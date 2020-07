Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d55bd78-d734-47cf-836a-75ba66af1884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A villanyóraszekrény gyulladt ki egy terézvárosi társasházban. Az áramszünet miatt a lift megállt, a füst pedig elkezdett beszivárogni a fülkébe.","shortLead":"A villanyóraszekrény gyulladt ki egy terézvárosi társasházban. Az áramszünet miatt a lift megállt, a füst pedig...","id":"20200722_Video_Ego_tarsashaz_liftjebe_ragadt_egy_fiatal_Terezvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d55bd78-d734-47cf-836a-75ba66af1884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf78c30-a66c-4a71-90ac-92a41dd75543","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_Video_Ego_tarsashaz_liftjebe_ragadt_egy_fiatal_Terezvarosban","timestamp":"2020. július. 22. 13:10","title":"Videó: Égő társasház liftjébe ragadt egy fiatal Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapestről Balassagyarmatra tartó járaton kapott valószínűleg stroke-ot a sofőr, a buszon utazó rendőr vette észre, hogy baj van.","shortLead":"A Budapestről Balassagyarmatra tartó járaton kapott valószínűleg stroke-ot a sofőr, a buszon utazó rendőr vette észre...","id":"20200723_volanbusz_rendor_balassagyarmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135770cc-8471-4b93-80ad-f715cdcc5e52","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_volanbusz_rendor_balassagyarmat","timestamp":"2020. július. 23. 18:08","title":"Rosszul lett a Volánbusz sofőrje, egy rendőr mentette meg a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros csak kínkeservesen tudta tető alá hozni a 3-as metró felújítását, mert a rendelkezésre álló forrás már az elején szűkös volt. Most a BKV és az önkormányzat kiszolgáltatottak az alagút felújítását végző cégnek.","shortLead":"A főváros csak kínkeservesen tudta tető alá hozni a 3-as metró felújítását, mert a rendelkezésre álló forrás már...","id":"20200723_Metrofelujitas_harmas_metro_swietelsky_fovaros_bkv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db73319d-b817-4f10-9d37-ade4d9998425","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_Metrofelujitas_harmas_metro_swietelsky_fovaros_bkv","timestamp":"2020. július. 23. 11:00","title":"Metrófelújítás: ha a kormány nem fukarkodik Tarlóssal, nem lenne szorult helyzetben Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen másik plázában sem működik ilyen rendszer.","shortLead":"Egyetlen másik plázában sem működik ilyen rendszer.","id":"20200722_parkolas_parkl_duna_plaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700995ca-6e93-41b9-ac37-f93f9f3b7f54","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_parkolas_parkl_duna_plaza","timestamp":"2020. július. 22. 13:58","title":"Jövőszerű parkolási megoldást léptettek életbe egy budapesti plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","shortLead":"Bár az Apple is ad olyan kiegészítőt tabletjéhez, amellyel az laptopszerű eszközzé válhat, ez túl drága. ","id":"20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755f0262-ca1d-4c9e-8d35-339b34916ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14f0bb-3972-4f55-b1a1-1e2cf1d398a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_logitech_folio_touch_billentyuzet_tok_ipad_prohoz","timestamp":"2020. július. 23. 16:03","title":"Így lehet kevesebb pénzből laptop az iPad Próból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cf739b-b7fa-4ba4-9544-ee28b1b87043","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az asztali gépekbe szánt Ryzen 4000-es lapkák az AMD szerint minden videojátékkal elboldogulnak. Az újfajta processzorok elsőként az egyben árult konfigurációkban bukkannak majd fel.","shortLead":"Az asztali gépekbe szánt Ryzen 4000-es lapkák az AMD szerint minden videojátékkal elboldogulnak. Az újfajta...","id":"20200722_amd_ryzen_4000_szeria_radeon_grafika_asztali_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2cf739b-b7fa-4ba4-9544-ee28b1b87043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e8e119-492d-44e7-8aa1-b5d5ea95044d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_amd_ryzen_4000_szeria_radeon_grafika_asztali_processzor","timestamp":"2020. július. 22. 10:03","title":"Beépített Radeon grafikával jönnek az AMD új csúcsprocesszorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő új albuma pénteken érkezik.","shortLead":"Az énekesnő új albuma pénteken érkezik.","id":"20200723_Taylor_Swift_Folklore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a233de10-cb9a-4972-ae17-afaa1da190c5","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Taylor_Swift_Folklore","timestamp":"2020. július. 23. 17:22","title":"Meglepetéslemezt ad ki Taylor Swift ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle Csillagflotta emblémájára. Most elkészült az újabb, de mintha ez is ismerős lenne.","shortLead":"Sok kritika érte Donald Trump Space Force-át, amiért olyan logót választottak, amely nagyon hasonlít a Star Trek-féle...","id":"20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12673f26-285e-496c-840f-2cf5d6979777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3a829f-e36a-42c3-a9f4-ffba74d7b8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_urhadero_logo_motto_space_force_donald_trump_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. július. 23. 13:03","title":"Megmutatták az űrhaderő új logóját, valószínűleg önnek is ismerős lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]