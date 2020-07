Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg pincesor épült volna a területen, erről ígéret is született. De a telket májusban értékesítették.","shortLead":"Eredetileg pincesor épült volna a területen, erről ígéret is született. De a telket májusban értékesítették.","id":"20200730_hartai_bela_badacsonytomaj_alpolgarmester_pincesor_telek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3110bed7-08e8-4057-b40f-bf314ee737db","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_hartai_bela_badacsonytomaj_alpolgarmester_pincesor_telek","timestamp":"2020. július. 30. 12:01","title":"Saját zsebre adott el egy telket a badacsonyi alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a603e5-8dc5-4c39-885a-a73b61b76719","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2021-től kezdené meg működését a Floridai Egyetem szuperszámítógépe, ami 700 petaflopos számítási kapacitással bírna. A világ legerősebb ilyen gépe jelenleg 400 petafloppal működik.","shortLead":"A tervek szerint 2021-től kezdené meg működését a Floridai Egyetem szuperszámítógépe, ami 700 petaflopos számítási...","id":"20200730_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_700_petaflop_szamitasi_kapacitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a603e5-8dc5-4c39-885a-a73b61b76719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3aa1253-a33c-41c5-80d1-255afd92be6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_700_petaflop_szamitasi_kapacitas","timestamp":"2020. július. 30. 12:03","title":"700 petaflopos szuperszámítógépet épít az USA, de Magyarország is rákapcsol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök a választójog erősítésére és faji egyenlőségre szólított fel a John Lewis képviselő temetésén elmondott beszédében.","shortLead":"A volt amerikai elnök a választójog erősítésére és faji egyenlőségre szólított fel a John Lewis képviselő temetésén...","id":"20200731_Elesen_tamadta_Obama_Trumpot_a_volt_polgarjogi_harcos_temetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b19b922-3e9c-475c-9959-c35c87cde29a","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Elesen_tamadta_Obama_Trumpot_a_volt_polgarjogi_harcos_temetesen","timestamp":"2020. július. 31. 05:13","title":"Élesen támadta Obama Trumpot a volt polgárjogi harcos temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006d902-2842-405b-be56-7762fca562d0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem meglepő, hogy a közelmúltban tartott brüsszeli csúcstalálkozón a történelmi jelentőségű gazdasági megállapodások álltak az előtérben, ugyanakkor azon sincs mit csodálkozni, hogy ezúttal is a jogállam húzta a rövidebbet. Így látja a helyzetet Slawomir Sierakowski, a varsói Haladó Tanulmányok Intézetének igazgatója, a Német Külkapcsolati Tanács vezető munkatársa. ","shortLead":"Nem meglepő, hogy a közelmúltban tartott brüsszeli csúcstalálkozón a történelmi jelentőségű gazdasági megállapodások...","id":"20200730_Az_EU_a_sajat_populistait_segiti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0006d902-2842-405b-be56-7762fca562d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f30acca-cf6f-40c7-9ca2-d74c9b15c7ef","keywords":null,"link":"/360/20200730_Az_EU_a_sajat_populistait_segiti","timestamp":"2020. július. 30. 07:33","title":"Az EU a saját populistáit segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Valójában 44 milliárdba kerül az államnak a Mátrai Erőmű megszerzése. A 17,4 milliárdos vételár ugyanis a külső adósságok miatt olcsósított ár, az állami MVM most tehermentesíti az erőmű-cégcsoportot, illetve a cégeknek már a működéshez azonnal tőkeinjekcióra van szükségük.","shortLead":"Valójában 44 milliárdba kerül az államnak a Mátrai Erőmű megszerzése. A 17,4 milliárdos vételár ugyanis a külső...","id":"20200729_Matrai_Eromu_hova_lett_az_a_hires_magyar_gogyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0c0356-50e4-47b0-b2be-74bfa7fbf266","keywords":null,"link":"/kkv/20200729_Matrai_Eromu_hova_lett_az_a_hires_magyar_gogyi","timestamp":"2020. július. 29. 18:05","title":" Leárazva vette a Mátrai Erőművet az állam, ezért kell még rákölteni pár tízmilliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0aef5d-631f-4b1c-a43d-ab4bab7919c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy napra van szüksége a bolharáknak, hogy egy sejtnél kisebb méretűre bontsa le a műanyagot.","shortLead":"Négy napra van szüksége a bolharáknak, hogy egy sejtnél kisebb méretűre bontsa le a műanyagot.","id":"20200731_Egy_rakfele_negy_nap_alatt_lebontja_a_mikromuanyagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f0aef5d-631f-4b1c-a43d-ab4bab7919c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4518842-faa3-4d4d-baee-586e11adf3ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Egy_rakfele_negy_nap_alatt_lebontja_a_mikromuanyagot","timestamp":"2020. július. 31. 10:22","title":"Egy rákféle négy nap alatt lebontja a mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt, az értékesítés minden egyes kategóriában jelentősen erősödött.","shortLead":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt...","id":"20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043bbe3d-5a02-4874-b27d-1f9762b71bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","timestamp":"2020. július. 31. 00:48","title":"Az Apple-ről röviden: jól megy – bővebben: nagyon jól megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffacf728-8984-4761-b20d-1fcb581e7522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadót állítása szerint az éhség vitte rá a rablásra.","shortLead":"A támadót állítása szerint az éhség vitte rá a rablásra.","id":"20200729_tamadas_rablas_horgasz_god_bicska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffacf728-8984-4761-b20d-1fcb581e7522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff6c658-61cf-48cb-8877-379b1cd8ef79","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_tamadas_rablas_horgasz_god_bicska","timestamp":"2020. július. 29. 10:42","title":"Bicskával támadtak egy horgászra Gödön, 180 forintot raboltak tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]