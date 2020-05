Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","shortLead":"Benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","id":"20200527_nemzeti_eszkozkezelo_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88eb699-0d57-40b7-8f12-70ce3d2b3447","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_nemzeti_eszkozkezelo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. május. 27. 13:44","title":"Megszünteti a Nemzeti Eszközkezelőt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Külföldre akart szökni az apját bántalmazó nyíregyházi férfi, a pályaudvaron tartóztatták le.","shortLead":"Külföldre akart szökni az apját bántalmazó nyíregyházi férfi, a pályaudvaron tartóztatták le.","id":"20200525_keleti_bantalmazas_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971a3604-1561-41f7-b529-f4d5fe33fe3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_keleti_bantalmazas_letartoztatas","timestamp":"2020. május. 25. 18:20","title":"A Keleti pályaudvaron fogták el a férfit, aki fejbe szúrta az apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főszerkesztő szerint hibáztak, amikor nem egy szakértő válaszolt a bántalmazott nő levelére és bocsánatot kért a leírtakért is.","shortLead":"A főszerkesztő szerint hibáztak, amikor nem egy szakértő válaszolt a bántalmazott nő levelére és bocsánatot kért...","id":"20200525_nok_lapja_bantalmazas_bocsanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559fb526-8051-4c6f-a0e4-4d03af3fa7c6","keywords":null,"link":"/elet/20200525_nok_lapja_bantalmazas_bocsanat","timestamp":"2020. május. 25. 17:40","title":"Elnézést kért a Nők Lapja főszerkesztője a bántalmazó férjet mentegető írásuk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint soltvadkerti fideszes képviselők állnak a lobbi mögött. ","shortLead":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint...","id":"20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bec80c-c953-444c-bb03-159b4acabd53","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","timestamp":"2020. május. 26. 09:49","title":"Index: A soltvadkerti Fidesz-világ áll a műanyagtörvény visszavonása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Minden szabályt megszegve 400 kilométert utazott a brit miniszterelnök főtanácsadója betegen, most azt állítja, azért, mert nem volt kire bíznia a gyerekét.","shortLead":"Minden szabályt megszegve 400 kilométert utazott a brit miniszterelnök főtanácsadója betegen, most azt állítja, azért...","id":"20200525_cummings_karanten_nagybritannia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fefab0-fdfe-4f5a-a5ac-11b4cdbe1602","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_cummings_karanten_nagybritannia_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 19:20","title":"Nem volt kire bízni a gyereket, ezért kellett megszegni a karantént -–állítja a brit kormányfő tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem vágtak a költségeken, a 2021-es költségvetésben is 23,91 milliárd forint jut kormányzati kommunikációra.","shortLead":"Nem vágtak a költségeken, a 2021-es költségvetésben is 23,91 milliárd forint jut kormányzati kommunikációra.","id":"20200526_Jovore_is_ugyanannyi_jut_propagandara_mint_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07f5781-275a-4f8b-b28f-693ab53d723d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Jovore_is_ugyanannyi_jut_propagandara_mint_iden","timestamp":"2020. május. 26. 16:01","title":"Jövőre is ugyanannyi jut kormánypropagandára, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633fdcaf-6d6b-4593-848e-767dbf95035d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói keresik az elkövetőt.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói keresik az elkövetőt.","id":"20200527_angyalfold_emberoles_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=633fdcaf-6d6b-4593-848e-767dbf95035d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dd31ad-c646-4b11-b52a-f6191739ecda","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_angyalfold_emberoles_rendorseg","timestamp":"2020. május. 27. 13:08","title":"Megöltek egy férfit Angyalföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa8944b-93d0-4e8e-9726-9130c12df334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg Gyurcsány Ferenc a DK egy évvel ezelőtti Európai Parlamenti választáson elért sikerére emlékezik, addig a kormánypárti média az őszödi beszéd 14 éves évfordulójáról számolt be szinte az összes csatornáján keresztül.","shortLead":"Míg Gyurcsány Ferenc a DK egy évvel ezelőtti Európai Parlamenti választáson elért sikerére emlékezik, addig...","id":"20200526_gyurcsany_dk_oszod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baa8944b-93d0-4e8e-9726-9130c12df334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2ccebc-58cf-4335-b118-d7c6bbc14d97","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_gyurcsany_dk_oszod","timestamp":"2020. május. 26. 14:15","title":"Gyurcsány ünnepelt a volánnál: egy éve a legnagyobb ellenzéki párt lett a DK-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]