":null,"link":"/sport/20200717_Messi_Ezzel_a_hozzaallassal_elveszitjuk_a_Napoli_elleni_csatat_is","timestamp":"2020. július. 17. 16:45","title":"Messi: Ezzel a hozzáállással elveszítjük a Napoli elleni csatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6312d18a-68ea-4cbc-858b-6928c07323de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha zenei klipek, akkor YouTube – ennek szeretne véget vetni a Facebook.","shortLead":"Ha zenei klipek, akkor YouTube – ennek szeretne véget vetni a Facebook.","id":"20200716_facebook_zenei_videok_videoklip_zenekar_youtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6312d18a-68ea-4cbc-858b-6928c07323de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab877201-0a2b-46bb-93f8-151477536f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_facebook_zenei_videok_videoklip_zenekar_youtube","timestamp":"2020. július. 16. 11:33","title":"A Facebook levadászná a YouTube nézőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök kabinetfőnöke szerint egyelőre nincs konkrét időpont, hogy mikor tiltanák be a TikTokot, de szerinte nem hónapokban érdemes számolni.","shortLead":"Az amerikai elnök kabinetfőnöke szerint egyelőre nincs konkrét időpont, hogy mikor tiltanák be a TikTokot, de szerinte...","id":"20200716_tiktok_betiltasa_usa_kina_bytedance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec28f8bf-ad30-47db-a558-bbadb8be4b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_tiktok_betiltasa_usa_kina_bytedance","timestamp":"2020. július. 16. 15:08","title":"Heteken belül betilthatják a TikTokot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan a fővárosban van a legtöbb beteg, de lakosságarányosan nézve már az látszik, hogy Zala megyében rosszabb a járványügyi helyzet.","shortLead":"Ugyan a fővárosban van a legtöbb beteg, de lakosságarányosan nézve már az látszik, hogy Zala megyében rosszabb...","id":"20200716_koronavirus_fertozottek_megyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258ee06d-3e39-4338-8d28-8a3e53aaf28d","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_koronavirus_fertozottek_megyek","timestamp":"2020. július. 16. 18:58","title":"Zala arányaiban a legfertőzöttebb megye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658c0afb-52da-45a0-bf5b-3821367a33fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy újabb, a mélyben kalandozó, az élet alapvető kérdéseire választ kereső skandináv filmről, valamint egy felnőtteknek is, gyerekeknek is izgalmakat kínáló animációs filmről van szó.","shortLead":"Egy újabb, a mélyben kalandozó, az élet alapvető kérdéseire választ kereső skandináv filmről, valamint egy felnőtteknek...","id":"202029_film__kovetkezo_napok_remeny_medvevilag_sziciliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=658c0afb-52da-45a0-bf5b-3821367a33fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425869a9-dc24-4b42-bb22-60e9a7e7ad31","keywords":null,"link":"/360/202029_film__kovetkezo_napok_remeny_medvevilag_sziciliaban","timestamp":"2020. július. 17. 15:00","title":"Nyári ajánlatunk: unortodox mackóvilág és bájaitól megfosztott melankólia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fd1959-70fe-4b6f-bb35-dfbc849a7441","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi vasárnap lefegyverzett négy rendőrt, aki igazoltatni akarta, majd bevetette magát a Fekete erdőbe.","shortLead":"A férfi vasárnap lefegyverzett négy rendőrt, aki igazoltatni akarta, majd bevetette magát a Fekete erdőbe.","id":"20200717_nemet_rambo_feketeerdo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1fd1959-70fe-4b6f-bb35-dfbc849a7441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75748e7-4fcd-4b29-8a8e-444e591c69fa","keywords":null,"link":"/elet/20200717_nemet_rambo_feketeerdo","timestamp":"2020. július. 17. 20:39","title":"Ötnapos hajsza után elfogták a német Rambót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport a koronavírus-járványhoz kapcsolódva követett el kibertámadást.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport...","id":"20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb50097e-1ce5-448e-b276-cd925f7a13eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 16. 18:09","title":"Orosz hackerek támadták meg a koronavírus elleni vakcinát fejlesztő központokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]