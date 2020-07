Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6e24d38-b256-4b05-8f14-9cad34460503","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több új, trópusi betegséget terjesztő faj jelent meg Magyarországon.","shortLead":"Több új, trópusi betegséget terjesztő faj jelent meg Magyarországon.","id":"20200727_Engedelyezes_legi_kemiai_szunyogirtas_nepegeszsegugyi_kozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6e24d38-b256-4b05-8f14-9cad34460503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85165299-8992-4d24-9eb7-15dc949e1b34","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Engedelyezes_legi_kemiai_szunyogirtas_nepegeszsegugyi_kozpont","timestamp":"2020. július. 27. 19:20","title":"Fél évig mégis engedélyezik a kémiai szúnyogirtást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8ce211-2d76-4acf-8540-0b4709021e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az Index megy tovább, működni fog, de azt nem tudta megmondani, a lap milyen lesz.","shortLead":"Szerinte az Index megy tovább, működni fog, de azt nem tudta megmondani, a lap milyen lesz.","id":"20200727_Bodolai_az_Indexugyrol_Nem_biztos_hogy_mindenki_komolyan_gondolta_a_felmondasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c8ce211-2d76-4acf-8540-0b4709021e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ed3375-2288-4351-a4e9-5cbf45584d19","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Bodolai_az_Indexugyrol_Nem_biztos_hogy_mindenki_komolyan_gondolta_a_felmondasat","timestamp":"2020. július. 27. 20:33","title":"Bodolai az Index-ügyről: Nem biztos, hogy mindenki komolyan gondolta a felmondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9b4a8d-2926-4156-b3a2-e7d1ee627c40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges, környezetbarát drónnal álltak elő a malajziai állami egyetem, a Universiti Putra Malaysia (UPM) kutatói, ami kevésbé szennyezi a környezetet, mint a hagyományos társai.","shortLead":"Különleges, környezetbarát drónnal álltak elő a malajziai állami egyetem, a Universiti Putra Malaysia (UPM) kutatói...","id":"20200727_kornyezetbarat_dron_majalzia_ananaszlevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f9b4a8d-2926-4156-b3a2-e7d1ee627c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5279b21e-d800-411c-895d-7116d2f032f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_kornyezetbarat_dron_majalzia_ananaszlevel","timestamp":"2020. július. 27. 20:03","title":"Nem elírás: ananászlevélből készítettek drónt Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c54556a-db07-4c1e-8279-8a74c6fe9942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Háromnegyedével csökkent a lazacok populációja az elmúlt ötven évben, ami komoly gondokhoz vezethet.","shortLead":"Háromnegyedével csökkent a lazacok populációja az elmúlt ötven évben, ami komoly gondokhoz vezethet.","id":"20200728_vandorlo_hal_klimavaltozas_populacio_szennyezes_tulhalaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c54556a-db07-4c1e-8279-8a74c6fe9942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64071550-7997-4819-9b17-3926263d33de","keywords":null,"link":"/zhvg/20200728_vandorlo_hal_klimavaltozas_populacio_szennyezes_tulhalaszat","timestamp":"2020. július. 28. 10:35","title":"Katasztrofálisan csökkent a vándorló halak állománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharokra nem kell most számítani, de egyre melegebb lesz az idő.","shortLead":"Viharokra nem kell most számítani, de egyre melegebb lesz az idő.","id":"20200728_idojaras_meleg_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380a578f-e452-4549-8d1f-3b4118580ddd","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_idojaras_meleg_omsz","timestamp":"2020. július. 28. 05:40","title":"Akár 34 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank kedden megjelent 2020-as versenyképességi jelentése alapján nem sok jó mondható el az országról azon túl, hogy élen jár a lakosság bevonásában az államadósság finanszírozásába.","shortLead":"A jegybank kedden megjelent 2020-as versenyképességi jelentése alapján nem sok jó mondható el az országról azon túl...","id":"20200728_mnb_versenykepessegi_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e81f8d-7346-4f6f-ab05-bf16303fbafe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_mnb_versenykepessegi_index","timestamp":"2020. július. 28. 15:43","title":"MNB-jelentés: lesújtó a magyar egészségügy és az oktatás helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c787aea2-8e0b-4c92-a62e-7b7e0b9d3f87","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vita egy 35 ezres bírság miatt kezdődött, még Karácsony polgármestersége idején.","shortLead":"A vita egy 35 ezres bírság miatt kezdődött, még Karácsony polgármestersége idején.","id":"20200729_A_Kuria_elmarasztalta_Zuglot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c787aea2-8e0b-4c92-a62e-7b7e0b9d3f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ec3e66-bba3-4383-9f9b-89770afc0f24","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_A_Kuria_elmarasztalta_Zuglot","timestamp":"2020. július. 29. 08:53","title":"A Kúria elmarasztalta Zuglót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden a lényeg: az ellenzék alaptalanul támadja a kormányt, mivel az Indexnél kizárólag üzleti döntések születtek.","shortLead":"Röviden a lényeg: az ellenzék alaptalanul támadja a kormányt, mivel az Indexnél kizárólag üzleti döntések születtek.","id":"20200728_europai_neppart_fidesz_index_dull_szabolcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f589fa-5e91-4a18-bca6-7d92f6e8b7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_europai_neppart_fidesz_index_dull_szabolcs","timestamp":"2020. július. 28. 16:00","title":"Levélben magyarázza a Fidesz az Európai Néppárt tagjainak, mi történik az Index körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]