[{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez a csütörtök is jól indul a 4iG-nél.","shortLead":"Ez a csütörtök is jól indul a 4iG-nél.","id":"20200730_kozbeszerzes_nav_4ig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9a5e4b-3b20-497d-b8ed-f0789a4706a8","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_kozbeszerzes_nav_4ig","timestamp":"2020. július. 30. 10:46","title":"1 milliárd forintos közbeszerzést nyert a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2779e1f6-190c-4814-83c5-182605ebcd0a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Csak az álljon méhésznek, aki fanatikus, mert kizárólag méztermelésből már nagyon nehezen lehet megélni – mondja Barkóczi Sándor füzesgyarmati méhész. A gazda ezért több lábon áll, márciusban megnyitotta például a kaptárlevegős apartmanját, ahol méhek döngicsélése mellett és bódító mézillatban lehet relaxálni. De mi az a kaptárlevegő, miért nem lesz idén elég akácméz, és versenyezhet-e egyáltalán a turizmusra építő méhészete a klímaváltozással vagy a nagyüzemi vegyszerezéssel?","shortLead":"Csak az álljon méhésznek, aki fanatikus, mert kizárólag méztermelésből már nagyon nehezen lehet megélni – mondja...","id":"20200729_Egy_szobaban_kozel_egymillio_mehhel_a_mez_utan_mar_a_kaptarlevego_is_fogyaszthato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2779e1f6-190c-4814-83c5-182605ebcd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358097ec-ab7a-4597-8808-3a465fc56d58","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Egy_szobaban_kozel_egymillio_mehhel_a_mez_utan_mar_a_kaptarlevego_is_fogyaszthato","timestamp":"2020. július. 29. 20:00","title":"Egy szobában voltunk közel egymillió méhhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0aef5d-631f-4b1c-a43d-ab4bab7919c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy napra van szüksége a bolharáknak, hogy egy sejtnél kisebb méretűre bontsa le a műanyagot.","shortLead":"Négy napra van szüksége a bolharáknak, hogy egy sejtnél kisebb méretűre bontsa le a műanyagot.","id":"20200731_Egy_rakfele_negy_nap_alatt_lebontja_a_mikromuanyagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f0aef5d-631f-4b1c-a43d-ab4bab7919c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4518842-faa3-4d4d-baee-586e11adf3ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Egy_rakfele_negy_nap_alatt_lebontja_a_mikromuanyagot","timestamp":"2020. július. 31. 10:22","title":"Egy rákféle négy nap alatt lebontja a mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"39-en haltak meg tegnap, fogynak az intenzív ágyak.","shortLead":"39-en haltak meg tegnap, fogynak az intenzív ágyak.","id":"20200731_Sulyos_a_jarvanyhelyzet_Romaniaban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5211be-f268-4e19-baba-30feec16a39c","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Sulyos_a_jarvanyhelyzet_Romaniaban_is","timestamp":"2020. július. 31. 15:04","title":"Súlyos a járványhelyzet Romániában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dd99f8-5909-481e-a325-8d05816c373c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szigorítana a német állam a kelet-európai munkavállalók között terjedő koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"Szigorítana a német állam a kelet-európai munkavállalók között terjedő koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20200730_Bekemenyitenek_Nemetorszagban_a_keleti_vendegmunkasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53dd99f8-5909-481e-a325-8d05816c373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c63101-4aad-4bfd-96f4-81ecda6002e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Bekemenyitenek_Nemetorszagban_a_keleti_vendegmunkasok_miatt","timestamp":"2020. július. 30. 13:48","title":"Bekeményítenek Németországban a keleti vendégmunkások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","shortLead":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","id":"20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4497d10-30a2-4374-b24e-fda00cd16edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. július. 31. 09:51","title":"21 újabb magyarnál mutattak ki koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet bűncselekmény.","shortLead":"Mivel a kormánydöntésekkel kapcsolatban fel sem vethető a hűtlen kezelés gyanúja, az előkészítésük sem lehet...","id":"20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07853312-de72-4377-9614-3a80334f69d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2823173-9d45-4cd2-bb7f-2605b1596166","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Az_ugyeszseg_szerint_a_BudapestBelgrad_penzszoras_elokeszitoi_sem_kovethettek_el_buncselekmenyt","timestamp":"2020. július. 30. 16:11","title":"Az ügyészség szerint a Budapest–Belgrád pénzszórás előkészítői sem követhettek el bűncselekményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Central Médiacsoport tulajdonosa, Varga Zoltán helyzete kényes. Sajtóvállalkozásai bevételének csak kis része jön az államtól, de sok más érdekeltsége is van, és már saját bőrén is megtapasztalta, mire képes az Orbán-kormány, ha kiszemel magának valamit.","shortLead":"A Central Médiacsoport tulajdonosa, Varga Zoltán helyzete kényes. Sajtóvállalkozásai bevételének csak kis része jön...","id":"202031_a_central_is_eroterben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f811778b-0237-49a7-a4f6-a88ee3d95399","keywords":null,"link":"/360/202031_a_central_is_eroterben","timestamp":"2020. július. 30. 10:00","title":"Farkast emlegetnek: az Index után újabb médiabirodalom körül ólálkodik a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]